Przedstawiając szczegóły wizyty prezydenta Ukrainy w parlamencie, Czarzasty zaznaczył na konferencji prasowej, że w planach jest wizyta Zełenskiego zarówno w Sejmie, jak i w Senacie.

Marszałek był pytany, czy planowane jest wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na sali plenarnej Sejmu. – My działamy na bazie noty, która została skierowana do nas z ambasady ukraińskiej i w ramach tej noty ustalono dosyć precyzyjnie prośby co do parlamentu polskiego – odparł. Dodał, że strona ukraińska zabiegała o spotkanie z marszałkiem Sejmu i o wizytę w Senacie. Czarzasty poinformował, że zaprosił na spotkanie z Zełenskim wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską (przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy) oraz posła Pawła Kowala (szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych). Marszałek zaznaczył, że obecny będzie również nowy szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

– W tym gronie odbędziemy rozmowy, one mogą mieć dwie części, następnie odprowadzę pana prezydenta do pani marszałek Kidawy-Błońskiej i Senat zajmie się organizowaniem dalszej części wizyty – zapowiedział.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się do pisma z ambasady Ukrainy. – Nie było w tej nocie ani sugestii, ani prośby o wystąpienie pana prezydenta – wskazał. Nie wykluczył, że do wygłoszenia przez Zełenskiego przemówienia dojdzie przy okazji jego kolejnej wizyty w Sejmie. Podkreślił, że takie rzeczy trzeba zrobić „godnie” oraz wcześniej poinformować posłów.

– Wydaje mi się, że tu realizujemy całkowicie to, co ustaliliśmy ze stroną ukraińską, tu nie ma żadnych dwuznaczności, wszystko jest super – zakończył Czarzasty.