Rzeczpospolita
Prawo
Czy czekają nas zmiany w PPK?

Pod koniec stycznia br. ruszył proces przeglądu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), w ramach którego ocenione zostanie funkcjonowanie tych regulacji. Rada Ministrów ma na to czas do końca 2026 roku.

Publikacja: 12.02.2026 06:10

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Tak wynika z deklaracji przedstawiciela MF, która padła na posiedzeniu grupy roboczej ds. oszczędzania w IKE, IKZE, PPE i PPK, działającej w ramach RDS.

Czym jest PPK? 

Przypomnijmy, że Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Przegląd programu jest zapisany w ustawie. Rada Ministrów musi co najmniej raz na 4 lata przyjrzeć się temu, jak on działa i opisać to w raporcie dla Sejmu.

Tegoroczne zbieranie opinii właśnie się rozpoczęło. Resort finansów czeka na stanowiska i opinie w tej sprawie do końca lutego. Na tej podstawie zostanie opracowany wstępny projekt przeglądu, który następnie zostanie poddany konsultacjom. Być może stanie się on przyczynkiem do ewentualnych zmian przepisów w tym obszarze. Uczestnicy posiedzenia wspomnianej grupy roboczej już teraz sygnalizowali taką potrzebę.

Jakie zmiany w PPK? 

W jakich obszarach? Jednym z nich jest kwestia autozapisu.

Przypomnijmy, że pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat, zatrudniający sam „zapisuje” go do programu.

Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy miał miejsce w 2023 r., a kolejne: w 2027 r., w 2031 r. itd. Z postulatów Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, że zwiększenie partycypacji mogłoby nastąpić właśnie poprzez wprowadzenie bardziej regularnego cyklu automatycznego zapisywania, np. co 2 lata, co mogłoby spotęgować zaangażowanie pracowników w oszczędzanie.

Chociaż obecny na posiedzeniu grupy roboczej Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan przekonywał, że z perspektywy pracodawców autozapis kojarzy się z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi.

– Skrócenie tego okresu przy zachowaniu obecnych procedur byłoby zatem ocenione krytycznie – zaznaczył.

Druga istotna propozycja dotyczy możliwości zwiększenia zaangażowania finansowego przez uczestników PPK. Obecnie pracownik wpłaca składkę podstawową w wysokości 2 proc. wynagrodzenia i może zwiększyć ją o maksymalnie 2 proc. jako składkę dodatkową. W ocenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami zasadnym byłoby umożliwienie dalszego zwiększania tej wpłaty, aby realnie podnieść poziom oszczędności emerytalnych. 

Trzecia kwestia dotyczy modyfikacji w polityce inwestycyjnej PPK i PPE wynikających z zachodzących zmian gospodarczych.

Pojawiły się też pomysły dotyczące wprowadzenia możliwości zapisania się do PPK przez pracowników bezpośrednio, a nie za pośrednictwem firmy.

Po kilku latach funkcjonowania ustawy pojawiły się też kwestie wymagające poprawy, w tym dotyczące warunków prowadzenia programu. Chodzi przykładowo o brak regulacji określających możliwość likwidacji programu i zasad jego przejęcia przez inną instytucję finansową.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rynki Pracownicze plany kapitałowe PPK
