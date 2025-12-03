Jak przekazał w rozmowie z PAP Knut Abraham – pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską – konkurs na budowę pomnika ma zostać ogłoszony już na początku 2026 r. i może zostać na niego przeznaczona kwota od 750 tys. do 1 mln euro. Kwota nakładów na pomnik ma zostać zaś rozstrzygnięta w budżecie federalnym na 2027 lub 2028 r.

Bundestag zdecydował, że najbardziej odpowiednim miejscem na postawienie pomnika będzie miejsce byłej Opery Krolla. Obecnie znajduje się tam tymczasowy pomnik.

W Berlinie jest już tymczasowy pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji

W miejscu, gdzie niegdyś w Berlinie stała Opera Krolla, w czerwcu odsłonięto tymczasowy „Pomnik Polski 1939–1945”. Upamiętnia on ponad pięć milionów polskich obywateli, którzy stracili życie w wyniku II wojny światowej, niemieckiej inwazji i późniejszej okupacji.

Pomnik odsłonięto podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Bundestagu, niemieckiej administracji, polskich i niemieckich instytucji zajmujących się polityką pamięci oraz korpusu dyplomatycznego.

Lokalizacja jest nieprzypadkowa. 1 września 1939 r. Adolf Hitler ogłosił w Operze Kroll atak na Polskę – oficjalny początek II wojny światowej. „Ważący prawie 30 ton głaz z dwujęzycznym napisem w języku polskim i niemieckim jest widocznym znakiem pamięci o polskich ofiarach narodowosocjalistycznego terroru” – zaznaczał Instytut Pileckiego.