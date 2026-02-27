4 zł tygodniowo przez rok !
Jedna z pierwszych prób zorganizowania fanów „07 zgłoś się”. Spotkanie z twórcami serialu, m.in. Bronisławem Cieślakiem, odtwórą roli porucznika Borewicza, 18 października 2003 r. w Warszawie
Fragment książki Rafała Dajbora „»07 zgłoś się«. Milicyjny serial wszech czasów”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Warszawa 2026.
Popularność „07 zgłoś się” trwa w najlepsze już od wielu lat, a nawet można powiedzieć, że rośnie z każdym rokiem. Od kilku lat staje się nawet na swój sposób zorganizowana. Liczna grupa fanów skupia się wokół facebookowego profilu „07 zgłoś się – fani” współprowadzonego przez Michała Wojciechowskiego, a raz w roku spotyka się na zlocie – tu z kolei organizatorem jest Piotr Furmanek – w ośrodku wczasowym „Skowronek” pod Augustowem, w którym kręcono trzy odcinki serialu.
