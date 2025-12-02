Koniec rozmów USA-Rosja. Doradca Putina: Ani trochę bliżej zakończenia wojny

Aktualizacja: 02.12.2025 23:59 Publikacja: 02.12.2025 16:28
Władimir Putin
Foto: Reuters
Steve Witkoff, wysłannik Donalda Trumpa ws. wojny na Ukrainie, oraz zięć prezydenta USA, Jared Kushner, przybyli do Moskwy we wtorek, na pokładzie samolotu Bombardier Global 7500. Przed rozmową z Putinem spacerowali po Moskwie, oprowadzani przez rosyjskiego negocjatora, Kiryła Dmitriewa, a następnie zjedli posiłek w restauracji z gwiazdką Michelin.
Władimir Putin kazał amerykańskiej delegacji czekać na siebie 2 godziny. W tym czasie na forum inwestycyjnym miał wykład o rozwoju gospodarczym Rosji.
Rozmowy rozpoczęły się przed godz. 18 polskiego czasu, a zakończyły po blisko pięciu godzinach. Nie wydano żadnych komunikatów. We wpisie na X uczestnik negocjacji w delegacji rosyjskiej, Kirył Dmitriew, ocenił je jednym słowem: „produktywne”.
Nieco bardziej wylewny był doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow, który rozmowy podsumował słowami: - Ani trochę bliżej zakończenia wojny i jest jeszcze wiele do zrobienia.
Zwrócił uwagę, że stronom nie udało się osiągnąć kompromisu w jednej z najtrudniejszych kwestii – w sporach terytorialnych.
Wcześniej rozmawiając z dziennikarzami Putin stwierdził, że Europejczycy nie mają pokojowych zamiarów i opowiadają się po stronie wojny, a także stawiają Rosji nie do przyjęcia żądania dotyczące wojny na Ukrainie.
Putin twierdzi również, że Europejczycy utrudniają administracji amerykańskiej i Donaldowi Trumpowi wysiłki zmierzające do osiągnięcia porozumienia pokojowego w drodze rozmów.
Czytaj więcej
Pod naciskiem organów antykorupcyjnych prezydent Wołodymyr Zełenski zdymisjonował dotychczas wsze...
- Nie planujemy wojny z Europą, powtarzałem to już setki razy – powiedział Putin. - Ale jeśli Europa nagle zechce z nami walczyć i rozpocznie działania wojenne, jesteśmy gotowi już teraz. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – zapewnił. .
Rosyjski przywódca oświadczył też, że ataki na rosyjskie tankowce są „piractwem” i Rosja w odpowiedzi rozszerzy ataki na ukraińskie porty i statki i odetnie Ukrainie dostęp do morza.
- Najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest odcięcie Ukrainy od morza, wtedy piractwo będzie w zasadzie niemożliwe – powiedział Putin.
Prezydent Donald Trump zaproponował kompleksowy 28-punktowy plan pokojowy mający zakończyć wojnę na Ukrainie, wymagający od Kijowa ustępstw terytorialnych na wschodzie (w tym uznania Krymu, Donbasu i części Charkowa oraz Zaporoża za rosyjskie), ograniczenia armii do 600 tys. żołnierzy oraz rezygnacji z członkostwa w NATO w zamian za gwarancje bezpieczeństwa i fundusze na odbudowę z zamrożonych rosyjskich aktywów. Plan przewidywał też amnestię dla stron konfliktu, powrót Rosji do G8, współpracę gospodarczą USA-Rosja i natychmiastowy rozejm po wycofaniu wojsk. Ukraina usłyszała też ultimatum – miała zaakceptować plan do Święta Dziękczynienia.
Amerykańskie media, do których wyciekły szczegóły 28-punktowego planu, piszą, że miał on stanowić listę życzeń strony rosyjskiej i w rzeczywistości powstał pod dyktando wysłannika Putina, Kiryła Dmitriewa.
„Wall Street Journal” opisał szczegółowo, jak wyglądają negocjacje między strona amerykańską i rosyjską, które bardziej przypominają rozmowy biznesowe i podział łupów, niż opracowywanie metody dojścia do pokoju.
Czytaj więcej
Dan Driscoll, sekretarz armii USA, który w ubiegłym tygodniu przyjechał do Kijowa, gdzie spotkał...
Ukraina zareagowała ostrożnie, ale krytycznie – prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał plan "wizją USA" i zapowiedział dyskusje z Trumpem, podkreślając potrzebę "godnego pokoju" z poszanowaniem suwerenności, choć niektórzy urzędnicy nazwali go "absurdalnym" i "kapitulacją".
Europa początkowo zaskoczona planem, publicznie go nie odrzuciła, by nie antagonizować Trumpa – ale liderzy jak Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz nazwali go "punktem wyjścia" do dialogu, pracując za kulisami nad zmianami, by wzmocnić gwarancje dla Ukrainy i uniknąć nagradzania rosyjskiej agresji. Oburzenie w Europie wywołał m.in. punkt planu, który zakładał m.in. alternatywne wykorzystanie zamrożonych aktywów na odbudowę kraju pod przewodnictwem USA po zawarciu rozejmu. W dokumencie zapisano, że Stany Zjednoczone będą czerpać „50 procent” zysków z tych działań.
Czytaj więcej
Agencja Bloomberg opublikowała zapis rozmowy, jaką Steve Witkoff specjalny wysłannik Donalda Trum...
Rosja uznała plan za korzystny, ale niewystarczający – Władimir Putin stwierdził, że może służyć za podstawę, lecz Kreml żąda pełnej kapitulacji Ukrainy, w tym likwidacji zachodnich gwarancji bez rosyjskiego weta, odrzucając kompromis pod nadzorem Trumpa.
Z kolei niezależny portal Wiorstka napisał, że źródło w rosyjskim rządzie, pracujące nad negocjacjami pokojowymi, potwierdziło, że plan zawiera obecnie zbyt wiele „niejasnych punktów”, opóźniając „w nieskończoność” rozwiązanie kwestii spornych między stronami. Na przykład, w dokumencie brakuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących kwestii granicznych, terminów realizacji postanowień porozumienia oraz kwot, które mają zostać rozdzielone na podstawie porozumień.
– Wszystkie te kwestie wymagają doprecyzowania i jasnego określenia. Ale Trump się spieszy, a Władimir Władimirowicz Putin nie – zauważyło źródło.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polska prawica liczy, że przede wszystkim zabezpieczy ją Ameryka. Problem polega na tym, że dla takich czołowych...
Władimir Putin odwiedził 1 grudnia jedno ze stanowisk dowodzenia „Specjalnej Operacji Wojskowej” (tak władze Ros...
Niedzielne negocjacje pomiędzy delegacjami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w całości skupiły się na tym, gdzie w...
NATO analizuje możliwość przyjęcia „bardziej agresywnego” podejścia do narastających rosyjskich działań hybrydow...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Izrael prowadzi „de facto państwową politykę w zakresie zorganizowanych i powszechnych tortur” - wynika z raport...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas