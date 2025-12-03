– Nie wolno lekceważyć Rosji. Wyciąga wnioski ze swoich błędów. Putin zbudował gospodarkę wojenną, która jest dziś w stanie wyprodukować od 800 do 1800 dronów dziennie. Tak, dziennie! – mówi „Rz” Iwan Krastew, wybitny politolog.

Co prawda rosyjski dochód narodowy stanowi dziś jedynie 1/9 unijnego. Jeśli jednak uwzględni się realną moc nabywczą walut narodowych, to okazuje się, że uzbrojenie, jakie w minionym roku wyprodukowała Rosja jest porównywalne z tym, jakie w tym czasie wyszło z europejskich fabryk broni.

Ten korzystny dla Putina układ, który wynika z dramatycznego spadku nakładu na zbrojenia w Europie po zakończeniu zimnej wojny, przechodzi stopniowo w przeszłość. W tym tygodniu Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikował raport ukazujący bonanzę, jaka stała się udziałem przemysłu zbrojeniowego. Sto największych koncernów tej branży w ubiegłym roku zarobiło 679 mld dol., o 5,9 proc. więcej, niż rok wcześniej. Na tej liście znalazło się co prawda 39 grup z USA, ale wolna Europa z 26 firmami wcale źle reprezentowana nie jest. Jedyna polska firma w tym zestawieniu, PGZ, awansowała z 62. na 54. miejsce.

Innym sygnałem, że Europejczycy zaczynają traktować poważnie obronę, jest unijny program preferencyjnych kredytów na wzmocnienie potencjału zbrojnego (SAFE). Wylansowany w maju i wart 150 mld euro, spotkał się ze sceptyczną reakcją wielu ekspertów. Jednak w chwili zamknięcia wniosków o te środki okazało się, że pulę wykorzystano do ostatniego euro. Sięgnęło po nią aż 19 z 27 krajów UE. Samej Polsce przyznano niemal 44 mld euro. Co istotne, środki mogą być wykorzystane tylko po utworzeniu konsorcjum firm z przynajmniej trzech krajów UE. To powinno pomóc przełamać jedną z głównych przeszkód dla budowy skutecznej, europejskiej obrony: braku koordynacji działań przez kraje Unii.

W podobny sukces przekształca się inicjatywa Brukseli dotycząca zwolnienia z włączenia do deficytu budżetowego do 1,5 proc. PKB wydatków na obronę przez 4 lata. Skorzystało z niej 16 państw, w tym dotychczasowi obrońcy ścisłych reguł oszczędnościowych – Niemcy. Dzięki temu takie kraje, jak Polska unikną procedury nadmiernego deficytu. Potencjalnie można w ten sposób uruchomić dodatkowo 650 mld euro wydatków na zbrojenia.