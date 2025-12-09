Nie, nie twierdzę, że Polska zrobiła za mało, by pomóc Ukrainie. Zarówno humanitarnie, jak i militarnie zrobiliśmy ogromnie dużo. Nasza infrastruktura wciąż służy za główny hub logistyczny dla pomocy płynącej nad Dniepr – na utrzymywanym przez polskiego podatnika lotnisku w Rzeszowie co chwila lądują transportowce z całego świata, z ładunkiem, który autostradami i koleją – również utrzymywanymi przez polski budżet – jedzie dalej na wschód. Przekazaliśmy sporo posowieckiego sprzętu, czołgów, ważą się też losy naszych myśliwców, które skończyły już swoje resursy w polskiej armii.

Schizofrenia polskiej klasy politycznej: wiemy, że upadek Ukrainy byłby katastrofą, ale nie jesteśmy gotowi do poświęceń, by mocniej wesprzeć walczącego sąsiada

Ale to właśnie ostatnio prezydent Karol Nawrocki narzekał, że Wołodymyr Zełenski niewystarczająco dziękował za to, co Polska zrobiła dla Ukrainy. W tych warunkach niemożliwością jest oczekiwać, że nasz kraj, nasze społeczeństwo gotowe jest na jakiekolwiek wyrzeczenia na rzecz Ukrainy. Takie są społeczne fakty. Bardzo nad tym boleję, tym bardziej że politycy nie zaryzykują dziś społecznego gniewu w imię naszych geopolitycznych interesów.

Ale w efekcie prowadzi to do fundamentalnej schizofrenii. Z jednej strony wszyscy mamy świadomość, że Ukraina walczy z rosyjskim najazdem, zatrzymując armię Putina w okopach Donbasu, przez co nie stanęła ona jeszcze na granicy na Bugu. I nie mamy też wątpliwości, że upadek Ukrainy byłby geopolityczną katastrofą dla naszego regionu i dla Polski. Ale równocześnie nie ma społecznego przyzwolenia na to, by zwiększyć swoje zaangażowanie – czy to militarne, czy finansowe w pomoc dla Ukrainy.

A skoro tak, to co jesteśmy w stanie zaproponować przy stole negocjacji? Bo jeślibyśmy milczeli, bojąc się, by nie podpaść ani Amerykanom, ani też niezwykle wyczulonym na te sprawy polskim wyborcom, to lepiej już przyjąć do wiadomości, że nie możemy się znaleźć przy stole negocjacji.