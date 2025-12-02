Przepisy zakładające jawność oświadczeń majątkowych sędziów są niezgodne z konstytucją – dotyczy to zarówno sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, jak i sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz asesorów. Takiej treści wyrok wydał dziś Trybunał Konstytucyjny na wniosek Pierwszego Prezesa SN. Co dokładnie o jawności sędziowskich oświadczeń majątkowych powiedział TK?

Zasada jawności sędziowskich oświadczeń majątkowych niekonstytucyjna? Wniosek Małgorzaty Manowskiej do TK

Jak podkreślała we wniosku z 2022 roku Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, zakwestionowane przez nią przepisy zakładają, że „informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym sędziego (odpowiednio – asesora sądowego) są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego”. Zasada jawności oświadczeń majątkowych sędziów weszła w życie na początku 2017 roku (o czym pisaliśmy na łamach rp.pl) – zastąpiła obowiązującą od 2010 roku regułę, wedle której informacje te stanowiły tajemnicę prawnie chronioną, zaś wcześniej (od 2001 roku) tajemnicę służbową. Jak zaznaczała Manowska we wniosku, pojawiająca się na zasadzie wyjątku możliwość ujawnienia treści sędziowskiego oświadczenia majątkowego od stycznia 2017 roku zyskała status ustawowej reguły.

„Ustawa zmieniająca, przez wprowadzenie ogólnej zasady jawności oświadczeń majątkowych sędziów, całkowicie odwróciła istniejące reguły w tym zakresie. W efekcie wyjątek (jawność) stał się zasadą, a objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych może obecnie nastąpić wyłącznie na wniosek” – stwierdziła Manowska we wniosku.