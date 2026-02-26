USA od tygodni gromadzą w rejonie Iranu duże siły wojskowe, w tym dwie grupy uderzeniowe lotniskowców (USS Abraham Lincoln oraz USS Gerald Ford). Koncentracja amerykańskich sił w rejonie Bliskiego Wschodu jest największa, od czasu interwencji USA w Iraku w 2003 roku. Donald Trump wielokrotnie nie wykluczył możliwości uderzenia USA na Iran w sytuacji, gdyby Waszyngtonowi nie udało się osiągnąć porozumienia ws. nowej umowy nuklearnej z Teheranem. Poprzednią, zawartą przez zachodnie mocarstwa z Iranem w 2015 roku, USA wypowiedziały jednostronnie w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu.

Donald Trump w orędziu o stanie państwa: Nie usłyszeliśmy jeszcze od Iranu tych słów o broni atomowej

Iranowi poświęcony był fragment orędzia o stanie państwa, wygłoszonego przez Trumpa 24 lutego w Kongresie. – Chcą zawrzeć porozumienie, ale jeszcze nie usłyszeliśmy tych tajemnych słów: nigdy nie pozyskamy broni atomowej – wyjaśnił. Iran, wbrew słowom Trumpa, wielokrotnie zapewniał, że nie dąży do pozyskania broni atomowej. Z przemówienia Trumpa wynikało jednak, że USA są przekonane, iż prace nad pozyskaniem broni atomowej przez Iran trwają. – Zostali ostrzeżeni, by nie podejmować w przyszłości prób odbudowy swojego programu zbrojeń, w szczególności starań o pozyskanie broni atomowej. A mimo to kontynuują, rozpoczynają to na nowo. Zniszczyliśmy to, a oni chcą znów zaczynać. I w tej chwili ponownie realizują swoje złowrogie ambicje – stwierdził. Trump nawiązał w tym fragmencie do zbombardowania przez USA obiektów nuklearnych w Iranie w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 roku.

USA chciałyby, aby Iran całkowicie zrezygnował ze wzbogacania uranu na swoim terytorium, a wzbogacony uran na potrzeby swojej energetyki jądrowej pozyskiwał ze źródeł zewnętrznych – na co Teheran się nie zgadza. Negocjacje USA z Iranem mają dotyczyć też ograniczenia irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza w kwestii rozwoju broni balistycznej.