Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Duże zmiany ws. pochówku i stwierdzania zgonu. Nowe przepisy wywołują dyskusję

Rząd pracuje nad projektem, który wprowadzi instytucję koronera. Nowelizacja ustawy ma uporządkować zasady stwierdzania zgonów, lecz jak donosi Rynek Zdrowia, póki co wywołuje spory o kompetencje i finansowanie.

Publikacja: 27.02.2026 19:59

Zmiany w zasadach pochówku i stwierdzania zgonu

Karetka pogotowia

Zmiany w zasadach pochówku i stwierdzania zgonu

Foto: Soft Light

Małgorzata Krzystała

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, której głównym elementem jest wprowadzenie zawodu koronera. Taka osoba będzie stwierdzać zgon w sytuacjach, gdy śmierć nastąpi poza placówką medyczną lub poza domem. Ponadto projekt ma porządkować procedury, określa obowiązki różnych grup zawodowych oraz wprowadza elektroniczną kartę zgonu.

Nowe zasady stwierdzania zgonu i rola koronera

Projekt szczegółowo określa procedury związane ze stwierdzaniem zgonu, w tym obowiązek ustalenia tożsamości zmarłego, czasu i przyczyny śmierci oraz przeprowadzenia oględzin ciała. Jak donosi Rynek Zdrowia, w zależności od sytuacji, zgon będą mogły stwierdzić różne podmioty, w tym:

  • lekarze POZ,
  • lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  • inni lekarze udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
  • a także koroner działający na podstawie umowy zawartej z wojewodą.

Nowe przepisy precyzują także tryb wzywania koronera w niejasnych przypadkach oraz zakres jego czynności na miejscu zdarzenia.

Ustawa obejmuje również kwestie postępowania ze zwłokami w miejscach publicznych i środkach transportu sanitarnego oraz zasady ich przewozu do prosektoriów lub zakładów medycyny sądowej. Istotnym elementem zmian jest cyfryzacja dokumentacji poprzez wprowadzenie e-karty zgonu oraz e-karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kto (nie) zostanie koronerem? Eksperci wskazują słabości projektu
Ochrona zdrowia
Kto (nie) zostanie koronerem? Eksperci wskazują słabości projektu

Spory o kompetencje i finansowanie

Zmiany wywołały liczne dyskusje w środowisku medycznym. Prof. Marcin Wiśniewski, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, postuluje, aby w projektowanej nowelizacji uwzględnić pielęgniarki z zakresu opieki paliatywnej. Po wejściu w życie przepisów, byłyby one uprawnione do stwierdzania zgonów oraz wystawiania karty zgonu pacjentów. Ta uwaga konsultanta została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia. 

Część środowiska apeluje o rozszerzenie tych uprawnień także na ratowników medycznych, którzy obecnie mogą stwierdzać zgon wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpił on w trakcie prowadzenia akcji medycznej. Do tej propozycji resort się jednak nie przychylił, tylko skierował ją do wyjaśnienia.

Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia budzi pewne kontrowersje – chodzi o kwestię wynagrodzeń. NFZ sprzeciwia się dodatkowym gratyfikacjom dla lekarzy za stwierdzanie zgonu, argumentując, że czynności te będą wykonywane w czasie ich pracy. Jednocześnie wskazuje na wysokie koszty wdrożenia nowych przepisów, co rodzi pytania o źródła finansowania całego systemu.

Czytaj więcej: Nowe przepisy o zgonach: koroner, większe kompetencje pielęgniarek i spór o wynagrodzenia

Czytaj więcej

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowa kwota zasiłku pogrzebowego
Prawo w Polsce
7000 zł wypłaty z ZUS. Podwyżka i nowe zasady. Zasiłek pogrzebowy 2026

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama