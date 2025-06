Wielokrotnie popierali ją też eksperci i znane postacie życia publicznego, w tym były szef PKW Kazimierz Czaplicki, współtwórca polskiej reformy samorządowej prof. Jerzy Regulski czy były szef Unii Pracy prof. Ryszard Bugaj. – Powinniśmy się teraz przy nowelizacji kodeksu wyborczego domagać takiej klauzuli, dodatkowej kratki, gdzie wyborca zaznacza „nie znalazłem dla siebie żadnego kandydata” – mówił ten ostatni w 2015 roku.

Głosy nieważne w wyborach prezydenckich 2025 Foto: PAP

Głosowanie negatywne. Rozwiązanie stosowane w wielu krajach

Czy te argumenty dotrą do polskich polityków? – Mnie osobiście nowa pozycja na kartach do głosowania by nie przeszkadzała. W ramach demokracji, o którą osobiście walczyłem, ten pomysł jest do rozważenia – mówi nam Robert Mamątow z PiS, przewodniczący senackiej komisji petycji.

Emocje studzi za to Mariusz Witczak z KO, szef sejmowej podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa wyborczego. – Rozumiem argumenty wnioskodawców, jednak uważam, że jest to rozwiązanie, które mogłoby budzić zastrzeżenia konstytucyjne. Intencja konstytucji i konstrukcji prawa wyborczego raczej nie przewiduje sytuacji, że oddajemy głos na nikogo – mówi poseł Witczak. – Poza tym już teraz można zgodnie z prawem oddać głos pusty, bądź intencjonalnie nieważny, polegający np. na postanowieniu więcej niż jednego krzyżyka – dodaje.