„Czy mnie słychać?”, reż. Bradley Cooper, dystr. Disney
Kiedy Alex Novak (Will Arnett), wilk z Wall Street po pięćdziesiątce, dowiaduje się od bramkarza, że za wejście do baru trzeba wnieść kwotę 15 dol., których on przy sobie nie ma, postanawia obejść opłatę, wpisując się na listę artystów chcących zaprezentować swoje umiejętności w formule tzw. otwartego mikrofonu. Czy zdaje sobie sprawę z faktu, że wchodzi do legendarnego Comedy Cellar, który bywa nazywany Harvardem wśród tego typu lokali? Niekoniecznie. Czy wie, że to tu występowali przed nim tacy giganci jak Robin Williams, Sarah Silverman, Amy Schumer czy Chris Rock? Raczej nie. Czy to, że nie ma pojęcia o tych rzeczach, ma jakiekolwiek znaczenie? Żadne.
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
