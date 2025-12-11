Aktualizacja: 11.12.2025 05:40 Publikacja: 11.12.2025 04:56
Informacje o kolejnych dronach przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin.
Informacje takie przekazał gubernator obwodu donieckiego, Wadym Fiłaszkin.
Wyrok zapadł in absentia. Minister przemysłu i handlu Rosji Anton Alichanow został skazany na siedem lat więzienia i pozbawienie mienia za wspieranie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Śledczy ustalili, że Alichanow, gubernator obwodu królewieckiego w latach 2017-2024, dostarczał sprzęt wojskowy, amunicję i leki rosyjskim wojskom walczącym na Ukrainie. W 2023 roku Alichanow miał wielokrotnie odwiedzać okupowane przez Rosję części Ukrainy, gdzie osobiście przekazywał sprzęt wojskowy i inne środki służące prowadzeniu działań bojowych przeciw ukraińskiej armii żołnierzom rosyjskich jednostek.
Informację taką przekazuje mikołajowska administracja obwodowa.
O planach dotyczących takich rozmów powiedział prezydent USA Donald Trump. - Europejczycy chcą, abyśmy przyjechali do Europy na weekendowe spotkanie – oświadczył. W środę Trump miał rozmawiać z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, brytyjskim premierem Keirem Starmerem oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem o zakończeniu wojny na Ukrainie.
Określenia „kolosalny skandal korupcyjny” w stosunku do ujawnionej przez ukraińskie służby antykorupcyjne afery, dotyczącej wyprania co najmniej 150 mln dolarów przy realizacji kontraktów dla ukraińskiej spółki energetycznej Ukrenerho, Trump użył w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu. Prezydent pytał też jak długo trzeba jeszcze czekać, zanim Ukraina zorganizuje wybory.
Zgodnie z zapisami ustawy budżet na obronność USA ma wynieść w 2026 roku 900 mld dolarów. Ustawa przewiduje, że minimalna liczba żołnierzy USA w Europie nie może spaść poniżej 76 tys. na dłużej niż 45 dni.
Informacje takie przekazuje mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. W związku z aktywnością dronów nad obwodem moskiewskim działanie wstrzymały podmoskiewskie lotniska: Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowskij.
Informację taką podaje CNN, powołując się na swoje źródła. Nie wiadomo jakie modyfikacje wprowadził Kijów do przedstawionej mu wersji planu. Negocjacje dotyczą trzech dokumentów: jeden zawiera ogólne warunki zakończenia konfliktu, drugi – opisuje gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, a trzeci poświęcony jest powojennej odbudowie Ukrainy.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1386 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie.
Gośćmi dwudziestego drugiego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli prof. Michał Lubin...
