Biały Dom Foto: PAP

Zdaniem sędziego Richarda Leona argumenty, które przedstawiło stowarzyszenie National Trust for Historic Preservation, nie spełniały wymagań dla wydania tymczasowego nakazu, który wstrzymałby realizację projektu. Leon zauważył jednak, że organizacja może jeszcze zmienić swoją argumentację.

W ubiegłym tygodniu Amerykańska Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła propozycję Trumpa dotyczącą sali balowej. Składający się z sześciu osób panel – którego komisarzy mianował Trump w styczniu – poparł projekt jednomyślnie.

Donald Trump o decyzji sądu ws. sali balowej: Wspaniałe wieści dla Ameryki i naszego cudownego Białego Domu

Decyzja sądu spodobała się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który odniósł się do sprawy w należącym do niego serwisie Truth Social.

„Wspaniałe wieści dla Ameryki i naszego cudownego Białego Domu! Sędzia w sprawie tego, co będzie najpiękniejszą salą balową na świecie, właśnie odrzucił i całkowicie wymazał próbę zablokowania jej budowy. Jak wszyscy wiedzą, nie jest wydawany ani jeden dolar z pieniędzy podatników – wszystkie środki potrzebne do wzniesienia tego wspaniałego budynku pochodzą od patriotycznych darczyńców i sponsorów. Budowa sali balowej, która ma również w przyszłości służyć inauguracjom oraz wielkim wizytom państwowym, przebiega szybciej niż planowano i kosztuje mniej, niż zakładano. Będzie ona przez długie lata symbolem wielkości Ameryki” – czytamy we wpisie.