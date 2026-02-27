Rzeczpospolita

„W stronę długowieczności”: Zrozumieć biologię starzenia się

Geny dają potencjał, ale to styl życia decyduje, czy go wykorzystamy i osiągniemy długowieczność.

Publikacja: 27.02.2026 16:20

„W stronę długowieczności”, Marek Postuła, Krzysztof Łoniewski, PZWL

Foto: mat.pras.

Natalia Miller

Poznali się przez przypadek, połączyła ich pasja do sportu i zainteresowanie problematyką długowieczności. Prof. Marek Postuła, kardiolog, ekspert w badaniach nad długowiecznością i starzeniem się, oraz dziennikarz radiowy Krzysztof Łoniewski od kilku lat edukują społeczeństwo. Zaczęli od audycji radiowej „Kierunek długowieczność”, potem był podcast, a obecnie wydali książkę „W stronę długowieczności”. To połączenie przewodnika, mapy drogowej i lekcji biologii.

