Kandydatury na następcę Małgorzaty Manowskiej udało się wybrać dopiero podczas trzeciego posiedzenia w tej sprawie.
Zbigniew Kapiński, Mariusz Załucki, Paweł Czubik, Aleksander Stępkowski i Tomasz Demendecki – to nazwiska sędziów, którzy uzyskali poparcie zgromadzenia ogólnego. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, której kandydatura również była rozpatrywana, zebrała najmniejszą liczbę głosów.
Do wyłonienia pięciu kandydatów potrzebna była w piątek dogrywka. W pierwszym głosowaniu Kapiński zdobył 18 głosów, Załucki – 13, Czubik – 9, a troje kolejnych kandydatów po 5. W rezultacie w ponownym głosowaniu najmniejsza liczba sędziów oddała głos na Górę-Błaszczykowską, której nazwisko nie znajdzie się na liście, która jeszcze dziś ma trafić na biurko prezydenta.
Kim są osoby, które mają szansę zastąpić Małgorzatę Manowską? Wszyscy z nich trafili do SN po 2017 r. i są określani mianem tzw. neosędziów. Tomasz Demendecki został powołany w 2018 r. i orzeka w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Przed powołaniem wykonywał zawód m.in. adwokata i komornika. Jest wykładowcą UMCS w Lublinie, specjalizuje się w postępowaniu cywilnym. Był promotorem pracy doktorskiej byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. W przeszłości bez sukcesu ubiegał się o stanowiska I prezesa SN i polskiego sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE.
Zbigniew Kapiński ma największe doświadczenie sędziowskie spośród kandydatów. W sądach powszechnych orzeka od 1990 r., przechodząc przez wszystkie szczeble sądownictwa. Specjalizuje się w prawie karnym, rozstrzygał wiele głośnych spraw. Prowadził m.in. proces gen. Czesława Kiszczaka, skazanego na dwa lata więzienia w zawieszeniu. W Sądzie Najwyższym zasiada od 2022 r., stoi na czele Izby Karnej tego sądu. Kandydaturę Kapińskiego poparła publicznie prezes Małgorzata Manowska.
Mariusz Załucki jest profesorem nauk prawnych, specjalizującym się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej i prawie międzynarodowym prywatnym. Wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim i na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Został powołany do Sądu Najwyższego w 2022 r. Zanim założył łańcuch sędziowski wykonywał zawód adwokata. Pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego SN. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Załucki cieszy się poparciem Pałacu Prezydenckiego.
Aleksander Stępkowski orzeka w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od 2019 r. W kolejnym roku przez kilkanaście dni pełnił obowiązki I prezesa SN, doprowadzając do skutecznego wyboru kandydatów na to stanowisko. Przez kilka lat był rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego. Przed powołaniem do SN wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2015-2016 był wiceministrem spraw zagranicznych. Jest też założycielem Fundacji Ordo Iuris.
Paweł Czubik zasiada także w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, do której trafił w 2018 r. Wcześniej był notariuszem, zasiadał w Radzie Naukowej Fundacji Ordo Iuris. Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizującym się w prawie międzynarodowym publicznym. Także recenzował doktorat Łukasza Piebiaka. Kandyduje do KRS.
Kandydatury na następcę Małgorzaty Manowskiej udało się wybrać dopiero podczas trzeciego posiedzenia w tej sprawie. We wtorek i w środę nie zebrano bowiem wymaganego kworum do przeprowadzenia procedury. Zgodnie z ustawą do skutecznego wyboru kandydatów na I prezesa SN wymagana jest – podczas pierwszego posiedzenia – obecność 84 członków zgromadzenia ogólnego. Jeżeli takiego kworum nie uda się zebrać, to wyznaczane jest kolejne posiedzenie, podczas którego wymagana jest już obecność co najmniej 75 sędziów SN. Jeśli i ta próba będzie nieskuteczna, to przy trzecim podejściu kworum niezbędne do ważności wyboru wyniesie jedynie 32 sędziów.
We wtorek w zgromadzeniu ogólnym uczestniczyło 48 z 91 sędziów, a w środę 51. Ta skąpa liczba uczestników związana jest z postawą tzw. starych sędziów SN, którzy w większości odmawiają wzięcia udziału w wyborach I prezesa SN. Złożyli oni w tej sprawie oświadczenie pisemne. W piśmie podpisanym przez 29 sędziów uzasadniono przyczyny ich nieobecności. Tzw. starzy sędziowie przekonują, że zgromadzenie ogólne zostało zwołane przez Małgorzatę Manowską, która ich zdaniem została powołana na urząd I prezesa SN z naruszeniem konstytucji i ustawy. Według nich udział tzw. neosędziów w obradach powoduje, że zgromadzenie ogólne nie stanowi organu SN.
O tym, kto przez sześć kolejnych lat będzie kierował SN zdecyduje ostatecznie Karol Nawrocki. Zgodnie z procedurą, niezwłocznie po wyłonieniu kandydatur przez zgromadzenie ogólne są one przesyłane do prezydenta, który dokonuje ostatecznego wyboru. Co ważne, głowa państwa nie jest przy tym związana żadnym terminem na powołanie.
