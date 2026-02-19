11 min. 22 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że unijny program SAFE to najtańsze źródło finansowania modernizacji polskiej armii. Resort szacuje oszczędności nawet na 30–60 mld zł w porównaniu z emisją obligacji skarbowych czy papierów BGK. Ekonomiści wskazują, że Komisja Europejska może pożyczać taniej niż Polska. Ryzykiem pozostaje jednak finansowanie w euro i długoterminowe zabezpieczenie kursowe.
Na konferencji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk zapowiedział „rok przyspieszenia”. Rząd liczy na wzrost inwestycji i poprawę sytuacji gospodarstw domowych. Andrzej Domański deklaruje, że do 2040 r. możliwa będzie mobilizacja nawet 100 mld zł kapitału dla rynku. W tle ambitna zapowiedź dogonienia Wielkiej Brytanii pod względem PKB per capita.
Według medialnych doniesień, prezes Europejskiego Banku CentralnegoChristine Lagarde rozważa wcześniejsze ustąpienie ze stanowiska. Powodem ma być napięty kalendarz polityczny we Francji i obawy o przyszłość strefy euro. Scenariusz zakłada, że wcześniejsza rezygnacja pozwoli obecnym władzom w Paryżu wskazać następcę, zanim ewentualna zmiana polityczna wpłynie na obsadę stanowiska prezesa EBC.
Prezydent Donald Trump ogłosił porozumienie z Japonią w sprawie inwestycji w USA. Pierwsze projekty o wartości 36 mld dol. obejmą energetykę i infrastrukturę. To część większej umowy, w ramach której Japonia ma zainwestować w Stanach Zjednoczonych 500 mld dol. do 2029 r.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
