Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Monolok”: W poszukiwaniu opowieści

Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze zdania.

Publikacja: 27.02.2026 16:50

„Monolok”, Paweł Sołtys, wyd. Czarne

„Monolok”, Paweł Sołtys, wyd. Czarne

Foto: mat.pras.

Marcin Fabisiewicz

Monolok” uszyty został z opowieści, choć wypadałoby poszukać bardziej fryzjerskiej metafory, bo narratorem jest przecież stary fryzjer z Grochowa. Nazbierało mu się historii jak włosów z tych wszystkich lat, strzygł, słuchał klientów, niejedno widział i teraz mówi. O niedowidzącym listonoszu Andrzejczaku, pani Marcie od pioruna, o Grzegorzu Diable, o Zbyszku Krecie… O tym, jak inżynier Sankoski strzelał ze śrutówki do księżyca, o tym, jak kot zjadł pijaka, o krawacie Roberta Kennedy’ego, o talerzu faworków płynącym po Liwcu. I te historie zostały przystrzyżone w sam raz, nie za krótko, nie za długo, tak na modłę grochowską.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Plus Minus
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
„Karakum”, tw. Arif Nezih Savi, Laimes Kudikis, dyst. Granna
Plus Minus
„Karakum”: Wielbłąd dla początkujących
„Troll 2”, reż. Roar Uthaug, dystr. Netflix
Plus Minus
„Troll 2”: Tak się robi soft power!
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
„W stronę długowieczności”, Marek Postuła, Krzysztof Łoniewski, PZWL
Plus Minus
„W stronę długowieczności”: Zrozumieć biologię starzenia się
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama