05:33
09.12.2025

W ocenie strony ukraińskiej w kwestii planu pokojowego Amerykanie wywierają większą presję na Kijów, niż na Moskwę

Obecnie negocjacje koncentrują się wokół dwóch kwestii: rosyjskiego żądania, by Ukraina wycofała się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu (chodzi o ok. 20 proc. terytorium obwodu donieckiego – są to tereny silnie ufortyfikowane i przygotowane do powstrzymywania rosyjskiej ofensywy) oraz ukraińskiego żądania, by Kijów otrzymał silne gwarancje bezpieczeństwa od USA, które miałyby powstrzymać Rosję przed przyszłą agresją.

04:49
09.12.2025

Obwód kijowski i hromada hostomelska zakupiły ze swoich środków pięć pojazdów dla jednostki specjalnej Głównego Wydziału Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy

Informacje takie przekazał gubernator obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik. 

04:43
09.12.2025

Wołodymyr Zełenski spotkał się z sekretarzem generalnym NATO, a także z szefową KE i przewodniczącym Rady Europejskiej

W czasie spotkania prezydent Ukrainy przedstawił Marcowi Ruttemu, Ursuli von der Leyen i António Coście informację na temat działań dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. „Omówiliśmy w szczegółach naszą pracę z amerykańskimi partnerami nad krokami w stronę pokoju, kwestię gwarancji bezpieczeństwa i wzmocnienia naszej odporności. Poruszyliśmy też inicjatywę PURL (w ramach której państwa NATO pozyskują dla Ukrainy sprzęt wojskowy z USA) oraz temat pożyczki reparacyjnej. Nasze stanowiska były zgodne we wszystkich kwestiach” - napisał po spotkaniu Zełenski. 

04:42
09.12.2025

Ukraińska straż graniczna publikuje nagrania ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Nagrania wykonano w czasie ataków przeprowadzanych przez operatorów dronów na kierunku południowosłobodziańskim. 

04:40
09.12.2025

Miasto Chmielnicki zakupiło ze swojego budżetu drony dla ukraińskiej armii

O zakupie poinformował mer miasta Ołeksandr Symczyszyn. Zakupione drony mają wartość 4,5 mln hrywien (ok. 390 tys. zł). 

04:36
09.12.2025

W nocy działanie wstrzymało pięć rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że działanie wstrzymały w nocy lotniska w Kałudze, Tambowie, Władykaukazie, Groznym i Magasie, które tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać samoloty. 

04:32
09.12.2025

Japonia nie zgadza się na wykorzystanie zamrożonych przez nią aktywów Rosji do pomocy Ukrainie

W czasie poniedziałkowego spotkania ministrów finansów państw G7 Japonia miała odrzucić możliwość dołączenia do inicjatywy UE, w ramach której zamrożone rosyjskie aktywa mają być wykorzystane do sfinansowania tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Japonia zamroziła rosyjskie aktywa o łącznej wartości ok. 30 mld dolarów. Jedno ze źródeł, na które powołuje się Politico twierdzi, że stanowisko Japonii wynika ze sprzeciwu USA wobec planu użycia rosyjskich aktywów w celu wsparcia Ukrainy. 

04:30
09.12.2025

Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

Gubernator obwodu Jurij Sliusar podał, że wieczorem 8 grudnia ukraińskie drony atakowały sześć rejonów na terenie obwodu. Według jego wpisu w ataku nikt nie ucierpiał. 

04:28
09.12.2025

Jakie postępy poczyniła rosyjska armia na wschodzie Ukrainy w ciągu minionego roku? (MAPA)

Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku

04:27
09.12.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1384 dniu wojny:

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1384 dniu wojny

04:25
09.12.2025

Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1384