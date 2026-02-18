Prezydent USA Donald Trump
„Nasza ogromna umowa handlowa z Japonią właśnie wystartowała” – napisał we wtorek Donald Trump na swoim portalu Truth Social. Chodzi o zawarte w lipcu 2025 roku porozumienie, które uchroniło Kraj Kwitnącej Wiśni od podwyższonych do 25-proc. stawek celnych na towary eksportowane do USA (zostały one obniżone do 15 proc.). W zamian Japonia zobowiązała się do zainwestowania w Stanach Zjednoczonych 550 mld dol.
Umowa, określona przez Donalda Trumpa „największym w historii porozumieniem handlowym z Japonią”, zaczęła właśnie mieć realne efekty. Jak ogłosił amerykański prezydent, Japonia rozpoczęła prace nad trzema projektami w USA o łącznej wartości 36 mld dol. Będą to terminal eksportowy ropy naftowej w Teksasie, zakład produkcji diamentów przemysłowych w Georgii oraz elektrownia gazowa w Ohio.
W swoim wpisie Donald Trump przekonuje, że skala tych projektów jest „wielka” i „nie udałoby się ich zrealizować bez jednego bardzo wyjątkowego słowa: CŁA”. Amerykański prezydent nie podał jednak zbyt wielu szczegółów dotyczących inwestycji.
Nieco więcej informacji ujawnił sekretarz handlu Howard Lutnick. Jak poinformował w oświadczeniu, elektrownia w Portsmouth w Ohio, wyceniana na 33 mld dol., będzie największym w historii obiektem generującym energię z gazu ziemnego o mocy 9,2 gigawata. Operatorem obiektu będzie SB Energy, spółka zależna japońskiego giganta technologicznego SoftBank Group. Elektrownia będzie zwiększać moc podstawową w okresie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na energię, napędzanego przez centra danych budowane na potrzeby sztucznej inteligencji. Donald Trump w swoim poście dodał, że w wyborach prezydenckich wygrał w Ohio trzy razy.
W Teksasie z kolei Japonia zainwestuje w głębokowodny terminal eksportowy ropy naftowej Texas GulfLink o wartości 2,1 mld dol. „Oczekuje się, że projekt ten będzie generował rocznie od 20 do 30 mld dol. z eksportu amerykańskiej ropy, zabezpieczy zdolności eksportowe naszych rafinerii i wzmocni pozycję Ameryki jako światowego lidera w dostawach energii” – podkreślił sekretarz handlu.
Jak wymienił Howard Lutnick, trzecim kluczowym projektem jest zakład produkcji syntetycznych diamentów przemysłowych w Georgii. Ma on zaspokoić 100 proc. amerykańskiego zapotrzebowania na ścierniwo diamentowe – kluczowy komponent w zaawansowanej produkcji i sektorze półprzewodników. Obecnie USA polegają w tym zakresie głównie na dostawach z Chin. Inwestycja pochłonie około 600 mln dol., a odpowiadać będzie za nią firma Element Six, należąca do grupy De Beers.
