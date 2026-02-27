Sprawa Epsteina. Bill Clinton w Kongresie: Nie pomoże wam to, że po 24 latach bawię się w detektywa

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie powiązania Billa Clintona z Jeffreyem Epsteinem są analizowane przez Komisję Nadzoru Izby Reprezentantów?

Dlaczego małżeństwo Clintonów początkowo odmówiło stawienia się przed komisją i co skłoniło ich do zeznań?

Jakie oświadczenie złożyła Hillary Clinton podczas przesłuchania w tej samej sprawie i jak oceniła działania komisji?

Jakie kwestie były poruszane podczas zamkniętego przesłuchania Billa Clintona dotyczące jego wiedzy o działaniach Donalda Trumpa i Epsteina?

Były prezydent Bill Clinton jest przesłuchiwany przez członków Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów w sprawie powiązań ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem i jego wspólniczką Ghislaine Maxwell.

Małżeństwo Clintonów początkowo odmawiało stawienia się przed komisją ze względu na utajnienie jej posiedzeń, ale zdecydowało się zeznawać po groźbie zarzutów za obrazę Kongresu.

Zeznania Billa Clintona czynią go pierwszym urzędującym lub byłym prezydentem, który zeznawał przed członkami Kongresu od ponad 40 lat. Ostatnim był były prezydent Gerald R. Ford w 1983 r., kiedy zeznawał przed podkomisją Senatu na temat planów dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji.

Zeznania Hillary Clinton. Wezwała do przesłuchania Donalda Trumpa

79-letni obecnie Clinton zeznaje dzień po swojej żonie. W czwartek Hillary Clinton była przesłuchiwana w tej samej sprawie przez około 6 godzin. NBC News donosi, że przewodniczący komisji James Comer powiedział, że spodziewa się, iż przesłuchanie byłego prezydenta potrwa „jeszcze dłużej”. Clintonowie nie są oskarżeni o żadne przestępstwo związane ze sprawą Epsteina, oboje domagali się ujawnienia kompletu akt sprawy.