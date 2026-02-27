Podczas uroczystości zamknięcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie w amfiteatrze w Weronie flagę olimpijską w imieniu organizatorów kolejnych przejęli prezydenci regionów Prowansja – Alpy Lazurowe Wybrzeże i Owernia – Rodan-Alpy. Renaud Musseller i Fabrice Pannekoucke mieli uśmiechy na twarzach, cieszyli się z zaszczytu, jaki przypadł im w udziale. Ale za ich plecami od kilku dni rozgrywała się intryga, którą dobrze ukrywali na włoskiej scenie. Ten akt z pewnością spędza im sen z powiek.