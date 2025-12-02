Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Koniec rozmów USA-Rosja. Doradca Putina: Ani trochę bliżej zakończenia wojny

Po ponad 4 godzinach zakończyło się spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem na temat warunków zakończenia wojny na Ukrainie. Strony nie porozumiały się w jednej z najtrudniejszych kwestii – sporów terytorialnych.

Publikacja: 02.12.2025 16:28

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były najważniejsze tematy rozmów między USA a Rosją podczas spotkania Witkoffa i Kushnera z Putinem?
  • W jaki sposób Rosja i Europa zareagowały na pokojowy plan Donalda Trumpa?
  • Jakie stanowisko zajęły Stany Zjednoczone i Ukraina w kontekście proponowanego porozumienia pokojowego?
  • Jakie szczegóły zawiera 28-punktowy plan pokojowy i jakie kontrowersje wokół niego wynikły?
  • Dlaczego plan pokojowy został uznany za niewystarczający przez stronę rosyjską i jakie punkty wymagają doprecyzowania?

Steve Witkoff, wysłannik Donalda Trumpa ws. wojny na Ukrainie, oraz zięć prezydenta USA, Jared Kushner, przybyli do Moskwy we wtorek, na pokładzie samolotu Bombardier Global 7500. Przed rozmową z Putinem spacerowali po Moskwie, oprowadzani przez rosyjskiego negocjatora, Kiryła Dmitriewa, a następnie zjedli posiłek w restauracji z gwiazdką Michelin.

Spotkanie z Putinem spóźnione 2 godziny

Władimir Putin kazał amerykańskiej delegacji czekać na siebie 2 godziny. W tym czasie  na forum inwestycyjnym miał wykład o rozwoju gospodarczym Rosji. 

Rozmowy rozpoczęły się przed godz. 18 polskiego czasu, a zakończyły po blisko pięciu godzinach. Nie wydano żadnych komunikatów. We wpisie na X uczestnik negocjacji w delegacji rosyjskiej, Kirył Dmitriew, ocenił je jednym słowem:  „produktywne”.

Nieco bardziej wylewny był doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow, który rozmowy podsumował słowami:  - Ani trochę bliżej zakończenia wojny i jest jeszcze wiele do zrobienia.

Reklama
Reklama

Zwrócił uwagę, że stronom nie udało się osiągnąć kompromisu w jednej z najtrudniejszych kwestii – w sporach terytorialnych.

Putin: Warunki nie do przyjęcia

Wcześniej rozmawiając z dziennikarzami Putin stwierdził, że Europejczycy nie mają pokojowych zamiarów i opowiadają się po stronie wojny, a także stawiają Rosji nie do przyjęcia żądania dotyczące wojny na Ukrainie.

Putin twierdzi również, że Europejczycy utrudniają administracji amerykańskiej i Donaldowi Trumpowi wysiłki zmierzające do osiągnięcia porozumienia pokojowego w drodze rozmów.

Czytaj więcej

Andrij Jermak
Opinie polityczno - społeczne
Andrzej Łomanowski: Ukraińska afera korupcyjna spleciona z negocjacjami o pokój

- Nie planujemy wojny z Europą, powtarzałem to już setki razy – powiedział Putin. - Ale jeśli Europa nagle zechce z nami walczyć i rozpocznie działania wojenne, jesteśmy gotowi już teraz. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – zapewnił. .

Reklama
Reklama

Rosyjski przywódca oświadczył też, że ataki na rosyjskie tankowce są „piractwem” i Rosja w odpowiedzi rozszerzy ataki na ukraińskie porty i statki i odetnie Ukrainie dostęp do morza. 

Najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest odcięcie Ukrainy od morza, wtedy piractwo będzie w zasadzie niemożliwe – powiedział Putin.

