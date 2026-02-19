Rzeczpospolita
Ekonomia
Opłacalność SAFE, przyspieszenie gospodarki i inwestycje Japonii w USA

Czy unijny program SAFE rzeczywiście się opłaci? Rząd zapowiada rok przyspieszenia, a Japonia inwestuje dziesiątki miliardów dolarów w USA. W tle możliwa rezygnacja szefowej EBC.

Publikacja: 19.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

SAFE tańszy niż obligacje?

Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że unijny program SAFE to najtańsze źródło finansowania modernizacji polskiej armii. Resort szacuje oszczędności nawet na 30–60 mld zł w porównaniu z emisją obligacji skarbowych czy papierów BGK. Ekonomiści wskazują, że Komisja Europejska może pożyczać taniej niż Polska. Ryzykiem pozostaje jednak finansowanie w euro i długoterminowe zabezpieczenie kursowe.

Czytaj więcej

Czy Polska przepłaci bez SAFE? Eksperci liczą miliardy różnicy
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pożyczka SAFE tańsza niż polski dług? Ekonomiści nie mają wątpliwości

Rok przyspieszenia gospodarki

Na konferencji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk zapowiedział „rok przyspieszenia”. Rząd liczy na wzrost inwestycji i poprawę sytuacji gospodarstw domowych. Andrzej Domański deklaruje, że do 2040 r. możliwa będzie mobilizacja nawet 100 mld zł kapitału dla rynku. W tle ambitna zapowiedź dogonienia Wielkiej Brytanii pod względem PKB per capita.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Gospodarka
Donald Tusk: To będzie rok turboprzyspieszenia. Za 5-6 lat dogonimy Wielką Brytanię
Niepewność wokół EBC

Według medialnych doniesień, prezes Europejskiego Banku CentralnegoChristine Lagarde rozważa wcześniejsze ustąpienie ze stanowiska. Powodem ma być napięty kalendarz polityczny we Francji i obawy o przyszłość strefy euro. Scenariusz zakłada, że wcześniejsza rezygnacja pozwoli obecnym władzom w Paryżu wskazać następcę, zanim ewentualna zmiana polityczna wpłynie na obsadę stanowiska prezesa EBC.

Czytaj więcej

Prezes EBC Christine Lagarde
Banki
Christine Lagarde odejdzie ze stanowiska przed końcem kadencji?

Japonia inwestuje w USA

Prezydent Donald Trump ogłosił porozumienie z Japonią w sprawie inwestycji w USA. Pierwsze projekty o wartości 36 mld dol. obejmą energetykę i infrastrukturę. To część większej umowy, w ramach której Japonia ma zainwestować w Stanach Zjednoczonych 500 mld dol. do 2029 r.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Handel
Donald Trump: Japonia rozpoczęła wielkie inwestycje w USA. Ogłoszono trzy kluczowe projekty

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

