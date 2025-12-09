Aktualizacja: 09.12.2025 19:31 Publikacja: 09.12.2025 19:00
Przy okazji londyńskiego spotkania europejskich potęg z Ukrainą w formacie z Niemcami, Francją i Wielką Brytanią, powraca narzekanie, że znów Polski nie ma przy najważniejszym stole negocjacyjnym. Tyle tylko, że pytanie o to, dlaczego nas tam nie ma, należałoby odwrócić: co Polska gotowa byłaby poświęcić za to, by podejmować decyzje o pokoju na Ukrainie?
Gdy na początku roku pojawiła się propozycja wysłania na wschód wojsk pokojowych, które miałyby rozdzielić na linii frontu armię rosyjską i ukraińską, polscy politycy prześcigali się w zapewnieniach, że nie pozwolą na wysłanie naszego wojska na Ukrainę. Konfederacja wówczas oskarżyła i rządzącą KO, i opozycyjny PiS o to, że chcą szafować życiem polskiego żołnierza, więc Donald Tusk oraz Jarosław Kaczyński, podobnie jak Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki (trwała kampania wyborcza) zaczęli się prześcigać w zapewnieniach, że oni się na to nie zgodzą.
Jeśli nie wyślemy wojsk na Ukrainę, to może jesteśmy gotowi na wysłanie tam dużych sum pieniędzy, np. na odbudowę tego kraju? Czy pozwalają na to obecne nastoje społeczne? Odpowiedź brzmi: nie.
Nie, nie twierdzę, że Polska zrobiła za mało, by pomóc Ukrainie. Zarówno humanitarnie, jak i militarnie zrobiliśmy ogromnie dużo. Nasza infrastruktura wciąż służy za główny hub logistyczny dla pomocy płynącej nad Dniepr – na utrzymywanym przez polskiego podatnika lotnisku w Rzeszowie co chwila lądują transportowce z całego świata, z ładunkiem, który autostradami i koleją – również utrzymywanymi przez polski budżet – jedzie dalej na wschód. Przekazaliśmy sporo posowieckiego sprzętu, czołgów, ważą się też losy naszych myśliwców, które skończyły już swoje resursy w polskiej armii.
Ale to właśnie ostatnio prezydent Karol Nawrocki narzekał, że Wołodymyr Zełenski niewystarczająco dziękował za to, co Polska zrobiła dla Ukrainy. W tych warunkach niemożliwością jest oczekiwać, że nasz kraj, nasze społeczeństwo gotowe jest na jakiekolwiek wyrzeczenia na rzecz Ukrainy. Takie są społeczne fakty. Bardzo nad tym boleję, tym bardziej że politycy nie zaryzykują dziś społecznego gniewu w imię naszych geopolitycznych interesów.
Ale w efekcie prowadzi to do fundamentalnej schizofrenii. Z jednej strony wszyscy mamy świadomość, że Ukraina walczy z rosyjskim najazdem, zatrzymując armię Putina w okopach Donbasu, przez co nie stanęła ona jeszcze na granicy na Bugu. I nie mamy też wątpliwości, że upadek Ukrainy byłby geopolityczną katastrofą dla naszego regionu i dla Polski. Ale równocześnie nie ma społecznego przyzwolenia na to, by zwiększyć swoje zaangażowanie – czy to militarne, czy finansowe w pomoc dla Ukrainy.
A skoro tak, to co jesteśmy w stanie zaproponować przy stole negocjacji? Bo jeślibyśmy milczeli, bojąc się, by nie podpaść ani Amerykanom, ani też niezwykle wyczulonym na te sprawy polskim wyborcom, to lepiej już przyjąć do wiadomości, że nie możemy się znaleźć przy stole negocjacji.
