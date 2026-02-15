13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia

Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Tegoroczna 13. emerytura będzie wyższa niż w ubiegłym roku. Znane są już dane, które decydują o wysokości jej waloryzacji. Nie wszyscy emeryci mogą jednak liczyć na dodatkowe świadczenie. Określają to przepisy.
Do grona uprawnionych do 13. emerytury należy zdecydowana większość osób w wieku emerytalnym. W kwietniu ZUS wypłaci "trzynastkę" milionom seniorów. Świadczenie będzie wypłacać także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i Wojskowe Biura Emerytalne MON.
Dodatkowe środki są przyznawane emerytom i rencistom bez względu na wysokość świadczenia podstawowego. Dodatek wypłacany jest z urzędu i wynosi tyle samo dla wszystkich świadczeniobiorców. "Trzynastka" jest wypłacana raz w roku i trafia na konta seniorów wraz z kwietniową emeryturą lub rentą, a w przypadku osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych - w maju.
Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które do 31 marca 2026 roku uzyskały prawo do:
Zgodnie z przepisami, 13. emerytura nie przysługuje trzem grupom seniorów. Pierwszą z nich są sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Powodem jest fakt, że ich uposażenie nie jest emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko świadczeniem ze Skarbu Państwa. Jego wysokość stanowi 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Kolejną grupą, której nie przysługuje „trzynastka” są osoby, które pobierają tzw. emeryturę olimpijską. Utytułowanym polskim sportowcom świadczenia wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Emerytura olimpijska przysługuje po ukończeniu 40. roku życia i od 2026 roku wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie.
13. emerytury nie otrzymają również seniorzy, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2026 roku. Dotyczy to osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które przekroczą limit dodatkowych dochodów.
Prawo do dodatkowego świadczenia mogą stracić niektórzy pracujący seniorzy. Nie muszą się o to martwić osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Limity dorabiania obowiązują jedynie seniorów, którzy są na wcześniejszej emeryturze lub rencie i do niej dorabiają.
Jeśli ich dodatkowe zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ich świadczenie może zostać zawieszone. Stracą wtedy również prawo do 13. emerytury. Od 1 marca 2026 limit ten będzie wynosił 11 957,10 zł.
Kwota "trzynastki" jest równa najniższej emeryturze, której wysokość w marcu ulegnie waloryzacji. Główny Urząd Statystyczny opublikował już dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2025 r. Znana jest również wysokość ubiegłorocznej inflacji emeryckiej. Dane te pozwalają wyliczyć tegoroczny wskaźnik waloryzacji, który wyniesie 105,3 proc.
Emerytów czeka zatem podwyżka o 5,3 proc. To więcej niż zakładał rząd. Wcześniejsze szacunki mówiły o waloryzacji na poziomie 4,88 proc. Biorąc pod uwagę nowe dane, minimalna emerytura od 1 marca wyniesie 1978,49 zł brutto, w stosunku do obecnego 1878,91 zł. Tyle samo wyniesie również 13. emerytura w 2026 r.
