Czy Francuzi podołają przy organizacji kolejnych zimowych igrzysk?

Zimowe igrzyska olimpijskie w 2030 r. dostały się w ręce Francuzów. Z organizacją mają podobne problemy jak w rządzeniu krajem – napięty budżet, dymisje, regionalne konflikty – ale też kilka interesujących pomysłów sportowych.

Foto: Boris-B/Shutterstock

Olgierd Kwiatkowski

Podczas uroczystości zamknięcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie w amfiteatrze w Weronie flagę olimpijską w imieniu organizatorów kolejnych przejęli prezydenci regionów Prowansja – Alpy Lazurowe Wybrzeże i Owernia – Rodan-Alpy. Renaud Musseller i Fabrice Pannekoucke mieli uśmiechy na twarzach, cieszyli się z zaszczytu, jaki przypadł im w udziale. Ale za ich plecami od kilku dni rozgrywała się intryga, którą dobrze ukrywali na włoskiej scenie. Ten akt z pewnością spędza im sen z powiek.

