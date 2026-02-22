Rzeczpospolita
Jak odnieść sukces w biznesie? Naukowcy: pozwól, żeby ktoś ci powiedział, że ci nie wyjdzie

Czy wystarczy, żeby ktoś powiedział ci, że twój pomysł nie wypali, żebyś zaczął pracować ciężej? Nowe badania sugerują, że dla wielu przedsiębiorców odpowiedź brzmi: tak.

Co się dzieje w głowie przedsiębiorcy, gdy ktoś mówi mu, że poniesie klęskę?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak krytyka wpływa na motywację przedsiębiorców w rozwijaniu ich biznesu?
  • Na czym polega „efekt underdoga” i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorczości?
  • Jak różni się motywacja przedsiębiorców w obliczu wiarygodnej i niewiarygodnej krytyki?
  • Jakie konkretne zachowania przedsiębiorców mogą wynikać z potrzeby udowodnienia innym swojej wartości?
Z badań przeprowadzonych przez naukowców z North Carolina State University, Hanken School of Economics, Northern Illinois University i Syracuse University wynika, że negatywne przepowiednie mogą paradoksalnie napędzać przedsiębiorców do cięższej pracy. Wyniki ukazały się w „Journal of Business Venturing".

Naukowcy zajęli się tym, co nazywają „efektem underdoga” – czyli wewnętrznym przymusem udowodnienia innym, że się mylą. Dotychczasowe badania nad wytrwałością przedsiębiorców skupiały się głównie na tym, co ich wzmacnia od środka: pasji, pewności siebie, poczuciu zawodowej tożsamości. Rzadko pytano o coś odwrotnego – czy krytyka, zwątpienie i czarne scenariusze mogą zamiast gasić, rozpalać.

