Spotkanie zostało zwołane naprędce po tym, jak w piątek Biały Dom niespodziewanie opublikował nową Narodową Strategię Bezpieczeństwa (NSS). Dokument już w sposób całkiem otwarty wskazuje na Europę jako przeciwnika Ameryki i obciąża ją odpowiedzialnością za to, że Ukraińcy nie chcą poddać się dyktatowi Kremla.

To w drodze do Kijowa w maju zaczął się wykuwać nowy triumwirat europejski

Taki format udało się tym łatwiej skrzyknąć, że ma on już pewną tradycję. 7 maja, dzień po zaprzysiężeniu rządu w Berlinie, Merz poleciał najpierw do Paryża, a potem do Warszawy. Ale spotkanie z Donaldem Tuskiem nie poszło dobrze. Zdominowały go doniesienia, że kanclerz wprowadził tego samego dnia kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Powstrzymanie rosnących wpływów AfD okazało się dla niego ważniejsze niż poprawa relacji ze wschodnim sąsiadem.

Nadzieje na odrodzenie Trójkąta Weimarskiego zostały ostatecznie pogrzebane trzy tygodnie później, gdy niespodziewanie wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Na plan pierwszy przynajmniej gdy chodzi o głowę państwa wróciła nacjonalistyczna agenda. Nawrocki, który być może nie pokonałby Rafała Trzaskowskiego bez bezpośredniego wsparcia Donalda Trumpa, zaczął się prezentować jako człowiek amerykańskiego prezydenta w Europie. W połowie września poleciał do Berlina z jednym zasadniczym postulatem: wypłaty reparacji za drugą wojnę światową w wersji, którą od trzech i pół roku próbuje bezskutecznie przeforsować Jarosław Kaczyński. A skoro Trump naciskał, aby w konsultacjach w sprawie Ukrainy to Nawrocki a nie Tusk reprezentował Polskę, udział naszego kraju w brytyjsko-niemiecko-francuskich konsultacjach stał się dla tych trzech krajów wręcz kontrproduktywny. Z jednej strony nie chciały one w swoim gronie konia trojańskiego Trumpa, za jakiego można było uznać Nawrockiego. Z drugiej nie bardzo potrzebowały polskiego premiera, którego nie tolerował Trump. Polska raz jeszcze płaci więc za konstytucję, która de facto kreują dwa odrębne ośrodki władzy.

9 maja Tusk podpisał z Macronem w Nancy nowy trakt polsko-francuski. Dzień później obaj przywódcy dołączyli do Merza i Starmera, aby wspólnie pojechać nocnym pociągiem do Kijowa. To, co wówczas wydawało się drugorzędnym błędem ukraińskich organizatorów, z dzisiejszej perspektywy być może nabiera jednak innego znaczenia. Na zdjęciach z tamtej podróży widać siedzących za stołem salonki przywódców Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ubrani w bluzy o różnym odcieniu błękitu (to musiał być zbieg okoliczności), najwyraźniej czują się dobrze we własnym towarzystwie. Brakuje Tuska, który został umieszczony w odrębnym wagonie.

Doradcy Merza, Macrona i Starmera rozmawiają ze sobą parę razy w tygodniu

W tym nowym formacie zaczęli od tej pory spotykać się coraz częściej – i w kluczowych momentach. Gdy pod koniec listopada Biały Dom przedstawił 28-punktowy plan pokojowy, który zasadniczo oddaje Ukrainę na pastwę rosyjskiego imperializmu, kanclerz, prezydent i premier spotkali się, aby opracować plan ratunkowy dla Kijowa. Wysłali też do Genewy swoich doradców ds. bezpieczeństwa, aby punkt po punkcie kasowali najbardziej niebezpieczne części planu Trumpa.