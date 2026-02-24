Ministerstwo szykuje duże zmiany w egzaminach dla lekarzy. Medycy są przeciwni

Planom przywrócenia części ustnej egzaminu specjalizacyjnego dla najlepiej zdających przeciwni są lekarze rezydenci. Portal Rynek Zdrowia rozmawiał na ten temat z przewodniczącym Porozumienia Rezydentów OZZL Sebastianem Goncerzem.
Zgodnie z obecnymi przepisami lekarze, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej 75 proc. pytań w części pisemnej egzaminu specjalizacyjnego, są zwolnieni z części ustnej. Ministerstwo Zdrowia chce jednak wrócić do zasad sprzed 2022 r. i przywrócić obowiązkowy egzamin ustny dla wszystkich zdających. Miałoby to pozwolić lepiej weryfikować wiedzę przyszłych specjalistów. Jak podkreślają lekarze, wyniki egzaminów z poprzednich lat przemawiają jednak za utrzymaniem obecnego rozwiązania.
– Dane te dowodziły, że egzamin ustny w tej grupie lekarzy jest zbędny, bo osoby z wysokim wynikiem testu pisemnego zdawały wysoko również część ustną. W niewielkim stopniu wpływał na weryfikację przygotowania zawodowego, a był dużym obciążeniem organizacyjnym – mówi Sebastian Goncerz, rezydent psychiatrii i przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.
Czytaj więcej
Zapowiadane na 1 lipca podwyżki w publicznej ochronie zdrowia wciąż stoją pod znakiem zapytania....
Jeśli przepisy zwalniające część zdających z egzaminu ustnego zostaną wykreślone, lekarze rezydenci będą zabiegać o to, by na wniosek zdającego lub komisji egzamin mógł być nagrywany. Po to, by można było ewentualnie odwołać się od jego wyniku.
Przywrócenie ustnego egzaminu specjalizacyjnego to kolejna, krytykowana przez środowisko medyczne propozycja Ministerstwa Zdrowia. W ramach reformy zawodu lekarza i lekarza dentysty proponowane jest również skrócenie o pół roku stażu podyplomowego.
Czytaj więcej
Medycy rozpoczną pogotowie protestacyjne 23 lutego. Mają już przygotowany „pewien harmonogram”. O...
Fakt, że mieszkamy z kimś po sąsiedzku, nie oznacza, że musimy ponosić wspólne koszty budowy ogrodzenia między d...
Czynność właściwego koordynowania pedałów przyspieszenia i sprzęgła oraz ich użycia wpisuje się zarówno w prawid...
Od 1 marca zwaloryzowane zostaną świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS. Świadczenia wz...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas