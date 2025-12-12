Biotechnologia na giełdzie. Aż 16 firm z potencjałem do wzrostu notowań

Trzecie miejsce na liście najmocniej niedowartościowanych biotechnologicznych spółek na GPW przypada Celonowi Pharmie. Za jego walor obecnie trzeba zapłacić około 20 zł. Średnia cena docelowa z rekomendacji implikuje ponad 60-proc. przestrzeń do zwyżki. Krzysztof Radojewski, ekspert z Noble Securities w najnowszym raporcie akcję Celonu wycenił na 34,6 zł. Podkreśla, że spółka rozwija portfel generyków i projekty innowacyjne, w tym Falkieri, który jest przygotowywany do III fazy badań w USA oraz CPL’36, dla którego spółka uzyskała pozytywną opinię tamtejszej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami. Stan środków pieniężnych Celonu na koniec września 2025 r. wynosił niespełna 21 mln zł, jednak w ocenie zarządu biznes generyczny finansuje działalność innowacyjną i zapewnia jej samowystarczalność bez potrzeby emisji akcji.

...i pozostałe firmy

Noble Securities zwraca też uwagę na Molecure, Ryvu i Captora. Akcje tego ostatniego wyceniane są obecnie przez rynek poniżej 70 zł. W IPO w 2021 r. walory sprzedawano po 172 zł. Spółka systematycznie rozwija swoje projekty. Niedawno podała informacje dotyczące CT-01. Osiągnięte do tej pory wyniki ocenia jako bardzo obiecujące. Na koniec września dysponowała kwotą 36 mln zł, co wystarczy na pokrycie kosztów działalności do połowy 2026 r. Zarząd uważa za mocno prawdopodobne podpisanie jednej lub dwóch umów z partnerami, które wyeliminowałyby potrzebę przeprowadzenia emisji akcji. A nawet gdyby do niej doszło, to ma być nieduża.

Z kolei Molecure właśnie podało informację, że otrzyma grant w wysokości ponad 27 mln zł na rozwój platformy AI do odkrywania leków. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Instytutem Chemii Organicznej PAN. Całkowity budżet wynosi 50,78 mln zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2025-2029.