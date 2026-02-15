Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia

Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich konta wpłynie 13. emerytura. Wiadomo już, jaka będzie jej wysokość. ZUS wypłaci świadczenie większości emerytów i rencistów. Jest jednak kilka grup osób, które nie otrzymają przelewu.

Publikacja: 15.02.2026 06:05

Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów

Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Tegoroczna 13. emerytura będzie wyższa niż w ubiegłym roku. Znane są już dane, które decydują o wysokości jej waloryzacji. Nie wszyscy emeryci mogą jednak liczyć na dodatkowe świadczenie. Określają to przepisy. 

Kto może liczyć na 13. emeryturę? Tym seniorom przysługuje świadczenie

Do grona uprawnionych do 13. emerytury należy zdecydowana większość osób w wieku emerytalnym. W kwietniu ZUS wypłaci "trzynastkę" milionom seniorów. Świadczenie będzie wypłacać także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i Wojskowe Biura Emerytalne MON. 

Dodatkowe środki są przyznawane emerytom i rencistom bez względu na wysokość świadczenia podstawowego. Dodatek wypłacany jest z urzędu i wynosi tyle samo dla wszystkich świadczeniobiorców. "Trzynastka" jest wypłacana raz w roku i trafia na konta seniorów wraz z kwietniową emeryturą lub rentą, a w przypadku osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych - w maju. 

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które do 31 marca 2026 roku uzyskały prawo do:

  • emerytury
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego
Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury i dlaczego?

Zgodnie z przepisami, 13. emerytura nie przysługuje trzem grupom seniorów. Pierwszą z nich są sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Powodem jest fakt, że ich uposażenie nie jest emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko świadczeniem ze Skarbu Państwa. Jego wysokość stanowi 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Kolejną grupą, której nie przysługuje „trzynastka” są osoby, które pobierają tzw. emeryturę olimpijską. Utytułowanym polskim sportowcom świadczenia wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Emerytura olimpijska przysługuje po ukończeniu 40. roku życia i od 2026 roku wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie

13. emerytury nie otrzymają również seniorzy, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2026 roku. Dotyczy to osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które przekroczą limit dodatkowych dochodów.

Kiedy można stracić prawo do 13. emerytury?

Prawo do dodatkowego świadczenia mogą stracić niektórzy pracujący seniorzy. Nie muszą się o to martwić osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Limity dorabiania obowiązują jedynie seniorów, którzy są na wcześniejszej emeryturze lub rencie i do niej dorabiają.

Jeśli ich dodatkowe zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ich świadczenie może zostać zawieszone. Stracą wtedy również prawo do 13. emerytury. Od 1 marca 2026 limit ten będzie wynosił 11 957,10 zł.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Czy starą trzeba wymienić?
Praca, Emerytury i renty
Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Czy starą trzeba wymienić?

Ile wyniesie 13. emerytura 2026? Będzie wyższa niż zakładano

Kwota "trzynastki" jest równa najniższej emeryturze, której wysokość w marcu ulegnie waloryzacji. Główny Urząd Statystyczny opublikował już dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2025 r. Znana jest również wysokość ubiegłorocznej inflacji emeryckiej. Dane te pozwalają wyliczyć tegoroczny wskaźnik waloryzacji, który wyniesie 105,3 proc.

Emerytów czeka zatem podwyżka o 5,3 proc. To więcej niż zakładał rząd. Wcześniejsze szacunki mówiły o waloryzacji na poziomie 4,88 proc. Biorąc pod uwagę nowe dane, minimalna emerytura od 1 marca wyniesie 1978,49 zł brutto, w stosunku do obecnego 1878,91 zł. Tyle samo wyniesie również 13. emerytura w 2026 r.

Czytaj więcej

Czy czekają nas zmiany w PPK? Znamy propozycje poprawek
Praca, Emerytury i renty
Czy czekają nas zmiany w PPK? Znamy propozycje poprawek

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Emerytury emerytura świadczenia emerytalne
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Temat wywołał duże poruszenie wśród komorników. Część z nich uważa, że opracowane wzory są… zbyt pro
Zawody prawnicze
Komornik przemówi ludzkim głosem. „Trzeciodłużnik” przestanie straszyć
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Samorząd
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama