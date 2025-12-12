Biotechnologia na giełdzie. Aż 16 firm z potencjałem do wzrostu notowań

Aktualizacja: 12.12.2025 06:25 Publikacja: 12.12.2025 05:03
Foto: Adobe Stock
Indeks Nasdaq Biotechnology od początku 2025 r. wzrósł o 31 proc., a od wiosennego minimum aż o 59 proc. Znacznie gorzej radzą sobie rodzime wskaźniki, jak WiG-leki czy WIGmed. To powinno się zmienić, bo na świecie nastroje wokół biotechnologii się poprawiają. Spadają stopy procentowe, obniżając automatycznie stopę wolną od ryzyka, która jest jednym z elementów wyceny w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. A już teraz wyceny polskich spółek sporządzane przez analityków implikują mocne niedowartościowanie walorów.
WIG-leki nie oddaje dobrze sytuacji w branży medyczno-biotechnologicznej. Tworzy go zaledwie 7 spółek, w tym 6 krajowych. Dlatego wzięliśmy pod lupę szerszy WIGmed. W jego skład wchodzi obecnie 26 spółek. Dla dziesięciu nie znaleźliśmy aktualnych raportów. We wszystkich pozostałych średnia cena docelowa jest wyższa od obecnego kursu. Średnia przestrzeń do zwyżki wynosi aż 42 proc., a jej mediana 37,5 proc.
Najmocniejsze niedowartościowanie implikują raporty dla firm: Bioceltix, Poltreg, Celon Pharma, Biomaxima, Mabion, Ryvu, Scope Fluidics, Captor Therapeutics, Synthaverse i Selvita.
W przypadku Bioceltiksu średnia cena docelowa wynosi 130,1 zł, co implikuje 73-proc. przestrzeń do zwyżki. Spółka znajduje się w ważnym momencie. Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltiksu ocenia, że rozpoczęcie procedury rejestracyjnej dwóch weterynaryjnych produktów w Europejskiej Agencji Leków (EMA) to kamień milowy nie tylko w historii spółki, ale także dla całej polskiej biotechnologii. W ostatnich dniach notowania Bioceltiksu spadły po informacji o przesunięciu terminu złożenia do EMA odpowiedzi na pytania związane z ubieganiem się o wydanie pozytywnej rekomendacji dla dopuszczenia do obrotu produktu spółki. Czas pokaże, czy jej kurs zacznie odbijać.
Wicelider na liście pod względem wzrostowego potencjału to Poltreg. Jego akcje analitycy wyceniają średnio dwie trzecie powyżej obecnego kursu. Spółka specjalizuje się w opracowywaniu terapii z wykorzystaniem limfocytów T-regulatorowych. Na celowniku ma cukrzycę typu 1 i stwardnienie rozsiane. Pismo „Diabetes, Obesity and Metabolism”, które wyznacza trendy w leczeniu cukrzycy, niedawno opublikowało artykuł podsumowujący analizę danych potwierdzających długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność komórek opracowanych przez Poltreg.
– Potęga komórek Treg w leczeniu chorób autoimmunologicznych została potwierdzona przez wynik naszych badań. Ich odkrycie zostało też zauważone i docenione Nagrodą Nobla w tym roku. Wyniki analizy naszych badań leczenia cukrzycy typu 1 komórkami Treg są spektakularne. Publikacja artykułu wieńczy proces badawczy i otwiera przed nami całkiem nowe możliwości – komentował Piotr Trzonkowski, prezes Poltregu. Obecnie kurs spółki oscyluje w okolicach 24-25 zł. Jest mocno poniżej ceny akcji z IPO z 2021 r. (75 zł).
Trzecie miejsce na liście najmocniej niedowartościowanych biotechnologicznych spółek na GPW przypada Celonowi Pharmie. Za jego walor obecnie trzeba zapłacić około 20 zł. Średnia cena docelowa z rekomendacji implikuje ponad 60-proc. przestrzeń do zwyżki. Krzysztof Radojewski, ekspert z Noble Securities w najnowszym raporcie akcję Celonu wycenił na 34,6 zł. Podkreśla, że spółka rozwija portfel generyków i projekty innowacyjne, w tym Falkieri, który jest przygotowywany do III fazy badań w USA oraz CPL’36, dla którego spółka uzyskała pozytywną opinię tamtejszej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami. Stan środków pieniężnych Celonu na koniec września 2025 r. wynosił niespełna 21 mln zł, jednak w ocenie zarządu biznes generyczny finansuje działalność innowacyjną i zapewnia jej samowystarczalność bez potrzeby emisji akcji.
