07:06 Polacy wybierają posłów w 41 okręgach, a senatorów w 100 okręgach

W każdym okręgu w wyborach do Senatu Polacy wybierają tylko jednego senatora. W wyborach do Sejmu w okręgu wybiera się od 9 do 20 posłów.



07:03 Wyniki badań exit poll zostaną podane po zamknięciu lokali wyborczych

Badanie exit poll przygotuje Ipsos. Niezależnie od tej pracowni własny exit poll przygotuje Ogólnopolska Grupa Badawcza. Oficjalne wyniki wyborów PKW ma podać ok. południa we wtorek.



07:02 Już w sobotę w wyborach głosowała część Polonii

Do urn 14 października poszli obywatele polscy mieszkający lub przebywający w Stanach Zjednoczonych, a także Polacy w Ameryce Łacińskiej i Kanadzie.

07:00 Lokale wyborcze zostały otwarte

Rozpoczyna się głosowanie.



06:57 Równolegle z wyborami odbywa się w Polsce ogólnokrajowe referendum

W referendum Polacy mają odpowiedzieć na cztery pytania: 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?; 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?; 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?; 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

06:53 Od 1989 r. wyborami parlamentarnymi z najwyższą frekwencją były częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu z 4 czerwca 1989 r.

Do urn poszło wtedy 62,7 proc. uprawnionych. W 2019 r. frekwencja w wyborach parlamentarnych była bliska tej rekordowej - głosowało wówczas 61,74 proc. uprawnionych. Wyborami z największą frekwencją w historii III RP były wybory prezydenckie w 1995 r. - w II turze wzięło wówczas udział 68,23 proc. uprawnionych. W wyborach prezydenckich z 2020 r. w II turze wzięło udział 68,18 proc. uprawnionych.



06:52 W czasie głosowania PKW będzie podawać informację o frekwencji w wyborach

Ciszą referendalną jest natomiast objęta frekwencja w referendum, ponieważ ma ona znaczenie dla ważności referendum (aby było ważne frekwencja musi wynieść 50 proc. + 1 głos).



06:43 Do momentu zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza

W czasie jej obowiązywania zabronione są agitacja, zwoływanie zgromadzeń czy wygłaszanie politycznych przemówień. Restrykcjom zostały poddane również media. Za złamanie zakazu publikowania sondaży grozi nawet 1 mln zł kary.

06:40 Polacy głosują też za granicą - w tym roku w zagranicznych komisjach wyborczych zarejestrowało się 608 tys. osób

Liczba Polaków chcących oddać głos za granicą jest prawie dwa razy większa niż cztery lata temu, gdy do udziału w wyborach poza granicami zarejestrowało się 314 tys. Polaków. W tym roku za granicą utworzono 417 obwodów do głosowania, niemal 100 więcej niż cztery lata wcześniej.



06:38 Uprawnionych do głosowania w wyborach jest 29 091 533 Polaków

Spośród ponad 29 mln uprawnionych do głosowania 12 792 głosuje korespondencyjnie, a 41 314 - przez pełnomocnika. Przed wyborami wydano też 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania umożliwiających głosowanie poza miejscem zamieszkania.



06:36 O godzinie 7 rozpoczynają się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum

Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Głosowanie potrwa do godziny 21.