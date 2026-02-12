Tak wynika z deklaracji przedstawiciela MF, która padła na posiedzeniu grupy roboczej ds. oszczędzania w IKE, IKZE, PPE i PPK, działającej w ramach RDS.

Czym jest PPK?

Przypomnijmy, że Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Przegląd programu jest zapisany w ustawie. Rada Ministrów musi co najmniej raz na 4 lata przyjrzeć się temu, jak on działa i opisać to w raporcie dla Sejmu.

Tegoroczne zbieranie opinii właśnie się rozpoczęło. Resort finansów czeka na stanowiska i opinie w tej sprawie do końca lutego. Na tej podstawie zostanie opracowany wstępny projekt przeglądu, który następnie zostanie poddany konsultacjom. Być może stanie się on przyczynkiem do ewentualnych zmian przepisów w tym obszarze. Uczestnicy posiedzenia wspomnianej grupy roboczej już teraz sygnalizowali taką potrzebę.