Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpłynęły na zmianę pozycji lidera rynku dyskontów?

Jakie są prognozy dla dynamiki wzrostu Action i Pepco do 2025 roku?

W jaki sposób zwiększenie rozpoznawalności marek wpływa na wzrost sprzedaży?

Jakie są kluczowe kategorie produktowe w sektorze dyskontów niespożywczych?

Po długim okresie dominacji Pepco na rynku dyskontów niespożywczych w Polsce pozycję lidera wartości sprzedaży obejmuje sieć Action – wynika z badania PMR Market Experts by Hume’s. Autorzy raportu podkreślają, że zmiana jest efektem utrzymującej się wysokiej dynamiki wzrostu holenderskich sklepów oraz wyraźnego spowolnienia dotychczasowego numeru jeden. Przetasowanie to wpisuje się w szersze zmiany strukturalne rynku, który coraz częściej rośnie dzięki zwiększaniu produktywności istniejących placówek, rosnącej rozpoznawalności marek oraz koncentracji na kategoriach o wysokiej rotacji.

Action pokonał Pepco

PMR zauważa w raporcie, że jeszcze w 2023 r. przewaga Pepco nad Action była znacząca – przychody lidera były blisko 1,5 raza wyższe niż drugiego gracza. Intensywny rozwój Action w 2024 r. sprawił jednak, że dystans pomiędzy sieciami zmniejszył się do około 500 mln zł. Prognozy PMR Market Experts by Hume’s wskazują, że w 2025 r. Action utrzyma kilkudziesięcioprocentową dynamikę wzrostu, podczas gdy Pepco będzie rozwijać się w tempie jednocyfrowym, co prowadzi do zmiany na szczycie rankingu.

– Rynek dyskontów niespożywczych pozostaje bardzo konkurencyjny, a różnice w tempie wzrostu szybko przekładają się na pozycję rynkową. W przypadku Pepco obserwujemy obecnie okres przejściowy związany z działaniami restrukturyzacyjnymi, które mogą przynieść efekty w kolejnych latach – komentuje Agnieszka Skonieczna, główny analityk handlu detalicznego w PMR Market Experts.