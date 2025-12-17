Aktualizacja: 17.12.2025 14:14 Publikacja: 17.12.2025 13:29
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podał informacje na temat wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w polskim parlamencie
Foto: PAP/Piotr Nowak, PAP/EPA/REMKO DE WAAL
W środę rozpoczęło się 48. posiedzenie Sejmu. Zapowiadając harmonogram obrad, marszałek Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) powiedział na konferencji prasowej, że o godz. 14.30 posłowie zajmą się rządową ustawą o rynku kryptoaktywów. Projekt, odrzucony przez prezydenta Karola Nawrockiego, wraca do parlamentu w niezmienionej formie.
Na godz. 16.15 przewidziano sprawozdanie komisji nadzwyczajnej w sprawie weta prezydenta do ustawy o ochronie zwierząt, nazywanej w mediach „ustawą łańcuchową”. Głosowanie w sprawie weta zaplanowano na środę na godz. 18.00. Z kolei w czwartek o godz. 19.00 ma odbyć się głosowanie ws. ustawy o rynku kryptoaktywów.
– W piątek 19 grudnia ok. godz. 13.00 będzie wizyta prezydenta Zełenskiego – oznajmił Włodzimierz Czarzasty. Zastrzegł, że godzina rozpoczęcia wizyty prezydenta Ukrainy w parlamencie może ulec zmianie, ponieważ „jeszcze nie do końca jest znany program przyjęcia prezydenta Zełenskiego przez prezydenta Nawrockiego”. Zełenski ma udać się do Sejmu po zakończeniu swej wizyty w Pałacu Prezydenckim.
Przedstawiając szczegóły wizyty prezydenta Ukrainy w parlamencie, Czarzasty zaznaczył na konferencji prasowej, że w planach jest wizyta Zełenskiego zarówno w Sejmie, jak i w Senacie.
Marszałek był pytany, czy planowane jest wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na sali plenarnej Sejmu. – My działamy na bazie noty, która została skierowana do nas z ambasady ukraińskiej i w ramach tej noty ustalono dosyć precyzyjnie prośby co do parlamentu polskiego – odparł. Dodał, że strona ukraińska zabiegała o spotkanie z marszałkiem Sejmu i o wizytę w Senacie. Czarzasty poinformował, że zaprosił na spotkanie z Zełenskim wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską (przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy) oraz posła Pawła Kowala (szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych). Marszałek zaznaczył, że obecny będzie również nowy szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
– W tym gronie odbędziemy rozmowy, one mogą mieć dwie części, następnie odprowadzę pana prezydenta do pani marszałek Kidawy-Błońskiej i Senat zajmie się organizowaniem dalszej części wizyty – zapowiedział.
Włodzimierz Czarzasty odniósł się do pisma z ambasady Ukrainy. – Nie było w tej nocie ani sugestii, ani prośby o wystąpienie pana prezydenta – wskazał. Nie wykluczył, że do wygłoszenia przez Zełenskiego przemówienia dojdzie przy okazji jego kolejnej wizyty w Sejmie. Podkreślił, że takie rzeczy trzeba zrobić „godnie” oraz wcześniej poinformować posłów.
– Wydaje mi się, że tu realizujemy całkowicie to, co ustaliliśmy ze stroną ukraińską, tu nie ma żadnych dwuznaczności, wszystko jest super – zakończył Czarzasty.
Wołodymyr Zełenski w niedzielę poinformował, że planuje złożyć wizytę w Polsce. Dla prezydenta Ukrainy będzie to pierwsza taka wizyta od czasu, gdy prezydentem RP został Karol Nawrocki. – Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy nic odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymanie relacji między nami a Polską – deklarował w rozmowie z dziennikarzami.
„Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych” – potwierdził później rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Foto: PAP
Odnosząc się do przedmiotu wizyty, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, mówił: – Punkt pierwszy to będzie polityka bezpieczeństwa i dyskusja wokół ustaleń pokojowych. To jest absolutnie numer jeden. Polska wspierała i wspiera Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji, ale jest też punkt drugi, to są sprawy dwustronne, które są dla Polaków bardzo ważne – tematyka historyczna, tematyka gospodarcza.
