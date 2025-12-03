Rzeczpospolita
Jest decyzja Bundestagu. W Berlinie stanie pomnik dla polskich ofiar

W środę – na wniosek polityków koalicji rządzącej – Bundestag przegłosował rezolucję wzywającą do jak najszybszej budowy pomnika dla polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji w Polsce w latach 1939–1945.

Publikacja: 03.12.2025 19:43

Foto: AdobeStock

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje podjął Bundestag w sprawie pomnika dla polskich ofiar?
  • Kto zgłosił rezolucję w sprawie budowy pomnika w Berlinie?
  • Kiedy planowane jest ogłoszenie konkursu na projekt pomnika?
  • Gdzie dokładnie ma stanąć pomnik upamiętniający polskie ofiary II wojny światowej?
  • Jakie już istniejące upamiętnienia polskich ofiar znajdują się w Berlinie?
  • Jaka jest symbolika miejsca wybranego na postawienie pomnika?

Rezolucję – która złożona została przez partie tworzące niemiecką koalicję rządzącą – przegłosowano w środę 3 grudnia. Dwa dni wcześniej odbyły się polsko-niemieckie konsultacje rządowe. 

Czytaj więcej

Początkowo jako miejsce upamiętnienia polskich ofiar wojny proponowano teren w pobliżu ruin dworca A
NIemcy
Czy w Berlinie stanie pomnik polskich ofiar? W otoczeniu nowego kanclerza są tego zwolennicy

Pomnik dla polskich ofiar w Berlinie. Wiadomo, gdzie stanie

Zgodnie z rezolucją rząd federalny Niemiec zobowiązany jest do ogłoszenia konkursu na projekt pomnika, z udziałem polskich ekspertów. 

Za przyjęciem rezolucji byli posłowie i posłanki CDU/CSU, SPD, Zielonych oraz Lewicy. Przeciwko było zaś dwóch deputowanych Alternatywy dla Niemiec (AfD). Reszta tego ugrupowania wstrzymała się od głosu.

Jak przekazał w rozmowie z PAP Knut Abraham – pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską – konkurs na budowę pomnika ma zostać ogłoszony już na początku 2026 r. i może zostać na niego przeznaczona kwota od 750 tys. do 1 mln euro. Kwota nakładów na pomnik ma zostać zaś rozstrzygnięta w budżecie federalnym na 2027 lub 2028 r.

Bundestag zdecydował, że najbardziej odpowiednim miejscem na postawienie pomnika będzie miejsce byłej Opery Krolla. Obecnie znajduje się tam tymczasowy pomnik.

Czytaj więcej

Naprzeciwko siedziby Bundestagu odsłonięty ma zostać „tymczasowy pomnik” upamiętniający polskie ofia
Historia
W Berlinie stanie tymczasowy pomnik polskich ofiar. Nie tylko Polacy go potrzebują

W Berlinie jest już tymczasowy pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji

W miejscu, gdzie niegdyś w Berlinie stała Opera Krolla, w czerwcu odsłonięto tymczasowy „Pomnik Polski 1939–1945”. Upamiętnia on ponad pięć milionów polskich obywateli, którzy stracili życie w wyniku II wojny światowej, niemieckiej inwazji i późniejszej okupacji.

Pomnik odsłonięto podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Bundestagu, niemieckiej administracji, polskich i niemieckich instytucji zajmujących się polityką pamięci oraz korpusu dyplomatycznego.

Lokalizacja jest nieprzypadkowa. 1 września 1939 r. Adolf Hitler ogłosił w Operze Kroll atak na Polskę – oficjalny początek II wojny światowej. „Ważący prawie 30 ton głaz z dwujęzycznym napisem w języku polskim i niemieckim jest widocznym znakiem pamięci o polskich ofiarach narodowosocjalistycznego terroru” – zaznaczał Instytut Pileckiego. 

Czytaj więcej

Pomnik poświęcony polskim ofiarom niemieckiej okupacji z II wojny światowej odsłonięty w Berlinie
Opinie polityczno - społeczne
Estera Flieger: To jeszcze nie kamień milowy

O upamiętnienie w Berlinie polskich ofiar niemieckiej okupacji 15 lat temu zaapelował Władysław Bartoszewski. „Niemcy, tłumacząc się inną kulturą pamięci, nie chcieli zgodzić się na sam pomnik. Postanowili ‚obudować go’ , więc Domem Niemiecko-Polskim (Deutsch-Polnisches Haus), by kontrolować historyczną narrację. I wyłącznie w tym sensie uroczystość jest przełomem: rozdzielono wreszcie obie inwestycje. A inaczej: pomnik będzie mógł powstać, zanim otwarta zostanie instytucja. W każdym innym wymiarze trudno mówić – nomen omen – że to kamień milowy” – pisała o tymczasowym pomniku Estera Flieger. 

Źródło: rp.pl

