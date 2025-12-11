05:40 Rosjanie informują już o 32 dronach lecących w stronę Moskwy, które strącono od środowego wieczora

Informacje o kolejnych dronach przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin.

04:52 Władze obwodu donieckiego przekazały w 2025 roku 2,3 mld hrywien (ok. 200 mln zł) na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy

Informacje takie przekazał gubernator obwodu donieckiego, Wadym Fiłaszkin.

04:49 Ukraiński sąd skazał na siedem lat więzienia rosyjskiego ministra

Wyrok zapadł in absentia. Minister przemysłu i handlu Rosji Anton Alichanow został skazany na siedem lat więzienia i pozbawienie mienia za wspieranie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Śledczy ustalili, że Alichanow, gubernator obwodu królewieckiego w latach 2017-2024, dostarczał sprzęt wojskowy, amunicję i leki rosyjskim wojskom walczącym na Ukrainie. W 2023 roku Alichanow miał wielokrotnie odwiedzać okupowane przez Rosję części Ukrainy, gdzie osobiście przekazywał sprzęt wojskowy i inne środki służące prowadzeniu działań bojowych przeciw ukraińskiej armii żołnierzom rosyjskich jednostek.

04:47 Do obwodu mikołajowskiego przybył 500. transport pomocy humanitarnej z Danii

Informację taką przekazuje mikołajowska administracja obwodowa.

04:44 W weekend w Europie mają odbyć się negocjacje między USA a Europejczykami ws. zakończenia wojny na Ukrainie

O planach dotyczących takich rozmów powiedział prezydent USA Donald Trump. - Europejczycy chcą, abyśmy przyjechali do Europy na weekendowe spotkanie – oświadczył. W środę Trump miał rozmawiać z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, brytyjskim premierem Keirem Starmerem oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem o zakończeniu wojny na Ukrainie.

04:41 Donald Trump mówi o „kolosalnym skandalu korupcyjnym” na Ukrainie

Określenia „kolosalny skandal korupcyjny” w stosunku do ujawnionej przez ukraińskie służby antykorupcyjne afery, dotyczącej wyprania co najmniej 150 mln dolarów przy realizacji kontraktów dla ukraińskiej spółki energetycznej Ukrenerho, Trump użył w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu. Prezydent pytał też jak długo trzeba jeszcze czekać, zanim Ukraina zorganizuje wybory.

04:38 Izba reprezentantów przyjęła ustawę o wydatkach obronnych USA w 2026 roku (NDAA)

Zgodnie z zapisami ustawy budżet na obronność USA ma wynieść w 2026 roku 900 mld dolarów. Ustawa przewiduje, że minimalna liczba żołnierzy USA w Europie nie może spaść poniżej 76 tys. na dłużej niż 45 dni.

04:34 Od środowego wieczora Rosjanie strącili 28 dronów lecących w stronę Moskwy

Informacje takie przekazuje mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. W związku z aktywnością dronów nad obwodem moskiewskim działanie wstrzymały podmoskiewskie lotniska: Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowskij.

04:30 Nieoficjalnie: Ukraina przekazała USA odpowiedź ws. najnowszej wersji planu pokojowego

Informację taką podaje CNN, powołując się na swoje źródła. Nie wiadomo jakie modyfikacje wprowadził Kijów do przedstawionej mu wersji planu. Negocjacje dotyczą trzech dokumentów: jeden zawiera ogólne warunki zakończenia konfliktu, drugi – opisuje gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, a trzeci poświęcony jest powojennej odbudowie Ukrainy.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1386 dniu wojny