„Pokojowy plan” Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump zaproponował kompleksowy 28-punktowy plan pokojowy mający zakończyć wojnę na Ukrainie, wymagający od Kijowa ustępstw terytorialnych na wschodzie (w tym uznania Krymu, Donbasu i części Charkowa oraz Zaporoża za rosyjskie), ograniczenia armii do 600 tys. żołnierzy oraz rezygnacji z członkostwa w NATO w zamian za gwarancje bezpieczeństwa i fundusze na odbudowę z zamrożonych rosyjskich aktywów. Plan przewidywał też amnestię dla stron konfliktu, powrót Rosji do G8, współpracę gospodarczą USA-Rosja i natychmiastowy rozejm po wycofaniu wojsk. Ukraina usłyszała też ultimatum – miała zaakceptować plan do Święta Dziękczynienia.

Amerykańskie media, do których wyciekły szczegóły 28-punktowego planu, piszą, że miał on stanowić listę życzeń strony rosyjskiej i w rzeczywistości powstał pod dyktando wysłannika Putina, Kiryła Dmitriewa.

„Wall Street Journal” opisał szczegółowo, jak wyglądają negocjacje między strona amerykańską i rosyjską, które bardziej przypominają rozmowy biznesowe i podział łupów, niż opracowywanie metody dojścia do pokoju. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Dan Driscoll
Dyplomacja
Nieoficjalnie: Sekretarz armii USA przekonywał Ukraińców, że przegrają wojnę

Stanowcza reakcja Ukrainy i Europy

Ukraina zareagowała ostrożnie, ale krytycznie – prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał plan "wizją USA" i zapowiedział dyskusje z Trumpem, podkreślając potrzebę "godnego pokoju" z poszanowaniem suwerenności, choć niektórzy urzędnicy nazwali go "absurdalnym" i "kapitulacją".

Europa początkowo zaskoczona planem, publicznie go nie odrzuciła, by nie antagonizować Trumpa – ale liderzy jak Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz nazwali go "punktem wyjścia" do dialogu, pracując za kulisami nad zmianami, by wzmocnić gwarancje dla Ukrainy i uniknąć nagradzania rosyjskiej agresji. Oburzenie w Europie wywołał m.in. punkt planu, który zakładał m.in.  alternatywne wykorzystanie zamrożonych aktywów na odbudowę kraju pod przewodnictwem USA po zawarciu rozejmu. W dokumencie zapisano, że Stany Zjednoczone będą czerpać „50 procent” zysków z tych działań.

Czytaj więcej

Steve Witkoff
Dyplomacja
Steve Witkoff doradzał Rosjanom jak rozmawiać z Donaldem Trumpem?

Rosja też niezadowolona

Rosja uznała plan za korzystny, ale niewystarczający – Władimir Putin stwierdził, że może służyć za podstawę, lecz Kreml żąda pełnej kapitulacji Ukrainy, w tym likwidacji zachodnich gwarancji bez rosyjskiego weta, odrzucając kompromis pod nadzorem Trumpa.

Reklama
Reklama

Z kolei niezależny portal Wiorstka napisał, że źródło w rosyjskim rządzie, pracujące nad negocjacjami pokojowymi, potwierdziło, że plan zawiera obecnie zbyt wiele „niejasnych punktów”, opóźniając „w nieskończoność” rozwiązanie kwestii spornych między stronami. Na przykład, w dokumencie brakuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących kwestii granicznych, terminów realizacji postanowień porozumienia oraz kwot, które mają zostać rozdzielone na podstawie porozumień.

–  Wszystkie te kwestie wymagają doprecyzowania i jasnego określenia. Ale Trump się spieszy, a Władimir Władimirowicz Putin nie – zauważyło źródło.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Iwan Krastew: Dla Donalda Trumpa Wenezuela jest ważniejsza od Ukrainy
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin odebrał meldunki o sytuacji na froncie. Rosjanie twierdzą, że weszli do kolejnego miasta
Rozmowy USA - Ukraina w ekskluzywnym klubie golfowym Shell Bay na Florydzie
Konflikty zbrojne
Plan pokojowy Donalda Trumpa. Jeden temat zdominował rozmowy USA - Ukraina
Admirał Giuseppe Cavo Dragone
Konflikty zbrojne
Rosyjskie ataki hybrydowe. NATO szykuje zmianę strategii
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Izraelscy żołnierze na Zachodnim Brzegu
Konflikty zbrojne
Komitet ONZ: Codzienne narzucanie izraelskiej polityki Palestynie „może być równoznaczne z torturami”
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama