Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Wołodymyr Zełenski wystąpi w Sejmie? Włodzimierz Czarzasty o ustaleniach

– Działamy na bazie noty, która została skierowana do nas z ambasady ukraińskiej – powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, informując o szczegółach dotyczących zaplanowanej na piątek wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w polskim parlamencie.

Publikacja: 17.12.2025 13:29

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podał informacje na temat wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podał informacje na temat wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w polskim parlamencie

Foto: PAP/Piotr Nowak, PAP/EPA/REMKO DE WAAL

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czym zajmą się posłowie na bieżącym posiedzeniu Sejmu?
  • Jakie są szczegóły dotyczące wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Sejmie i Senacie?
  • Czy planowane jest wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na sali plenarnej Sejmu?
  • Jakie mają być główne tematy wizyty ukraińskiego prezydenta w Polsce?

W środę rozpoczęło się 48. posiedzenie Sejmu. Zapowiadając harmonogram obrad, marszałek Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) powiedział na konferencji prasowej, że o godz. 14.30 posłowie zajmą się rządową ustawą o rynku kryptoaktywów. Projekt, odrzucony przez prezydenta Karola Nawrockiego, wraca do parlamentu w niezmienionej formie.

Reklama
Reklama

Na godz. 16.15 przewidziano sprawozdanie komisji nadzwyczajnej w sprawie weta prezydenta do ustawy o ochronie zwierząt, nazywanej w mediach „ustawą łańcuchową”. Głosowanie w sprawie weta zaplanowano na środę na godz. 18.00. Z kolei w czwartek o godz. 19.00 ma odbyć się głosowanie ws. ustawy o rynku kryptoaktywów.

Czytaj więcej

Andriej Biełousow
Konflikty zbrojne
Minister obrony Rosji: Są dowody, że NATO przygotowuje się na wojnę z nami

Wołodymyr Zełenski w Sejmie. Włodzimierz Czarzasty o szczegółach wizyty prezydenta Ukrainy

– W piątek 19 grudnia ok. godz. 13.00 będzie wizyta prezydenta Zełenskiego – oznajmił Włodzimierz Czarzasty. Zastrzegł, że godzina rozpoczęcia wizyty prezydenta Ukrainy w parlamencie może ulec zmianie, ponieważ „jeszcze nie do końca jest znany program przyjęcia prezydenta Zełenskiego przez prezydenta Nawrockiego”. Zełenski ma udać się do Sejmu po zakończeniu swej wizyty w Pałacu Prezydenckim.

Reklama
Reklama

Przedstawiając szczegóły wizyty prezydenta Ukrainy w parlamencie, Czarzasty zaznaczył na konferencji prasowej, że w planach jest wizyta Zełenskiego zarówno w Sejmie, jak i w Senacie.

Marszałek był pytany, czy planowane jest wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na sali plenarnej Sejmu. – My działamy na bazie noty, która została skierowana do nas z ambasady ukraińskiej i w ramach tej noty ustalono dosyć precyzyjnie prośby co do parlamentu polskiego – odparł. Dodał, że strona ukraińska zabiegała o spotkanie z marszałkiem Sejmu i o wizytę w Senacie. Czarzasty poinformował, że zaprosił na spotkanie z Zełenskim wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską (przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy) oraz posła Pawła Kowala (szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych). Marszałek zaznaczył, że obecny będzie również nowy szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

– W tym gronie odbędziemy rozmowy, one mogą mieć dwie części, następnie odprowadzę pana prezydenta do pani marszałek Kidawy-Błońskiej i Senat zajmie się organizowaniem dalszej części wizyty – zapowiedział.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się do pisma z ambasady Ukrainy. – Nie było w tej nocie ani sugestii, ani prośby o wystąpienie pana prezydenta – wskazał. Nie wykluczył, że do wygłoszenia przez Zełenskiego przemówienia dojdzie przy okazji jego kolejnej wizyty w Sejmie. Podkreślił, że takie rzeczy trzeba zrobić „godnie” oraz wcześniej poinformować posłów.

– Wydaje mi się, że tu realizujemy całkowicie to, co ustaliliśmy ze stroną ukraińską, tu nie ma żadnych dwuznaczności, wszystko jest super – zakończył Czarzasty.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ukraiński artylerzysta
Konflikty zbrojne
Ukraiński ekspert: Rosja i USA rozmawiają o pieniądzach. Ukraina jest dla nich barierą

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Pierwsza taka wizyta w czasie prezydentury Karola Nawrockiego

Wołodymyr Zełenski w niedzielę poinformował, że planuje złożyć wizytę w Polsce. Dla prezydenta Ukrainy będzie to pierwsza taka wizyta od czasu, gdy prezydentem RP został Karol Nawrocki. – Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy nic odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymanie relacji między nami a Polską – deklarował w rozmowie z dziennikarzami.

„Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych” – potwierdził później rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1392 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1392 dniu wojny

Foto: PAP

Odnosząc się do przedmiotu wizyty, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, mówił: – Punkt pierwszy to będzie polityka bezpieczeństwa i dyskusja wokół ustaleń pokojowych. To jest absolutnie numer jeden. Polska wspierała i wspiera Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji, ale jest też punkt drugi, to są sprawy dwustronne, które są dla Polaków bardzo ważne – tematyka historyczna, tematyka gospodarcza.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Włodzimierz Czarzasty Wołodymyr Zełenski Sejm
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy
Polityka
Tomasz Trela: Najgorzej byłoby ustępować Karolowi Nawrockiemu
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek
Polityka
Czarnek: Partie na prawo od PiS mają 20 proc. poparcia, potrzebujemy nowego programu
Marta Cienkowska
Polityka
Prace ekshumacyjne na Ukrainie. Ministra kultury: Nie ma żadnych blokad
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Krzysztof Bosak, Robert Bąkiewicz
Polityka
Zuzanna Dąbrowska: Krzysztof Bosak przestrzega, Robert Bąkiewicz uprzejmie donosi
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama