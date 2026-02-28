Foto: PAP

USA chciały, by atak rozpoczął Izrael?

Atak Izraela może oznaczać, że spełnia się scenariusz, o którym pisał przed kilkoma dniami portal Politico. Z jego informacji wynikało, że przedstawiciele administracji USA woleliby, aby ataku na Iran jako pierwszy dokonał Izrael, co mogłoby wywołać odwet Iranu m.in. wymierzony w bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie. W takiej sytuacji - jak twierdzili rozmówcy Politico łatwiej byłoby uzyskać wsparcie amerykańskiej opinii publicznej dla amerykańskiego ataku na Iran.

– W administracji i wokół niej panuje przekonanie, że politycznie sytuacja wygląda znacznie lepiej, jeśli Izraelczycy uderzą samodzielnie pierwsi, a Irańczycy dokonają odwetu przeciwko nam, dając nam więcej powodów do podjęcia działań – mówi jeden z rozmówców Politico. USA w takim wypadku liczyłyby więc, że po izraelskim ataku na Iran Teheran zaatakuje nie tylko cele w Izraelu, ale także np. amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

Amerykanie gromadzą siły wojskowe

USA od tygodni gromadzą wokół Iranu znaczne siły wojskowe - amerykańskie media podają, że koncentracja amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie jest największa od 2003 roku, gdy doszło do interwencji USA w Iraku. W rejon Bliskiego Wschodu skierowano m.in. dwie grupy uderzeniowe lotniskowców - USS Abraham Lincoln i USS Gerald Ford.

Jednocześnie USA są zaangażowane w negocjacje z Iranem na temat nowego porozumienia nuklearnego - poprzednie, zawarte przez zachodnie mocarstwa z Iranem w 2015 roku (w czasie administracji Baracka Obamy) zostało jednostronnie zerwane przez Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu.