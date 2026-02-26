Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Tusk o Karolu Nawrockim: Wprowadzili go na pole minowe. Ktoś powie, że to zdrada

Jeśli nie będzie podpisu prezydenta, stracimy dużo - mówił w Sejmie, po wygłoszeniu przez Radosława Sikorskiego exposé ws. priorytetów polityki zagranicznej premier Donald Tusk, odnosząc się do ustawy implementującej program SAFE.

Aktualizacja: 26.02.2026 18:35 Publikacja: 26.02.2026 11:04

Karol Nawrocki

Foto: PAP

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

O wizji polityki zagranicznej, przedstawionej przez Sikorskiego, Tusk mówił, że to „silna Polska, Polska liderem w naszej części Europy, Polska lojalnym sojusznikiem wobec USA, ale nie naiwnym”. – Nie będziemy frajerami. Nic ująć, nic dodać – stwierdził. 

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Polityka
Krzysztof Bosak do Radosława Sikorskiego: Wprowadził pan Sejm w błąd

Donald Tusk o SAFE: Bez podpisu prezydenta pod ustawą straty będą bardzo duże

O niebezpieczeństwie, jakie grozi Polsce w związku z imperialną polityką Rosji, o którym Sikorski mówił w pierwszej części wystąpienia, Tusk powiedział, że „wojna toczy się przy naszych granicach”. – I tak jak to podkreślił dzisiejszy mówca, ta wojna dotyczy nas bezpośrednio. My płacimy już za tę wojnę bardzo wysoką cenę. To nie tylko polskie ofiary wprost tej wojny, ale też gigantyczne straty polskiej gospodarki, no i zagrożenie agresją rosyjską. Przecież o tym wiedzą wszyscy, to nie jest abstrakcja – podkreślił. 

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił exposé ws. priorytetów polsk
Polityka
„Nie możemy być frajerami”. Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie

W kontekście ustawy o implementacji SAFE, którą Sejm będzie głosował jutro, po czym trafi ona na biurko prezydenta, Tusk powiedział, że ma nadzieję, iż „prezydent – inaczej niż Jarosław Kaczyński i posłowie PiS”, którzy, jak ocenił, „zdezerterowali” (nie byli obecni w czasie przemówienia – red.), po wysłuchaniu przemówienia przyjmie, iż „SAFE jest jednym z bardzo poważnych argumentów na rzecz bezpiecznej Polski”. – W tym bardzo niepewnym, niebezpiecznym czasie, będziemy szukali też innych bardzo odważnych pomysłów na sfinansowanie polskiego przemysłu obronnego, ale o tym powiem więcej za kilka dni – dodał Tusk.

Uważam, że UE powinna odgrywać większą rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej świata niż odgrywa

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu

W kontekście ewentualnego weta prezydenta wobec ustawy o SAFE (apeluje o to PiS) Tusk mówił, że „jeśli nie będzie podpisu prezydenta, stracimy dużo”. – Ale mamy przygotowane metody, by część pieniędzy wykorzystać – zaznaczył dodając jednak, że „straty będą wtedy duże, niepowetowane”. – Moim obowiązkiem jest znaleźć taki sposób, aby te środki wykorzystać. Ale mówię otwarcie – straty będą bardzo duże – podkreślił.

Co o swoim wystąpieniu mówił w Sejmie Radosław Sikorski?

Na konferencji prasowej w Sejmie po wygłoszeniu exposé Sikorski powiedział:

Ja uważam, że Polska jest silniejsza wtedy, gdy jest zakorzeniona w instytucjach Zachodu, gdy jest mocnym filarem zarówno NATO, jak i UE. A nacjonalizm czasem szkodzi narodowi. (...) Mam nadzieję, że źle usłyszałem i że pan prezydent nie obwiniał UE za wojnę w Ukrainie. Z kolei chciałbym skorygować jedną rzecz, bo to chyba prezydent nie dosłyszał: ja dziękowałem prezydentowi Andrzejowi Dudzie właśnie za to, że podpisał 24 nominacje ambasadorskie. Pan prezydent chyba sądzi,że się nie dogadaliśmy. Prawo się nie zmieniło i prezydent Duda uhonorował moją rolę konstytucyjną i wypełnił swoją. Ponawiam apel o mianowanie polskich ambasadorów. 

Tusk ocenił też, że na twarzy prezydenta „malowała się rozpacz”. – On dobrze wie, że go PiS i Kaczyński (w sprawie SAFE) wyprowadzili na pole minowe – ocenił. – Wszyscy w Polsce rozumieją, że niewzięcie tych pieniędzy byłoby – jedni powiedzą skandalem, drudzy absurdem, ktoś powie, że zdradą – na pewno czymś nieakceptowalnym – dodał. 

Foto: Tomasz Sitarski

Włodzimierz Czarzasty: Widzę konflikt między Jarosławem Kaczyńskim i Karolem Nawrockim

Exposé Sikorskiego ocenił też marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Dużo o Ukrainie, dużo o UE, dużo o zmieniającej się sytuacji na świecie, w tym roli USA. Znamienne słowa: musimy być podmiotem, musimy być w sojuszach, ale nie możemy być frajerami – ocenił. 

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki po exposé Radosława Sikorskiego. „Są rzeczy, które postrzegamy inaczej”

Oceniając wystąpienie wicepremiera i szefa MSZ Czarzasty stwierdził, że było ono „stabilnie mówiące prawdę o sytuacji na świecie”. – Niezaczepiające nikogo – dodał. 

– Uważam, że UE powinna odgrywać większą rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej świata niż odgrywa – mówił też Czarzasty.

W kontekście nieobecności Kaczyńskiego i dużej części posłów PiS w czasie przemówienia Czarzasty ocenił, że „PiS coraz mniej szanuje prezydenta Nawrockiego”. – PiS nie uszanował obecności prezydenta Nawrockiego. Widzę konflikt, spadającą rolę PiS, walkę między prezydentem a Nawrockim – dodał. 

- Mnie cieszy wątek amerykański, że bezpieczeństwo Polski i współpraca polsko-amerykańska jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa, dla rozwoju sił zbrojnych, pokazanie skali inwestycji, wątek o SAFE, sprawy dotyczące wojska, bezpieczeństwa. Cieszę się, że tak wiele elementów docenionych mojej również działalności w MON, naszej działalności razem z Wojskiem Polskim – ocenił wystąpienie Sikorskiego wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

W kontekście umowy SAFE Kosiniak-Kamysz mówił, że „żaden inny fundusz, żadna pożyczka” nie zapewnia ochrony budżetu na obronność na wiele lat do przodu tak, jak SAFE.

Źródło: rp.pl

