Tak ma wyglądać sala balowa, która powstanie w Białym Domu
W październiku ubiegłego roku światowe media obiegła informacja, że całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu (East Wing) zostanie wyburzone, by zrobić miejsce dla sali balowej, którą chce postawić Donald Trump. Działania te wzbudziły niemałą krytykę ze strony przedstawicieli Partii Demokratycznej oraz pytania, czy dopełniono odpowiednich formalności. Do sądu skierowany został też – przez stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków National Trust for Historic Preservation – pozew w tej sprawie. Organizacja domagała się wstrzymania budowy, zaznaczając, że projekt ruszył mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji Kongresu. „Żaden prezydent nie ma prawa zburzyć części Białego Domu bez jakiejkolwiek kontroli – ani prezydent Trump, ani prezydent Biden, ani nikt inny” – podkreślano.
W piątek 27 lutego sąd podjął ostateczną decyzję dotyczącą sprawy.
Mimo że organizacja National Trust for Historic Preservation zaznaczała, iż prawo zabrania budowy na terenie parku federalnego w Waszyngtonie bez wyraźnego upoważnienia Kongresu oraz że Służba Parków Narodowych naruszyła przepisy, wydając jedynie ocenę oddziaływania na środowisko zamiast pełnego raportu oddziaływania na środowisko – i publikując go po rozpoczęciu rozbiórki – sąd nie wstrzymał realizacji projektu.
Biały Dom
Zdaniem sędziego Richarda Leona argumenty, które przedstawiło stowarzyszenie National Trust for Historic Preservation, nie spełniały wymagań dla wydania tymczasowego nakazu, który wstrzymałby realizację projektu. Leon zauważył jednak, że organizacja może jeszcze zmienić swoją argumentację.
W ubiegłym tygodniu Amerykańska Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła propozycję Trumpa dotyczącą sali balowej. Składający się z sześciu osób panel – którego komisarzy mianował Trump w styczniu – poparł projekt jednomyślnie.
Decyzja sądu spodobała się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który odniósł się do sprawy w należącym do niego serwisie Truth Social.
„Wspaniałe wieści dla Ameryki i naszego cudownego Białego Domu! Sędzia w sprawie tego, co będzie najpiękniejszą salą balową na świecie, właśnie odrzucił i całkowicie wymazał próbę zablokowania jej budowy. Jak wszyscy wiedzą, nie jest wydawany ani jeden dolar z pieniędzy podatników – wszystkie środki potrzebne do wzniesienia tego wspaniałego budynku pochodzą od patriotycznych darczyńców i sponsorów. Budowa sali balowej, która ma również w przyszłości służyć inauguracjom oraz wielkim wizytom państwowym, przebiega szybciej niż planowano i kosztuje mniej, niż zakładano. Będzie ona przez długie lata symbolem wielkości Ameryki” – czytamy we wpisie.
W lipcu ubiegłego roku Biały Dom opublikował grafiki, przedstawiające planowaną salę balową. Pierwotnie miała ona pomieścić 650 osób, a koszt budowy szacowano na 200 mln dol. Później Trump powiedział jednak, że realizacja projektu pochłonie 300 mln dol. Podkreślił, że rachunki pokryją on oraz prywatni darczyńcy, choć pełne szczegóły dotyczące finansowania przedsięwzięcia nie zostały jak dotąd opublikowane. Według najnowszych doniesień, budynek ma mieć powierzchnię 8,3 tys. m2, a sala ma pomieścić 999 osób.
Plany przedstawione na stronie internetowej Białego Domu
Trump nie zgodził się z opiniami, że jego administracja nie informowała należycie o budowie sali balowej. – W gazetach były zdjęcia – powiedział, odnosząc się do wizualizacji ukończonej inwestycji.
Donald Trump tłumaczył, że wybudowanie sali bankietowej, w której będzie można podejmować wielu gości, jest niezbędne, ponieważ obecnie możliwości organizowania dużych uroczystości w Białym Domu są ograniczone.
Plany przedstawione na stronie internetowej Białego Domu
Biały Dom został oddany do użytku w 1800 r. Wschodnie Skrzydło powstało na początku XX wieku, w czasach prezydentury Theodore'a Roosevelta, jednak w obecnej formie istnieje od czasów Franklina D. Roosevelta, a dokładnie od 1942 r., czyli ponad 80 lat. Wzniesiono wówczas budynek, by ukryć budowę podziemnego schronu, który bywa wykorzystywany do dziś.
Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zakończona zostanie budowa sali balowej. Biały Dom zaznaczał jednak, że nastąpi to „na długo przed końcem” kadencji Donalda Trumpa.
