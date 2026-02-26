Action i Pepco podgryzają Lidla i Biedronkę. Niezwykła popularność w Polsce

Zdaniem autorów badania z takim konkurentem problem mogą mieć choćby hipermarkety, które mają w ofercie rozbudowany segment tzw. non-food. To np. tekstylia, dekoracje, artykuły gospodarstwa domowego, drobne wyposażenie. – Dyskonty niespożywcze przejmują kategorię zakupów impulsywnych i sezonowych, które w hipermarketach generowały wysoką marżę. Nie oznacza to, że hipermarkety znikną, ich rola w obszarze non-food znajdzie się pod wyższą konkurencyjną presją – mówi Michał Rosiak. Jego zdaniem dyskonty spożywcze czy sklepy convenience są zdecydowanie mniej zagrożone. Jednocześnie w Lidlu taka oferta stanowi istotną część produktów na półkach, w Biedronce jest ona mniej zauważalna.

Wiele nowych sklepów

Już w opublikowanym pod koniec 2025 r. raporcie firma PMR podawała, że w 2024 r. rynek dyskontów niespożywczych wzrósł o blisko 18 proc. rok do roku, podczas gdy liczba sklepów zwiększyła się jedynie o 6 proc. Oznacza to, że wzrost był napędzany przede wszystkim przez rosnącą sprzedaż w istniejących placówkach, a nie przez szybkie tempo otwierania nowych lokalizacji.

W 2025 r. tempo wzrostu rynku było podobne, a znajomość sieci Action wśród konsumentów wzrosła do 71 proc., wobec 28 proc. w 2021 r. Podobny trend obserwowany jest w przypadku Dealz i TEDi, które w krótkim czasie znacząco zwiększyły swoją obecność w świadomości klientów. Najbardziej rozpoznawalnym i najczęściej wskazywanym przez konsumentów szyldem w segmencie jest Pepco, utrzymujące pozycję lidera pod względem popularności, mimo wyhamowania tempa wzrostu sprzedaży.

– Zależnie od kraju, średni koszyk zakupowy to trzy lub cztery produkty o łącznej wartości 10-15 euro. Celowo pozycjonujemy się poza modelem ultra-fast fashion. W roku obrotowym 2025 (który zakończył się we wrześniu 2025 r.), odzież odpowiadała za ok. połowę naszych łącznych obrotów, ale nasz wzrost opiera się na produktach codziennego użytku, kategoriach o stałym popycie oraz niezmiennie przystępnych cenach, a nie na zwiększaniu wolumenu w oparciu o trendy – mówi Tej Randhawa, dyrektor ds. relacji inwestorskich Pepco Group. – W efekcie mamy klientów, którzy zazwyczaj dokonują przemyślanych a nie impulsywnych zakupów. Ponad połowa naszych kupujących przychodzi do nas regularnie, raz lub dwa w miesiącu, czemu sprzyja nasza gęsta sieć sklepów w wygodnych lokalizacjach w całym kraju – dodaje.

W tym samym roku obrotowym firma otworzyła 247 nowych sklepów netto, a w roku obrotowym 2026 (październik 2025 – wrzesień 2026) planuje otwarcie 250. Rozwija też kanał online, choć nadal motorem jest sprzedaż w stacjonarnych placówkach. Grupa Pepco informowała także już, że realizuje proces zbycia spółki Dealz, którego zakończenie planowane jest w roku obrotowym 2026. – Grupa pozostaje skoncentrowana na przeprowadzeniu tego procesu w sposób rzetelny i odpowiedzialny, aby osiągnąć właściwy rezultat dla wszystkich interesariuszy. Grupa jest przekonana, że Dealz ma atrakcyjne możliwości dalszego wzrostu w rękach odpowiedniego właściciela – mówi Tej Randhawa.