Władysław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego w Rosji, został skazany na osiem lat więzienia i konfiskatę mienia za przekazywanie środków finansowych rosyjskim jednostkom biorącym udział w agresji przeciw Ukrainie. Ukraińska SBU podała, że Szapsza w pierwszych dniach wojny „organizował regularne dostawy broni, sprzętu wojskowego, dronów i amunicji” na front. Szapsza miał też osobiście udać się do okupowanej części obwodu donieckiego, gdzie przekazywał pomoc jednej z tamtejszych jednostek. Gubernator obwodu kałuskiego miał też przekazywać sprzęt rosyjskim jednostkom w obwodzie chersońskim.
Taką informację przekazała na antenie ukraińskiej telewizji przedstawicielka biura prasowego Państwowego Biura Śledczego. Jak dodała, niektóre z tych spraw toczą się in absentia, ponieważ oskarżeni opuścili terytorium Ukrainy na początku rosyjskiej inwazji i obecnie ukrywają się na terenie państwa-agresora.
Takie informacje przekazało centrum informacyjne opisujące sytuację na podjazdach drogowych do przeprawy.
Informację o ataku przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Jak dodał w związku z atakiem na terenie obwodu może dochodzić do rpzerw w dostawach prądu, wody i ogrzewania.
Informację o ataku dronów przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin. W czwartek na podejściach do Moskwy strącono 12 dronów.
