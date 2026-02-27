Rzeczpospolita
Wydarzenia
Atrakcyjność fizyczna w dzieciństwie i okresie dojrzewania wiąże się z wykształceniem w wieku dorosłym osobowości o wysoce rozwiniętej umiejętność radzenia sobie w relacjach społecznych. Do takich wniosków doszli naukowcy na podstawie długoletnich obserwacji wielu osób przeprowadzonych w ramach dwóch badań.

Wygląd w dzieciństwie może wpływać na osobowość w późniejszym życiu, odkryli naukowcy

Foto: Andrey / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma atrakcyjność fizyczna w dzieciństwie dla cech osobowości w dorosłym życiu?
  • Jakie badania przeprowadzono, aby zrozumieć wpływ wyglądu na osobowość?
  • Na czym polega związek między atrakcyjnością a społeczną skutecznością?
  • Jakie czynniki, według badaczy, mogą wyjaśniać związek między wyglądem a osobowością?

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Personality and Individual Differences”. Donosi o nich też serwis PsyPost.org, który poświęcony jest najnowszym odkryciom z zakresu psychologii i neuronauki.

Naukowcy zbadali wpływ wyglądu w dzieciństwie na osobowość w wieku dorosłym

Naukowcy dzięki opisywanym badaniom chcieli zweryfikować hipotezę, według której atrakcyjność fizyczna we wczesnym okresie życia może przewidywać obecność wysokiego ogólnego czynnika osobowości (GFP) kilkadziesiąt lat później. Osoby o wysokim GFP zazwyczaj potrafią lepiej radzić sobie w sytuacjach społecznych.  Aby potwierdzić wspomnianą hipotezę, badacze przeanalizowali dane z dwóch dużych, długoterminowych projektów badawczych.

Pierwszy rozpoczął się pod koniec lat 50. XX wieku i początkowo obejmował losową próbę 10 317 uczniów szkół średnich w Wisconsin. W swojej analizie naukowcy skupili się na 6 248 uczestnikach badania, w tym 3 328 kobietach i 2 920 mężczyznach.

Aby zmierzyć ich atrakcyjność fizyczną, dwanaście niezależnych osób – sześć kobiet i sześciu mężczyzn – oceniło zdjęcie każdego uczestnika zamieszczone w szkolnym albumie. Zdjęcia oceniane były w jedenastopunktowej skali – od zupełnie nieatrakcyjnych do niezwykle atrakcyjnych. Następnie naukowcy uśrednili oceny wszystkich dwunastu osób, aby uzyskać jedną ocenę atrakcyjności fizycznej dla każdego uczestnika.

Osobowość uczestników badania oceniono znacznie później, gdy mieli około 35 lat. Naukowcy wykorzystali do tego kwestionariusze rozsyłane pocztą i wywiady telefoniczne. Następnie zastosowali techniki statystyczne, aby z połączonych wyników testów wyodrębnić nadrzędny, ogólny czynnik osobowości.

Badania wykazały pozytywny związek między atrakcyjnością nastolatków a osobowością dorosłych. Okazało się, że atrakcyjność we wczesnym okresie życia była pozytywnie skorelowana z ogólnym czynnikiem osobowości. Wyższa atrakcyjność fizyczna w szkole średniej korelowała z wyższymi wynikami w zakresie otwartości i ekstrawersji w wieku dorosłym.

W jaki sposób atrakcyjny wygląd w dzieciństwie wpływa na późniejszą osobowość?

Druga część badania opierała się na Narodowym Badaniu Rozwoju Dziecka (The National Child Development Study). Projekt ten śledził losy osób urodzonych w ciągu jednego tygodnia w Wielkiej Brytanii w 1958 r. i początkowo obejmował 17 419 dzieci.

Analiza prowadzana przez badaczy skupiała się na 6 789 brytyjskich uczestnikach, w tym 3 211 kobietach i 3 578 mężczyznach. Atrakcyjność fizyczną oceniali tutaj nauczyciele dzieci, gdy te miały siedem i jedenaście lat. Naukowcy uprościli metodę analizy wyników i za atrakcyjnych uznani zostali ci uczestnicy, których nauczyciele ocenili w ten sposób zarówno w wieku siedmiu, jak i jedenastu lat. Pozostali uczestnicy zostali sklasyfikowani jako nieatrakcyjni.

Dalsza część badania odbyła się, gdy jego uczestnicy mieli 50 lub 51 lat. Wypełnili wówczas pięćdziesięciopunktową ankietę dotyczącą osobowości. Na podstawie odpowiedzi naukowcy wyodrębnili ogólny czynnik osobowości uczestników badania.

Wyniki były podobne do tych uzyskanych w pierwszej części badania. Atrakcyjność w dzieciństwie pozytywnie korelowała z inteligencją, sumiennością, ugodowością i ogólnym czynnikiem osobowości w wieku średnim. To potwierdziło tezę, że wygląd fizyczny w młodym wieku pozwala przewidzieć późniejszą skuteczność społeczną, czyli umiejętność radzenia sobie w relacjach i strukturach grupowych.

Badacze: Atrakcyjny wygląd w dzieciństwie wpływa na osobowość w dorosłym życiu

– Dzieci o bardziej atrakcyjnym wyglądzie fizycznym mają tendencję do wykazywania się większą skutecznością w kontaktach społecznych w wieku średnim – powiedział Curtis Dunkel, jeden z autorów badania, w rozmowie z serwisem PsyPost.org.

Czym jest efekt aureoli?

Polega on na tym, iż ludzie zakładają, że osoba atrakcyjna fizycznie posiada również inne pozytywne cechy. W efekcie osoby uznawane za atrakcyjne są często lepiej traktowane przez innych.

Autorzy badań podkreślają jednak, że chociaż dane konsekwentnie wskazują na związek między wyglądem w młodym wieku a osobowością w wieku dorosłym, rzeczywista skala tego efektu jest dość niewielka. Tym samym wyników badań nie należy interpretować w ten sposób, że u osób atrakcyjnych zawsze obserwujemy pozytywny wpływ na osobowość. Atrakcyjność fizyczna zapewnia bowiem jedynie niewielką przewagę statystyczną w przewidywaniu skuteczności społecznej w wieku dorosłym, zauważają naukowcy.

Jednocześnie podkreślają oni, że dokładne przyczyny tego związku pozostają niejasne i wymagają dalszych badań. Początkowo podejrzewali, że może to być genetyka, jednak analizy nie potwierdziły tej teorii.

Innym możliwym wyjaśnieniem może być zjawisko psychologiczne znane jako efekt aureoli (efekt halo). Występuje on, gdy ludzie zakładają, że osoba atrakcyjna fizycznie posiada również inne pozytywne cechy. W efekcie dzieci uznawane za atrakcyjne są często lepiej traktowane przez nauczycieli i rówieśników. To z kolei może z czasem pomóc im rozwinąć lepsze umiejętności społeczne.

