11 min. 22 sek.

Opłacalność SAFE, przyspieszenie gospodarki i inwestycje Japonii w USA

Czy unijny program SAFE rzeczywiście się opłaci? Rząd zapowiada rok przyspieszenia, a Japonia inwestuje dziesiątki miliardów dolarów w USA. W tle możliwa rezygnacja szefowej EBC.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

SAFE tańszy niż obligacje?

Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że unijny program SAFE to najtańsze źródło finansowania modernizacji polskiej armii. Resort szacuje oszczędności nawet na 30–60 mld zł w porównaniu z emisją obligacji skarbowych czy papierów BGK. Ekonomiści wskazują, że Komisja Europejska może pożyczać taniej niż Polska. Ryzykiem pozostaje jednak finansowanie w euro i długoterminowe zabezpieczenie kursowe.

Rok przyspieszenia gospodarki

Na konferencji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk zapowiedział „rok przyspieszenia”. Rząd liczy na wzrost inwestycji i poprawę sytuacji gospodarstw domowych. Andrzej Domański deklaruje, że do 2040 r. możliwa będzie mobilizacja nawet 100 mld zł kapitału dla rynku. W tle ambitna zapowiedź dogonienia Wielkiej Brytanii pod względem PKB per capita.