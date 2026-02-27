4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Podczas uroczystości zamknięcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie w amfiteatrze w Weronie flagę olimpijską w imieniu organizatorów kolejnych przejęli prezydenci regionów Prowansja – Alpy Lazurowe Wybrzeże i Owernia – Rodan-Alpy. Renaud Musseller i Fabrice Pannekoucke mieli uśmiechy na twarzach, cieszyli się z zaszczytu, jaki przypadł im w udziale. Ale za ich plecami od kilku dni rozgrywała się intryga, którą dobrze ukrywali na włoskiej scenie. Ten akt z pewnością spędza im sen z powiek.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas