4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
„Monolok”, Paweł Sołtys, wyd. Czarne
Monolok” uszyty został z opowieści, choć wypadałoby poszukać bardziej fryzjerskiej metafory, bo narratorem jest przecież stary fryzjer z Grochowa. Nazbierało mu się historii jak włosów z tych wszystkich lat, strzygł, słuchał klientów, niejedno widział i teraz mówi. O niedowidzącym listonoszu Andrzejczaku, pani Marcie od pioruna, o Grzegorzu Diable, o Zbyszku Krecie… O tym, jak inżynier Sankoski strzelał ze śrutówki do księżyca, o tym, jak kot zjadł pijaka, o krawacie Roberta Kennedy’ego, o talerzu faworków płynącym po Liwcu. I te historie zostały przystrzyżone w sam raz, nie za krótko, nie za długo, tak na modłę grochowską.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
Geny dają potencjał, ale to styl życia decyduje, czy go wykorzystamy i osiągniemy długowieczność.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas