Karol Nawrocki
Badanie przeprowadzono między 27 listopada a 8 grudnia metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 948 osób.
Z badania wynika, że Nawrockiemu – tak jak przed miesiącem – ufa 54 proc. badanych. Nieufność wobec prezydenta deklaruje 33 proc. respondentów. 9 proc. jest wobec prezydenta obojętnych, a 1 proc. ankietowanych deklaruje, że nie zna tego polityka.
W porównaniu do badania z 6-17 listopada odsetek ufających Nawrockiemu nie zmienił się, a odsetek deklarujących nieufność wobec prezydenta wzrósł o 2 punkty proc.
Po 45 proc. Polaków ufa wicepremierom – ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, prezesowi PSL i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu. Obaj zyskali po 1 punkt proc. zaufania. Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 27 proc. badanych, a Sikorskiemu – 31 proc.
Czwarte miejsce w zestawieniu zajmuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 42 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.), a nie ufa mu 40 proc. (spadek o 1 punkt proc.).
Dalsze miejsca zajmują wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (ufa mu 40 proc. badanych, nie ufa 35 proc.), premier Donald Tusk (ufa mu 39 proc. badanych, nie ufa 49 proc.) oraz wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak (ufa mu 37 proc., nie ufa 32 proc.) i lider Nowej Nadziei, drugi z liderów Konfederacji (ufa mu 35 proc., nie ufa mu 39 proc.). Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 32 proc. badanych, nie ufa mu również 32 proc.
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.
Liderem rankingu nieufności jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58 proc. badanych (ufa mu 24 proc. respondentów). Kaczyński wyprzedza pod tym względem lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który wypada minimalnie lepiej niż prezes PiS (nie ufa mu 57 proc. badanych, ufa – 24 proc.). Kaczyński od listopada stracił 4 punkty proc., jeśli chodzi o zaufanie, odsetek nieufających mu nie zmienił się. Z kolei Grzegorz Braun stracił 1 punkt proc., jeśli chodzi o zaufanie, odsetek nieufających mu wzrósł o 6 punktów proc.
Trzecim politykiem z najwyższym poziomem nieufności w badaniu jest były premier, Mateusz Morawiecki. Morawieckiemu nie ufa 52 proc. badanych, ufa mu 31 proc. (takie same wyniki osiągał w poprzednim badaniu).
Spośród polityków uwzględnionych w badaniu najsłabiej rozpoznawalny jest wicemarszałek, polityk PSL Piotr Zgorzelski – nieznajomość tego polityka deklaruje 54 proc. badanych. 47 proc. badanych nie zna ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, 45 proc. – ministry pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. 44 proc. respondentów nie zna ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a 43 proc. – wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.
