Duże zmiany ws. pochówku i stwierdzania zgonu. Nowe przepisy wywołują dyskusję

Zmiany w zasadach pochówku i stwierdzania zgonu
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, której głównym elementem jest wprowadzenie zawodu koronera. Taka osoba będzie stwierdzać zgon w sytuacjach, gdy śmierć nastąpi poza placówką medyczną lub poza domem. Ponadto projekt ma porządkować procedury, określa obowiązki różnych grup zawodowych oraz wprowadza elektroniczną kartę zgonu.
Projekt szczegółowo określa procedury związane ze stwierdzaniem zgonu, w tym obowiązek ustalenia tożsamości zmarłego, czasu i przyczyny śmierci oraz przeprowadzenia oględzin ciała. Jak donosi Rynek Zdrowia, w zależności od sytuacji, zgon będą mogły stwierdzić różne podmioty, w tym:
Nowe przepisy precyzują także tryb wzywania koronera w niejasnych przypadkach oraz zakres jego czynności na miejscu zdarzenia.
Ustawa obejmuje również kwestie postępowania ze zwłokami w miejscach publicznych i środkach transportu sanitarnego oraz zasady ich przewozu do prosektoriów lub zakładów medycyny sądowej. Istotnym elementem zmian jest cyfryzacja dokumentacji poprzez wprowadzenie e-karty zgonu oraz e-karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.
Zmiany wywołały liczne dyskusje w środowisku medycznym. Prof. Marcin Wiśniewski, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, postuluje, aby w projektowanej nowelizacji uwzględnić pielęgniarki z zakresu opieki paliatywnej. Po wejściu w życie przepisów, byłyby one uprawnione do stwierdzania zgonów oraz wystawiania karty zgonu pacjentów. Ta uwaga konsultanta została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia.
Część środowiska apeluje o rozszerzenie tych uprawnień także na ratowników medycznych, którzy obecnie mogą stwierdzać zgon wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpił on w trakcie prowadzenia akcji medycznej. Do tej propozycji resort się jednak nie przychylił, tylko skierował ją do wyjaśnienia.
Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia budzi pewne kontrowersje – chodzi o kwestię wynagrodzeń. NFZ sprzeciwia się dodatkowym gratyfikacjom dla lekarzy za stwierdzanie zgonu, argumentując, że czynności te będą wykonywane w czasie ich pracy. Jednocześnie wskazuje na wysokie koszty wdrożenia nowych przepisów, co rodzi pytania o źródła finansowania całego systemu.
Czytaj więcej: Nowe przepisy o zgonach: koroner, większe kompetencje pielęgniarek i spór o wynagrodzenia
