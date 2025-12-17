A czy po cichu nie liczycie, że te kilkanaście procent wystarczy, by stworzyć rząd z KO bez Polski 2050 i PSL? Wydaje się, że w takim układzie łatwiej byłoby o realizację niektórych punktów lewicowej agendy.

Na pewno tak, natomiast koalicję tworzy się po wyborach. Ja naszym partnerom – PSL-owi i Polsce 2050 – życzę. Nie należę do tych ludzi, którzy mówią: a niech im się noga powinie. Uważam, że im koalicja bardziej demokratyczna, im koalicja bardziej stabilna, tym większe poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli nasi partnerzy się dostaną, to dobrze byłoby z nimi współrządzić. Ale powtórzę: gdyby Lewica nie miała dwudziestu paru posłów, tylko pięćdziesięciu paru, na pewno łatwiej byłoby nam realizować nasze postulaty.

Przedstawiliście właśnie program reformy ochrony zdrowia: likwidację składki zdrowotnej, zastąpienie jej nowym podatkiem, przeznaczenie na ochronę zdrowia 80 proc. wpływów z akcyzy. Rozmawialiście o tym planie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim, z koalicjantami? Jest jakakolwiek szansa na jego realizację?

Tak. Ja byłem nawet na takim spotkaniu z panem ministrem Domańskim. To nie było wiążące spotkanie, ale mówiliśmy o tej propozycji. Nie usłyszeliśmy jednoznacznego sprzeciwu. Natomiast to jest na tyle poważna reforma, że tego na jednym spotkaniu się nie załatwi. Myśmy też nad tym długo pracowali. Patrzyliśmy, jak resort zdrowia będzie radził sobie z tymi pieniędzmi, które są. Bo tych pieniędzy jest więcej. Przypomnijmy – w 2023 r., kiedy PiS oddawał władzę, to było w granicach 170-180 miliardów zł. Teraz będziemy mieli 250 miliardów zł na ochronę zdrowia. Dużo więcej, ale cały czas niewystarczająco. Na początku stycznia będziemy mieli rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Finansów. Kładziemy na stole konkretne rozwiązanie, ale też jesteśmy elastyczni. Dobrze by było, żeby wokół tego rozwiązania stworzyć porozumienie ponad podziałami politycznymi.

W czasie Kongresu Nowej Lewicy Aleksander Kwaśniewski mówił, że w 2019 roku sukcesem Włodzimierza Czarzastego było zjednoczenie różnych ugrupowań lewicowych. Ale dzisiaj znów jesteście podzieleni. W czasie Kongresu nie brakowało uszczypliwości wobec Razem – np. wtedy, gdy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła o tych, którzy wolą być komentatorami polityki. Z drugiej strony Adrian Zandberg mówi dziś, że Nowa Lewica wybierając Włodzimierza Czarzastego wybrała przeszłość. Czy jest jeszcze szansa, że dojdzie między wami do porozumienia przed 2027 rokiem?

Wszystko jest możliwe. Na dzisiaj pewnie nie, ale do wyborów dwa lata, wszystko może się wydarzyć. Z Razem programowo, ideowo niewiele nas różni. Mamy jednak fundamentalnie inne podejście do sposobu realizacji swoich postulatów. My jako Nowa Lewica robimy to łyżeczką, Partia Razem chciałaby chochlą. Tylko, że na razie do tej chochli nikt jej nie dał żadnego garnka i nie są w stanie zrealizować swoich postulatów. I rzeczywiście koleżeństwo z Razem wybrało komentatorstwo. Wolą mówić, jak to jest źle, ale nie chcą przyłożyć swojej ręki do tego, żeby było ciut lepiej. Będziemy ich zachęcać. Nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby była jedna koalicyjna lista Lewicy, byłoby łatwiej. Natomiast muszę przyznać, że jestem trochę zdegustowany tym, jak kolega Adrian Zandberg odnosi się do Włodzimierza Czarzastego. To Włodzimierz Czarzasty był w 2019 roku inspiratorem tego, żeby powstała jedna lista Lewicy. I dzięki temu koleżanki i koledzy z Razem weszli do parlamentu. W 2023 roku było dokładnie tak samo. Więc jakiś szacunek wobec człowieka, który współtworzył tę Lewicę, być powinien. Chcę powiedzieć: Adrian, nie ma wroga na lewicy, szukaj poparcia gdzieś indziej. My wielokrotnie cię zapraszaliśmy do współpracy, mówiliśmy, że możesz wybrać odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce. Ale z pozycji partii 3-proc. nikomu warunków nigdy nie postawisz, bo tak wygląda demokracja. Liczą się z tobą, jak masz szable. Nie masz szabel, to się z tobą nie liczą. A ty na razie tych szabel nie masz.

Będziecie się starali to tłumaczyć Adrianowi Zandbergowi nie tylko w mediach?

Ja rozmawiam z Adrianem Zandbergiem. Oczywiście dzisiaj nie rozmawiamy o tym, jakie są przymiarki do tworzenia list wyborczych i koalicji, ale myślę, że gdy będziemy kilka miesięcy przed wyborami, wtedy będziemy szukać rozwiązań. Natomiast chcę powiedzieć, że ja sobie też do końca nie wyobrażam, że Partia Razem w rządzie koalicji 15 października, w którym Lewica jest koalicjantem, bije jak w bęben, a na samym końcu przyjdzie i powie: no dobra, to może zróbmy coś razem, wspólnie. Bo tak to w polityce nie działa. Ja się trochę dziwię, że Adrian Zandberg dzisiaj stoi po stronie tych partii opozycyjnych. A wśród nich są PiS, Konfederacja, Grzegorz Braun i Zandberg. Trochę to takie szemrane towarzystwo jak na niego.