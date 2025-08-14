Witold M. Orłowski: Afera na sierpień

Internet szybko zdecydował: jest afera. Głupi rząd, idąc za głosem szalonej Brukseli, wyrzucił w błoto góry pieniędzy. A cwani przedsiębiorcy (grupa generalnie znienawidzona, bo jej się dobrze powodzi) kupili sobie za to jachty. Politycy (i z prawej, i z lewej strony) zgodnie podnieśli larum: pieniądze zamiast na szpitale poszły na jachty, solaria i kluby dla swingersów. A rząd uznał, że najlepiej natychmiast wstrzymać wypłaty z programu i zagrozić surowymi kontrolami tym przedsiębiorcom, którzy z niego skorzystali.

No to jest afera czy jej nie ma? Zależy od tego, gdzie spojrzeć.

Tak, jest afera, bo kupowanie jachtów za pieniądze, które miały służyć unowocześnieniu i zwiększeniu odporności gospodarki na kryzysy, to oczywiste nieporozumienie.

Nie, jednak nie ma, bo jak się okazuje, wcale nie chodziło o kupowanie jachtów, ale żaglówek na wynajem. Nie o żadne ukradzione luksusy, ale o projekty biznesowe mające ułatwić szczególnie poszkodowanym przez covidowy lockdown firmom z sektora HoReCa (hoteli i gastronomii) zdywersyfikowanie działalności. Przedsiębiorcy zgłosili takie projekty, zgodnie z ustalonymi przez rząd zasadami, więc dostali przeznaczone na to środki (oczywiście wcale nie te same, które zarezerwowano na wsparcie szpitali).