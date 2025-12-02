Koniec rozmów USA-Rosja. Doradca Putina: Ani trochę bliżej zakończenia wojny

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były najważniejsze tematy rozmów między USA a Rosją podczas spotkania Witkoffa i Kushnera z Putinem?

W jaki sposób Rosja i Europa zareagowały na pokojowy plan Donalda Trumpa?

Jakie stanowisko zajęły Stany Zjednoczone i Ukraina w kontekście proponowanego porozumienia pokojowego?

Jakie szczegóły zawiera 28-punktowy plan pokojowy i jakie kontrowersje wokół niego wynikły?

Dlaczego plan pokojowy został uznany za niewystarczający przez stronę rosyjską i jakie punkty wymagają doprecyzowania?

Steve Witkoff, wysłannik Donalda Trumpa ws. wojny na Ukrainie, oraz zięć prezydenta USA, Jared Kushner, przybyli do Moskwy we wtorek, na pokładzie samolotu Bombardier Global 7500. Przed rozmową z Putinem spacerowali po Moskwie, oprowadzani przez rosyjskiego negocjatora, Kiryła Dmitriewa, a następnie zjedli posiłek w restauracji z gwiazdką Michelin.

Spotkanie z Putinem spóźnione 2 godziny

Władimir Putin kazał amerykańskiej delegacji czekać na siebie 2 godziny. W tym czasie na forum inwestycyjnym miał wykład o rozwoju gospodarczym Rosji.

Rozmowy rozpoczęły się przed godz. 18 polskiego czasu, a zakończyły po blisko pięciu godzinach. Nie wydano żadnych komunikatów. We wpisie na X uczestnik negocjacji w delegacji rosyjskiej, Kirył Dmitriew, ocenił je jednym słowem: „produktywne”.

Nieco bardziej wylewny był doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow, który rozmowy podsumował słowami: - Ani trochę bliżej zakończenia wojny i jest jeszcze wiele do zrobienia.