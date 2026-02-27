04:45 Ukraiński sąd skazał gubernatora obwodu kałuskiego w Rosji na 8 lat więzienia. Wyrok zapadł in absentia

Władysław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego w Rosji, został skazany na osiem lat więzienia i konfiskatę mienia za przekazywanie środków finansowych rosyjskim jednostkom biorącym udział w agresji przeciw Ukrainie. Ukraińska SBU podała, że Szapsza w pierwszych dniach wojny „organizował regularne dostawy broni, sprzętu wojskowego, dronów i amunicji” na front. Szapsza miał też osobiście udać się do okupowanej części obwodu donieckiego, gdzie przekazywał pomoc jednej z tamtejszych jednostek. Gubernator obwodu kałuskiego miał też przekazywać sprzęt rosyjskim jednostkom w obwodzie chersońskim.

04:43 Ukraińskie Państwowo Biuro Śledcze od początku wojny wszczęło ponad 3 tys. postępowań karnych o zdradę i kolaborację z Rosjanami

Taką informację przekazała na antenie ukraińskiej telewizji przedstawicielka biura prasowego Państwowego Biura Śledczego. Jak dodała, niektóre z tych spraw toczą się in absentia, ponieważ oskarżeni opuścili terytorium Ukrainy na początku rosyjskiej inwazji i obecnie ukrywają się na terenie państwa-agresora.

04:41 W nocy przez kilka godzin zamknięty dla ruchu pojazdów był Most Krymski

Takie informacje przekazało centrum informacyjne opisujące sytuację na podjazdach drogowych do przeprawy.

04:39 W ataku rakietowym Ukrainy uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej

Informację o ataku przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Jak dodał w związku z atakiem na terenie obwodu może dochodzić do rpzerw w dostawach prądu, wody i ogrzewania.

04:37 W nocy z czwartku na piątek dwa ukraińskie drony zostały strącone na podejściach do Moskwy

Informację o ataku dronów przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin. W czwartek na podejściach do Moskwy strącono 12 dronów.

04:35 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1464 dniu wojny:

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1464 dniu wojny

