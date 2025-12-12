Rzeczpospolita
Dwa lata rządu na dwóję z plusem. Czytelnicy „Rzeczpospolitej” oceniają pracę ministrów

Surowe oceny dwóch lat pracy poszczególnych resortów w rządzie Donalda Tuska wystawili subskrybenci serwisu pro.rp.pl. Najlepiej oceniono resort dyplomacji, najgorzej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Średnia – 2,85.

Publikacja: 12.12.2025 04:49

Dwa lata rządu na dwóję z plusem. Czytelnicy „Rzeczpospolitej” oceniają pracę ministrów

Foto: Paweł Supernak/PAP

Mateusz Mikowski

– Szczęśliwej Polski już czas – tymi słowami dwa lata temu Donald Tusk zakończył wygłaszanie rekordowo długiego exposé. Rząd, na którego czele wówczas stanął, składał się z 19 ministerstw, których celem – przynajmniej w założeniu – miało być spełnienie 100 konkretów obiecanych w kampanii wyborczej. Jak się okazuje, zrealizowano zaledwie niewielką część tych zapowiedzi. Za każdą z tych dotrzymanych, jak i niedotrzymanych obietnic stoi zaś konkretne ministerstwo. 

Bilans dwóch lat rządu. Na czele resorty Radosława Sikorskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza

Poprosiliśmy naszych subskrybentów, czyli osoby czytające Rzeczpospolitą, o ocenę dwuletniej pracy wszystkich resortów rządu Donalda Tuska w szkolnej skali od 1 do 6. Wyniki ankiety są dość krytyczne. Najwyższą notę – 3,80 – subskrybenci wystawili Ministerstwu Spraw Zagranicznych, na którego czele stoi Radosław Sikorski. Wicepremier niedawno sam chwalił się sukcesami polskiej dyplomacji, wśród których wymienił odbudowanie pozycji Polski w Europie, odblokowanie KPO i ukrócenie nielegalnej migracji. Jak się okazuje, wystarczyło to na otrzymanie oceny dostatecznej z plusem.

Względne zadowolenie nasi subskrybenci wyrazili też z polityki obronnej prowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort Władysława Kosiniaka-Kamysza dostał notę 3,39. Na podium znalazło się także Ministerstwo Cyfryzacji ocenione na 3,30. Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce uplasowały się kolejno: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z oceną 3,18, Ministerstwo Infrastruktury – 3,06, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 2,94, Ministerstwo Aktywów Państwowych – 2,90, Ministerstwo Finansów – 2,86, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2,81 i Ministerstwo Rozwoju i Technologii – 2,78.

Co znamienne, sześć najlepiej ocenionych resortów jest zarządzanych od początku kadencji przez tych samych ministrów. Może to oznaczać, że także Donald Tusk wystawia wysoką notę pracy właśnie tych członków rządu. Zachowali oni bowiem swoje teki mimo dwóch dotychczasowych rekonstrukcji rządu.

Do pierwszych zmian w Radzie Ministrów doszło w maju 2024 r. podczas rekonstrukcji spowodowanej wyborami do Parlamentu Europejskiego. Stanowiska stracili wówczas ministrowie kandydujący do europarlamentu. Druga, zdecydowanie głębsza rekonstrukcja miała miejsce w lipcu już po wyborach prezydenckich. Doszło wówczas do odchudzenia rządu o pięciu ministrów konstytucyjnych, a na czele kilku resortów nastąpiły zmiany, w tym: zdrowia, aktywów państwowych, rolnictwa i rozwoju wsi czy sprawiedliwości.

Najgorsze ministerstwa w rządzie Donalda Tuska. Bez niespodzianek

I to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, którym od lipca kieruje Waldemar Żurek, otwiera drugą dziesiątkę zestawienia z oceną 2,77. Za resortem byłego sędziego znalazły się kolejno: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 2,73, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2,73, Ministerstwo Energii – 2,71, Ministerstwo Sportu i Turystyki – 2,70 oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2,49. Najniższe noty otrzymało zaś Ministerstwo Klimatu i Środowiska – 2,35, Ministerstwo Zdrowia – 2,34 oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej – 2,24. Pozycje zajęte przez te ostatnie resorty nie dziwią w kontekście dziury w budżecie NFZ czy chaosu w szkołach związanym z reformą edukacji.

Zastanawiająco niska jest jednak średnia ocena pracy ministerstw wynosząca 2,85. Jak widać, w oczach subskrybentów Rzeczpospolitej „czas szczęśliwej Polski” jeszcze nie nadszedł. Nie zanosi się też, żeby miało to nastąpić w najbliższej przyszłości. W utrudnianiu drogi do utopijnej wizji premier Tusk nie potrzebuje już własnych ministrów. Od niedawna ma od tego prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenckie weto.

