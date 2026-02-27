Sprawa Epsteina. Bill Clinton w Kongresie: Nie pomoże wam to, że po 24 latach bawię się w detektywa

Bill Clinton
Były prezydent Bill Clinton jest przesłuchiwany przez członków Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów w sprawie powiązań ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem i jego wspólniczką Ghislaine Maxwell.
Małżeństwo Clintonów początkowo odmawiało stawienia się przed komisją ze względu na utajnienie jej posiedzeń, ale zdecydowało się zeznawać po groźbie zarzutów za obrazę Kongresu.
Zeznania Billa Clintona czynią go pierwszym urzędującym lub byłym prezydentem, który zeznawał przed członkami Kongresu od ponad 40 lat. Ostatnim był były prezydent Gerald R. Ford w 1983 r., kiedy zeznawał przed podkomisją Senatu na temat planów dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji.
79-letni obecnie Clinton zeznaje dzień po swojej żonie. W czwartek Hillary Clinton była przesłuchiwana w tej samej sprawie przez około 6 godzin. NBC News donosi, że przewodniczący komisji James Comer powiedział, że spodziewa się, iż przesłuchanie byłego prezydenta potrwa „jeszcze dłużej”. Clintonowie nie są oskarżeni o żadne przestępstwo związane ze sprawą Epsteina, oboje domagali się ujawnienia kompletu akt sprawy.
W swoim oświadczeniu wstępnym, które później opublikowała na X, Clinton stwierdziła, że nie ma żadnych informacji dotyczących przestępczej działalności Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell.
– Jak oświadczyłam pod przysięgą 13 stycznia, nie miałam pojęcia o ich przestępczej działalności. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek spotkała Epsteina. Nigdy nie leciałam jego samolotem ani nie odwiedzałam jego wyspy, domów ani biur. Nie mam nic do dodania – stwierdziła.
Hillary Clinton zarzuciła komisji, że jej działania mają charakter partyjnego spektaklu politycznego, a prawdziwym celem ma być odwrócenie uwagi od działań prezydenta Donalda Trumpa.
W przeciwieństwie do Hillary Clinton, istnieją dowody na kilka wspólnych podróży i interakcji Billa Clintona z Epsteinem, gdy po zakończeniu kadencji były prezydent próbował zorganizować swoją działalność charytatywną. Miało to miejsce, zanim Epstein został objęty federalnym śledztwem w sprawie handlu ludźmi w celach seksualnych. Clinton twierdzi, że żałuje swojej współpracy z nim i nie wiedział o jego przestępstwach w tamtym czasie.
Podobnie jak żona, były prezydent wygłosił wstępne oświadczenie.
– Niczego nie widziałem, nic złego nie zrobiłem. Jako osoba, która dorastała w domu, w którym panowała przemoc domowa, nie tylko nie wsiadłbym do jego samolotu, gdybym miał jakiekolwiek pojęcie o jego czynach, ale sam bym go wydał i poprowadził walkę o sprawiedliwość za jego zbrodnie – zaczął. Zastrzegł, że ponieważ zeznaje pod przysięgą, nie powie, że czeka na pytania członków komisji, ale jest gotów odpowiedzieć na nie najlepiej, jak potrafi.
– Często usłyszycie, jak mówię, że nie pamiętam. To może być niesatysfakcjonujące. Ale nie powiem czegoś, czego nie jestem pewien. To wszystko było dawno temu. I jestem zobowiązany przysięgą, że nie będę spekulował ani zgadywał – podkreślił Clinton. – Nie pomoże wam to, że 24 lata później bawię się w detektywa – dodał.
Przesłuchanie Billa Clintona odbywa się za zamkniętymi drzwiami, ale członkowie komisji od czasu do czasu przekazują reporterom szczegóły.
Republikański przewodniczący Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, James Comer, na chwilę opuścił przesłuchanie Billa Clintona, aby przekazać najnowsze informacje reporterom. Powiedział, że były prezydent został zapytany, czy Trump powinien zostać wezwany przed komisję w celu złożenia zeznań.
– To wy musicie zdecydować – odpowiedział Clinton.
Comer dodał, że Clinton nie ma wiedzy na temat udziału Trumpa w przestępstwach Epsteina.
Nie wiadomo, czy po zakończeniu przesłuchania Bill Clinton zechce wypowiedzieć się dla mediów.
