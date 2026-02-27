Duże zmiany ws. pochówku i stwierdzania zgonu. Nowe przepisy wywołują dyskusję

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, której głównym elementem jest wprowadzenie zawodu koronera. Taka osoba będzie stwierdzać zgon w sytuacjach, gdy śmierć nastąpi poza placówką medyczną lub poza domem. Ponadto projekt ma porządkować procedury, określa obowiązki różnych grup zawodowych oraz wprowadza elektroniczną kartę zgonu.

Nowe zasady stwierdzania zgonu i rola koronera

Projekt szczegółowo określa procedury związane ze stwierdzaniem zgonu, w tym obowiązek ustalenia tożsamości zmarłego, czasu i przyczyny śmierci oraz przeprowadzenia oględzin ciała. Jak donosi Rynek Zdrowia, w zależności od sytuacji, zgon będą mogły stwierdzić różne podmioty, w tym:

lekarze POZ,

lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

inni lekarze udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

a także koroner działający na podstawie umowy zawartej z wojewodą.

Nowe przepisy precyzują także tryb wzywania koronera w niejasnych przypadkach oraz zakres jego czynności na miejscu zdarzenia.

Ustawa obejmuje również kwestie postępowania ze zwłokami w miejscach publicznych i środkach transportu sanitarnego oraz zasady ich przewozu do prosektoriów lub zakładów medycyny sądowej. Istotnym elementem zmian jest cyfryzacja dokumentacji poprzez wprowadzenie e-karty zgonu oraz e-karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.