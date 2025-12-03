Rzeczpospolita
Sąd Najwyższy obalił zasadę prawną. Wzmacnia tzw. neosędziów i uderza w europejskie trybunały

Wyroki wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN są niepodważalne, a trybunały i instytucje europejskie nie mają prawa do ingerencji w polskie sądownictwo – orzekł w środę Sąd Najwyższy.

Publikacja: 03.12.2025 16:26

Sąd Najwyższy obalił zasadę prawną. Wzmacnia tzw. neosędziów i uderza w europejskie trybunały

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Mikowski

To sedno uchwały wydanej przez 23 sędziów w składzie dwóch połączonych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które rozpatrzyły zagadnienie prawne. Zapytano w nim, czy ważna jest niedawna uchwała i utworzona na jej mocy zasada prawna, która upoważnia do uznania za niebyłe i nieistniejące orzeczeń wydawanych przez tzw. nowych sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Pięć osób rozwinęło transparenty, na których widniały m.in. cytaty z konstytucji
Sądy i trybunały
Awantura w Sądzie Najwyższym. Policja musiała użyć siły

Rewolucyjna uchwała Sądu Najwyższego. Wyroki wydane przez tzw. neosędziów SN nie mogą być podważane

Sąd Najwyższy, odpowiadając na to pytanie prawne odstąpił od zasady prawnej z września. – Żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków, nawet jeśli miałoby to nastąpić z odwołaniem się do prawa Unii Europejskiej – brzmi środowa uchwała.

Stwierdzono w niej też, że Rzeczpospolita Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej ani jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości ani do określenia zakresu, w którym mogą one być stosowane. Kompetencje te przysługują wyłącznie konstytucyjnym organom RP i nie podlegają przekazaniu na podstawie art. 90 ust. 1 konstytucji – orzekł SN.

Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Śmierć skargi nadzwyczajnej czy nowa broń prawników? Co oznacza uchwała Izby Pracy SN
Zasada prawna, którą obalił w środę Sąd Najwyższy została ustanowiona we wrześniu przez siedmioosobowy skład Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Uchwała tamta zapadła podczas rozpatrywania zagadnienia prawnego dotyczącego przedawnienia roszczenia pracowniczego. Pytanie prawne wyłoniło się z kolei po uwzględnieniu skargi nadzwyczajnej w tej pracowniczej sprawie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. „Wyroki Izby Kontroli Nadzwyczajnej są nieistniejące”

Odpowiadając na to zagadnienie, Izba Pracy stwierdziła, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN w sprawie skarg nadzwyczajnych, które podjęto z udziałem tzw. neosędziów, należy uznać za niebyłe i nieistniejące. Przy czym w Izbie tej zasiadają obecnie wyłącznie tzw. neosędziowie, czyli ci powołani po 2018 r. Co więcej SN wskazał, że jeśli do sądu powszechnego trafi sprawa po uwzględnieniu skargi nadzwyczajnej przez Izbę Kontroli, to sąd ten może sam rozpoznać tę skargę nadzwyczajną, uznając orzeczenie wspomnianej Izby za niebyłe. Przy wydawaniu tej uchwały Izba Pracy powoływała się m.in. na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sąd Najwyższy: zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów nie istnieje
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów nie istnieje

Uchwała Izby Pracy wywołała niemałe poruszenie w środowisku prawniczym i falę komentarzy. Na orzeczenie to zareagowały także władze Sądu Najwyższego, które w wydanym komunikacie stwierdziły, że jest ono podjęte bez podstawy prawnej i wprost narusza przepisy obowiązującego prawa. Pojawiło się też wiele pytań dotyczących chociażby stosowania tej uchwały i wynikającej z niej zasady prawnej.

Sygnatura akt: I NZP 7/25

