Obecnie negocjacje koncentrują się wokół dwóch kwestii: rosyjskiego żądania, by Ukraina wycofała się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu (chodzi o ok. 20 proc. terytorium obwodu donieckiego – są to tereny silnie ufortyfikowane i przygotowane do powstrzymywania rosyjskiej ofensywy) oraz ukraińskiego żądania, by Kijów otrzymał silne gwarancje bezpieczeństwa od USA, które miałyby powstrzymać Rosję przed przyszłą agresją.
Informacje takie przekazał gubernator obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik.
W czasie spotkania prezydent Ukrainy przedstawił Marcowi Ruttemu, Ursuli von der Leyen i António Coście informację na temat działań dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. „Omówiliśmy w szczegółach naszą pracę z amerykańskimi partnerami nad krokami w stronę pokoju, kwestię gwarancji bezpieczeństwa i wzmocnienia naszej odporności. Poruszyliśmy też inicjatywę PURL (w ramach której państwa NATO pozyskują dla Ukrainy sprzęt wojskowy z USA) oraz temat pożyczki reparacyjnej. Nasze stanowiska były zgodne we wszystkich kwestiach” - napisał po spotkaniu Zełenski.
Nagrania wykonano w czasie ataków przeprowadzanych przez operatorów dronów na kierunku południowosłobodziańskim.
O zakupie poinformował mer miasta Ołeksandr Symczyszyn. Zakupione drony mają wartość 4,5 mln hrywien (ok. 390 tys. zł).
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że działanie wstrzymały w nocy lotniska w Kałudze, Tambowie, Władykaukazie, Groznym i Magasie, które tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać samoloty.
W czasie poniedziałkowego spotkania ministrów finansów państw G7 Japonia miała odrzucić możliwość dołączenia do inicjatywy UE, w ramach której zamrożone rosyjskie aktywa mają być wykorzystane do sfinansowania tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Japonia zamroziła rosyjskie aktywa o łącznej wartości ok. 30 mld dolarów. Jedno ze źródeł, na które powołuje się Politico twierdzi, że stanowisko Japonii wynika ze sprzeciwu USA wobec planu użycia rosyjskich aktywów w celu wsparcia Ukrainy.
Gubernator obwodu Jurij Sliusar podał, że wieczorem 8 grudnia ukraińskie drony atakowały sześć rejonów na terenie obwodu. Według jego wpisu w ataku nikt nie ucierpiał.
Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku
Foto: PAP
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1384 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie.