Noble Securities zwraca też uwagę na Molecure, Ryvu i Captora. Akcje tego ostatniego wyceniane są obecnie przez rynek poniżej 70 zł. W IPO w 2021 r. walory sprzedawano po 172 zł. Spółka systematycznie rozwija swoje projekty. Niedawno podała informacje dotyczące CT-01. Osiągnięte do tej pory wyniki ocenia jako bardzo obiecujące. Na koniec września dysponowała kwotą 36 mln zł, co wystarczy na pokrycie kosztów działalności do połowy 2026 r. Zarząd uważa za mocno prawdopodobne podpisanie jednej lub dwóch umów z partnerami, które wyeliminowałyby potrzebę przeprowadzenia emisji akcji. A nawet gdyby do niej doszło, to ma być nieduża.
Z kolei Molecure właśnie podało informację, że otrzyma grant w wysokości ponad 27 mln zł na rozwój platformy AI do odkrywania leków. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Instytutem Chemii Organicznej PAN. Całkowity budżet wynosi 50,78 mln zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2025-2029.
– Bazując na naszym doświadczeniu w projektowaniu małocząsteczkowych leków i widząc rosnące znaczenie metod opartych na sztucznej inteligencji, konsekwentnie rozwijamy technologie, które pozwalają szybciej i skuteczniej identyfikować związki o wysokim potencjale terapeutycznym – komentuje Marcin Szumowski, prezes Molecure.
W ciekawym momencie znajduje się też Ryvu. Wprawdzie średnia cena docelowa dla akcji tej spółki implikuje mocne „kupuj”, ale warto odnotować, że w najnowszym raporcie, z 11 grudnia, analitycy BM PKO BP obniżyli poprzeczkę do 32 zł z 34 zł (podtrzymując zalecenie „kupuj”). Podkreślają, że najnowsze dane dotyczące RVU120 nie przyniosły istotnych wyjaśnień co do perspektyw tego flagowego projektu. Skuteczność i bezpieczeństwo leku nadal dają nadzieję na zatwierdzenie przez FDA, jednak widać też ryzyka związane z komercjalizacją.
Dużym wyzwaniem w biotechnologii jest zapewnienie finansowania. Projekty trwają latami, a ich efekt nie jest pewny. Dlatego tak ważna jest możliwość wsparcia – z zewnątrz czy od obecnych akcjonariuszy. O takim kroku niedawno informował Mabion, który zawarł umowę pożyczki z Twiti i zabezpieczył finansowanie pomostowe w wysokości do 18 mln zł w celu poprawy płynności.
Oprócz wspomnianych już 11 firm, niedowartościowanie implikują też wyceny analityczne dla Medicalgorithmics, Voksela, Biotonu, Neuki i Synektika.
Liczba firm biotechnologicznych w Polsce w 2024 r. wzrosła o ponad 26 proc. do 246 – wynika z danych GUS. We wcześniejszych latach takiej dynamiki nie było widać. Od 2016 r. do 2023 r. liczba firm oscylowała w okolicach 180-200. W zeszłym roku mocno wzrosły też nakłady na działalność biotechnologiczną: o 38 proc. do 3,3 mld zł. W działalność B+R w biotechnologii w 2024 r. zaangażowanych było ponad 8 tys. osób (podobnie jak rok wcześniej). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zatrudnienie w biotechnologii w Polsce zwiększyło się o 40 proc., a nakłady wewnętrzne firm na działalność w biotechnologii o 77 proc.
Na giełdzie krajowy sektor medyczno-biotechnologiczny w łącznej kapitalizacji wszystkich spółek waży niedużo. Najwyżej wyceniana jest Neuca (prawie 3,7 mld zł). To, co do zasady, dystrybutor leków, ale w grupie ma też segment badań klinicznych. Wiceliderem jest Synektik warty 2,3 mld zł, który jest w trakcie podziału biznesu. Syn2bio – nowo utworzona spółka, do której Synektik wydzieli działalność biotechnologiczną – złożyła już prospekt do KNF w związku z planowaną emisją akcji podziałowych. Obie firmy będą notowane na GPW.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W czwartek kapitał znów płynął w stronę Europy, na czym skorzystała także warszawska giełda. Naszemu rynkowi spr...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
WIG20 w czwartek notuje symboliczne zmiany. Rynek czeka na start Wall Street.
Krajowe akcje nie cieszyły się już tak dużym wzięciem jak dzień wcześniej, ale nadal przeważał popyt.
WIG20 po niezdecydowaniu na początku dnia ruszył na północ. Czy popyt dowiezie zwycięstwo do końca?
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Poniedziałkowa próba odreagowania rozczarowującej końcówki zeszłego tygodnia zakończyła się fiaskiem. Popyt niew...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas