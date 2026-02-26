Czy Polska znajduje się w orbicie zainteresowania niemieckich elit intelektualnych?

To zainteresowanie jest marginalne. W niemieckiej przestrzeni publicznej temat Polski nie odgrywa takiej roli, jak tematy niemieckie w Polsce. Ta asymetria jest bardzo widoczna. Paradoksalnie jednak właśnie ze względu na dramatyczny moment historyczny – agresję Rosji na Ukrainę – w Niemczech ma miejsce proces przewartościowania myślenia o Europie Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim o Ukrainie, ale dotyczy to i Polski. Można to nazwać próbą dekolonizacji myślenia: w środowiskach eksperckich, politycznych i historycznych pojawia się refleksja, że Niemcy nie znają Europy Wschodniej, w tym Polski, nie rozumieją jej wrażliwości ani historycznych doświadczeń i związków przyczynowo-skutkowych dawnych decyzji politycznych. Niemieckie społeczeństwo i jego elity są złożone i skomplikowane. Widzimy siłę AfD i rewizjonistyczne komentarze dotyczące historii Polski, słyszymy wypowiedź kanclerza Niemiec Merza, który liczy lata wojny od 1941 r. Jednocześnie znajdujemy się w sytuacji, w której ten dialog polsko-niemiecki potrzebuje nowego otwarcia.

Po stronie niemieckiej brakuje świadomości dotyczącej polskich ofiar wojny - co potwierdzają liczne badania. Gdy Niemcy mówią o II wojnie światowej, często nie widzą Polski ani jej obywateli - ani Polaków, ani polskich Żydów. Hanna Radziejowska

Czy punktem spornym jest wyłącznie historia – reparacje, świadczenia dla ofiar, próby rozmycia odpowiedzialności?

Historia de facto porwała całość relacji polsko-niemieckich. A skoro odgrywa tak istotną rolę, to nie można zamykać na to oczu. Mamy do czynienia z gigantyczną asymetrią wiedzy. Po stronie niemieckiej brakuje świadomości dotyczącej polskich ofiar wojny, co potwierdzają liczne badania. Gdy Niemcy mówią o II wojnie światowej, często nie widzą Polski ani jej obywateli – ani Polaków, ani polskich Żydów. Skąd ten brak wiedzy? Czy to kwestia edukacji, podręczników, braku pomnika, czy raczej konsekwencja powojennego braku realnego rozliczenia zbrodni? W Polsce po wojnie skazano około kilkunastu tysięcy osób za samą współpracę i kolaborację z okupantem. A w zachodnich Niemczech za zbrodnie popełnione na terenie okupowanej Polski skazano zaledwie kilkaset osób – z milionowego niemieckiego administracyjnego aparatu okupacyjnego. Ten brak odpowiedzialności prawnej wpływa dziś głęboko na jakość trudnej debaty m.in. o długu odszkodowawczym czy zadośćuczynieniu dla żyjących ofiar. W dyskusji ostatnio pojawiło się też pytanie postawione przez Wojciecha Konończuka: dlaczego państwo niemieckie nie bierze pełnej odpowiedzialności finansowej za wszystkie miejsca pamięci – obozy koncentracyjne i zagłady.

Spójrzmy na postać Heinza Reinefartha - odpowiedzialnego za liczne zbrodnie w Warszawie, przede wszystkim na Woli. Ten po wojnie został burmistrzem Westerland na wyspie Sylt, nie został nigdy rozliczony za zbrodnie i w Polsce stał się symbolem tej skrajnej niesprawiedliwości. W rzeczywistości w polsko-niemieckich relacjach ścierały się dwie pamięci: brak ukarania zbrodniarzy po stronie niemieckiej i niewiedza o tym co się wydarzyło oraz pamięć i tragedia po stronie polskich ofiar. Te rozbieżności mają długofalowe konsekwencje. Po zwycięstwie Solidarności, upadku komunizmu i zjednoczeniu Niemiec polskie społeczeństwo było gotowe do budowania dobrych relacji z Niemcami. To był wielki dar, ale czy towarzyszył temu wystarczający gest ze strony niemieckiej na poziomie politycznej odpowiedzialności? To pytanie retoryczne.

Jaka jest dziś główna oś sporu między elitami? Czy w istocie nie jest to spór o dominację w regionie?

W niemieckiej kulturze cenimy kulturę sporu i debaty. W demokratycznym procesie uczenia się trzeba mieć odwagę, różnić się i spierać – także o sprawy trudne. W niemieckiej debacie akademickiej coraz częściej pojawia się refleksja nad rosyjską dominacją i kolonialnym dziedzictwem w Europie Wschodniej. Odkrywana jest podmiotowość narodów zdominowanych przez Związek Radziecki. W podobny sposób podejmowany jest temat pruskiego dziedzictwa wobec Europy Wschodniej i potrzeby jego krytycznego przepracowania. Dominacja wynika z potrzeby przewagi. A to jest choroba naszych relacji polsko-niemieckich. Jeśli w takiej rozmowie uzna się partnerstwo i podmiotowość polskiego doświadczenia, stwarza to szansę na rzetelny dialog i jego sukces. Instytut Pileckiego w Berlinie nie zajmuje się polityką, lecz przede wszystkim edukacją i popularyzacją historii. Pracujemy z nauczycielami, szkołami, różnymi środowiskami. Chcemy, by historia poruszała i prowokowała do refleksji. To długofalowa, żmudna praca. Ale wierzymy, że ma sens. I o tym chcemy też z naszymi niemieckimi gośćmi dyskutować w Warszawie. I wciągnąć w to polską publiczność.