Rzeczpospolita
Ekonomia
Donald Trump: Japonia rozpoczęła wielkie inwestycje w USA. Ogłoszono trzy kluczowe projekty

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że „ogromna umowa handlowa z Japonią” zaczęła właśnie wchodzić w życie. W ramach zawartego w zeszłym roku porozumienia, azjatycki kraj rozpoczął projekty energetyczne i przemysłowe w Ohio, Teksasie i Georgii o łącznej wartości 36 mld dol.

Publikacja: 18.02.2026 10:55

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: PAP/EPA/SAMUEL CORUM/POOL

Alicja Podskoczy

„Nasza ogromna umowa handlowa z Japonią właśnie wystartowała” – napisał we wtorek Donald Trump na swoim portalu Truth Social. Chodzi o zawarte w lipcu 2025 roku porozumienie, które uchroniło Kraj Kwitnącej Wiśni od podwyższonych do 25-proc. stawek celnych na towary eksportowane do USA (zostały one obniżone do 15 proc.). W zamian Japonia zobowiązała się do zainwestowania w Stanach Zjednoczonych 550 mld dol.

Umowa, określona przez Donalda Trumpa „największym w historii porozumieniem handlowym z Japonią”, zaczęła właśnie mieć realne efekty. Jak ogłosił amerykański prezydent, Japonia rozpoczęła prace nad trzema projektami w USA o łącznej wartości 36 mld dol. Będą to terminal eksportowy ropy naftowej w Teksasie, zakład produkcji diamentów przemysłowych w Georgii oraz elektrownia gazowa w Ohio.

W swoim wpisie Donald Trump przekonuje, że skala tych projektów jest „wielka” i „nie udałoby się ich zrealizować bez jednego bardzo wyjątkowego słowa: CŁA”. Amerykański prezydent nie podał jednak zbyt wielu szczegółów dotyczących inwestycji.

Japonia inwestuje w Ohio, Teksasie i Georgii

Nieco więcej informacji ujawnił sekretarz handlu Howard Lutnick. Jak poinformował w oświadczeniu, elektrownia w Portsmouth w Ohio, wyceniana na 33 mld dol., będzie największym w historii obiektem generującym energię z gazu ziemnego o mocy 9,2 gigawata. Operatorem obiektu będzie SB Energy, spółka zależna japońskiego giganta technologicznego SoftBank Group. Elektrownia będzie zwiększać moc podstawową w okresie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na energię, napędzanego przez centra danych budowane na potrzeby sztucznej inteligencji. Donald Trump w swoim poście dodał, że w wyborach prezydenckich wygrał w Ohio trzy razy.

W Teksasie z kolei Japonia zainwestuje w głębokowodny terminal eksportowy ropy naftowej Texas GulfLink o wartości 2,1 mld dol. „Oczekuje się, że projekt ten będzie generował rocznie od 20 do 30 mld dol. z eksportu amerykańskiej ropy, zabezpieczy zdolności eksportowe naszych rafinerii i wzmocni pozycję Ameryki jako światowego lidera w dostawach energii” – podkreślił sekretarz handlu.

Jak wymienił Howard Lutnick, trzecim kluczowym projektem jest zakład produkcji syntetycznych diamentów przemysłowych w Georgii. Ma on zaspokoić 100 proc. amerykańskiego zapotrzebowania na ścierniwo diamentowe – kluczowy komponent w zaawansowanej produkcji i sektorze półprzewodników. Obecnie USA polegają w tym zakresie głównie na dostawach z Chin. Inwestycja pochłonie około 600 mln dol., a odpowiadać będzie za nią firma Element Six, należąca do grupy De Beers.

Źródło: rp.pl, Reuters

Miejsca Regiony Azja Japonia Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa
e-Wydanie
