Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie ma atrakcyjność fizyczna w dzieciństwie dla cech osobowości w dorosłym życiu?

Jakie badania przeprowadzono, aby zrozumieć wpływ wyglądu na osobowość?

Na czym polega związek między atrakcyjnością a społeczną skutecznością?

Jakie czynniki, według badaczy, mogą wyjaśniać związek między wyglądem a osobowością?

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Personality and Individual Differences”. Donosi o nich też serwis PsyPost.org, który poświęcony jest najnowszym odkryciom z zakresu psychologii i neuronauki.

Reklama Reklama

Naukowcy zbadali wpływ wyglądu w dzieciństwie na osobowość w wieku dorosłym

Naukowcy dzięki opisywanym badaniom chcieli zweryfikować hipotezę, według której atrakcyjność fizyczna we wczesnym okresie życia może przewidywać obecność wysokiego ogólnego czynnika osobowości (GFP) kilkadziesiąt lat później. Osoby o wysokim GFP zazwyczaj potrafią lepiej radzić sobie w sytuacjach społecznych. Aby potwierdzić wspomnianą hipotezę, badacze przeanalizowali dane z dwóch dużych, długoterminowych projektów badawczych.

Pierwszy rozpoczął się pod koniec lat 50. XX wieku i początkowo obejmował losową próbę 10 317 uczniów szkół średnich w Wisconsin. W swojej analizie naukowcy skupili się na 6 248 uczestnikach badania, w tym 3 328 kobietach i 2 920 mężczyznach.

Aby zmierzyć ich atrakcyjność fizyczną, dwanaście niezależnych osób – sześć kobiet i sześciu mężczyzn – oceniło zdjęcie każdego uczestnika zamieszczone w szkolnym albumie. Zdjęcia oceniane były w jedenastopunktowej skali – od zupełnie nieatrakcyjnych do niezwykle atrakcyjnych. Następnie naukowcy uśrednili oceny wszystkich dwunastu osób, aby uzyskać jedną ocenę atrakcyjności fizycznej dla każdego uczestnika.