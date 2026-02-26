Rzeczpospolita
USA poczekają aż Izrael zaatakuje Iran?

Wysokiej rangi doradcy prezydenta Donalda Trumpa woleliby, aby to Izrael zaatakował Iran zanim działania militarne przeciwko temu państwu podejmą Stany Zjednoczone - podaje serwis Politico, powołując się na dwa źródła znające kulisy rozmów w tej sprawie.

Publikacja: 26.02.2026 06:06

Lotniskowiec USS Gerald Ford (na zdjęciu) został skierowany w rejon Bliskiego Wschodu

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

USA od tygodni gromadzą w rejonie Iranu duże siły wojskowe, w tym dwie grupy uderzeniowe lotniskowców (USS Abraham Lincoln oraz USS Gerald Ford). Koncentracja amerykańskich sił w rejonie Bliskiego Wschodu jest największa, od czasu interwencji USA w Iraku w 2003 roku. Donald Trump wielokrotnie nie wykluczył możliwości uderzenia USA na Iran w sytuacji, gdyby Waszyngtonowi nie udało się osiągnąć porozumienia ws. nowej umowy nuklearnej z Teheranem. Poprzednią, zawartą przez zachodnie mocarstwa z Iranem w 2015 roku, USA wypowiedziały jednostronnie w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu.

Donald Trump w orędziu o stanie państwa: Nie usłyszeliśmy jeszcze od Iranu tych słów o broni atomowej

Iranowi poświęcony był fragment orędzia o stanie państwa, wygłoszonego przez Trumpa 24 lutego w Kongresie. – Chcą zawrzeć porozumienie, ale jeszcze nie usłyszeliśmy tych tajemnych słów: nigdy nie pozyskamy broni atomowej – wyjaśnił. Iran, wbrew słowom Trumpa, wielokrotnie zapewniał, że nie dąży do pozyskania broni atomowej. Z przemówienia Trumpa wynikało jednak, że USA są przekonane, iż prace nad pozyskaniem broni atomowej przez Iran trwają. – Zostali ostrzeżeni, by nie podejmować w przyszłości prób odbudowy swojego programu zbrojeń, w szczególności starań o pozyskanie broni atomowej. A mimo to kontynuują, rozpoczynają to na nowo. Zniszczyliśmy to, a oni chcą znów zaczynać. I w tej chwili ponownie realizują swoje złowrogie ambicje – stwierdził. Trump nawiązał w tym fragmencie do zbombardowania przez USA obiektów nuklearnych w Iranie w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 roku.

Iran

Iran

Foto: PAP

USA chciałyby, aby Iran całkowicie zrezygnował ze wzbogacania uranu na swoim terytorium, a wzbogacony uran na potrzeby swojej energetyki jądrowej pozyskiwał ze źródeł zewnętrznych – na co Teheran się nie zgadza. Negocjacje USA z Iranem mają dotyczyć też ograniczenia irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza w kwestii rozwoju broni balistycznej. 

Dlaczego przedstawiciele administracji Donalda Trumpa woleliby, aby to Izrael zaatakował Iran jako pierwszy?

W kontekście potencjalnych działań militarnych przeciw Iranowi przedstawiciele administracji Trumpa, z którymi rozmawiało Politico mówią, że gdyby to Izrael zaatakował pierwszy Iran, co spotkałoby się z irańskim odwetem, wówczas łatwiej byłoby uzyskać wsparcie amerykańskiej opinii publicznej dla amerykańskiego ataku na Iran (byłby on wtedy przyjściem na pomoc sojusznikowi, a nie inicjowaniem konfliktu). 

Z sondażu YouGov dla „The Economist” z 20-23 lutego wynika, że 49 proc. Amerykanów sprzeicwia się atakowi na Iran, podczas gdy popiera taki atak 27 proc. obywateli USA. Wśród wyborców Partii Republikańskiej atak popiera 54 proc., ale już wśród wyborców niezależnych sprzeciwia mu się 54 proc., a wśród wyborców Partii Demokratycznej – 76 proc. 

- W administracji i wokół niej panuje przekonanie, że politycznie sytuacja wygląda znacznie lepiej, jeśli Izraelczycy uderzą samodzielnie pierwsi, a Irańczycy dokonają odwetu przeciwko nam, dając nam więcej powodów do podjęcia działań - mówi jeden z rozmóców Politico. USA w takim wypadku liczyłyby więc, że po izraelskim ataku na Iran Teheran zaatakuje nie tylko cele w Izraelu, ale także np. amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. 

Więcej informacji wkrótce

