Badanie przeprowadzono między 27 listopada a 8 grudnia metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 948 osób.

Sondaż: Karolowi Nawrockiemu ufa ponad połowa Polaków

Z badania wynika, że Nawrockiemu – tak jak przed miesiącem – ufa 54 proc. badanych. Nieufność wobec prezydenta deklaruje 33 proc. respondentów. 9 proc. jest wobec prezydenta obojętnych, a 1 proc. ankietowanych deklaruje, że nie zna tego polityka.

W porównaniu do badania z 6-17 listopada odsetek ufających Nawrockiemu nie zmienił się, a odsetek deklarujących nieufność wobec prezydenta wzrósł o 2 punkty proc.

Po 45 proc. Polaków ufa wicepremierom – ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, prezesowi PSL i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu. Obaj zyskali po 1 punkt proc. zaufania. Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 27 proc. badanych, a Sikorskiemu – 31 proc.