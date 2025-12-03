Sąd Najwyższy obalił zasadę prawną. Wzmacnia tzw. neosędziów i uderza w europejskie trybunały

To sedno uchwały wydanej przez 23 sędziów w składzie dwóch połączonych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które rozpatrzyły zagadnienie prawne. Zapytano w nim, czy ważna jest niedawna uchwała i utworzona na jej mocy zasada prawna, która upoważnia do uznania za niebyłe i nieistniejące orzeczeń wydawanych przez tzw. nowych sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Reklama Reklama

Rewolucyjna uchwała Sądu Najwyższego. Wyroki wydane przez tzw. neosędziów SN nie mogą być podważane

Sąd Najwyższy, odpowiadając na to pytanie prawne odstąpił od zasady prawnej z września. – Żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków, nawet jeśli miałoby to nastąpić z odwołaniem się do prawa Unii Europejskiej – brzmi środowa uchwała.

Stwierdzono w niej też, że Rzeczpospolita Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej ani jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości ani do określenia zakresu, w którym mogą one być stosowane. Kompetencje te przysługują wyłącznie konstytucyjnym organom RP i nie podlegają przekazaniu na podstawie art. 90 ust. 1 konstytucji – orzekł SN.