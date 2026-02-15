13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia

Tegoroczna 13. emerytura będzie wyższa niż w ubiegłym roku. Znane są już dane, które decydują o wysokości jej waloryzacji. Nie wszyscy emeryci mogą jednak liczyć na dodatkowe świadczenie. Określają to przepisy.

Reklama Reklama

Kto może liczyć na 13. emeryturę? Tym seniorom przysługuje świadczenie

Do grona uprawnionych do 13. emerytury należy zdecydowana większość osób w wieku emerytalnym. W kwietniu ZUS wypłaci "trzynastkę" milionom seniorów. Świadczenie będzie wypłacać także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i Wojskowe Biura Emerytalne MON.

Dodatkowe środki są przyznawane emerytom i rencistom bez względu na wysokość świadczenia podstawowego. Dodatek wypłacany jest z urzędu i wynosi tyle samo dla wszystkich świadczeniobiorców. "Trzynastka" jest wypłacana raz w roku i trafia na konta seniorów wraz z kwietniową emeryturą lub rentą, a w przypadku osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych - w maju.

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które do 31 marca 2026 roku uzyskały prawo do: