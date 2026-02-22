Z badań przeprowadzonych przez naukowców z North Carolina State University, Hanken School of Economics, Northern Illinois University i Syracuse University wynika, że negatywne przepowiednie mogą paradoksalnie napędzać przedsiębiorców do cięższej pracy. Wyniki ukazały się w „Journal of Business Venturing".

Naukowcy zajęli się tym, co nazywają „efektem underdoga” – czyli wewnętrznym przymusem udowodnienia innym, że się mylą. Dotychczasowe badania nad wytrwałością przedsiębiorców skupiały się głównie na tym, co ich wzmacnia od środka: pasji, pewności siebie, poczuciu zawodowej tożsamości. Rzadko pytano o coś odwrotnego – czy krytyka, zwątpienie i czarne scenariusze mogą zamiast gasić, rozpalać.