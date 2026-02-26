Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Krzysztof Bosak do Radosława Sikorskiego: Wprowadził pan Sejm w błąd

– Potrzebujemy dobrej jakości polityki europejskiej, ale pan jej nie przedstawił – mówił do Radosława Sikorskiego Krzysztof Bosak, w imieniu klubu Konfederacji krytykując exposé szefa MSZ w Sejmie. Bosak ocenił, że Sikorski w kilku kwestiach wprowadził Sejm w błąd. Wytykał mu też, że pewne regiony świata potraktował po macoszemu. – 30 sekund na Chiny, 0 sekund na Azję Centralną – wskazał.

Publikacja: 26.02.2026 13:43

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jakub Czermiński

W czwartek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO) wygłosił w Sejmie 80-minutowe exposé, przedstawiając informację o priorytetach polskiej dyplomacji. Szef MSZ dużo czasu poświęcił wojnie Rosji z Ukrainą, przekonywał, że obecność w Unii Europejskiej jest dla Polski korzystna, mówił też o zmieniającej się Ameryce oraz tym, że w relacjach z USA „nie możemy być frajerami”.

Po wystąpieniu Sikorskiego i 45-minutowej przerwie w Sejmie rozpoczęła się debata, w której głos zabrał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz przedstawiciele klubów, m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau (PiS) oraz przewodniczący komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal (KO).

Czytaj więcej

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawia exposé ws. priorytetów polsk
Polityka
Exposé Radosława Sikorskiego w Sejmie. Priorytety polskiej polityki zagranicznej na 2026 r.

Krzysztof Bosak krytykuje exposé Radosława Sikorskiego. Mówi, czego jego zdaniem zabrakło

W imieniu Konfederacji exposé Sikorskiego krytycznie skomentował Krzysztof Bosak, jeden z liderów tej formacji, wicemarszałek Sejmu i członek komisji spraw zagranicznych.

– Konfederacja postuluje politykę realizacji racji stanu, interesu narodowego, politykę realistycznego odczytywania sytuacji na arenie międzynarodowej, przy czym ten realizm nie oznacza zgody na wszystko, co się dzieje, oznacza widzenie spraw takimi, jakimi one są, a nie jakimi chcielibyśmy je widzieć – powiedział.

Reklama
Reklama

– Konfederacja postuluje pokojową współpracę dla rozwoju gospodarczego, dla bezpieczeństwa i przedstawianie na forum międzynarodowym wizji porządku międzynarodowego, wizji współpracy opartej o nasze wspólne ideały, wypływające z chrześcijańskiej i polskiej tradycji naszego państwa, naszego narodu. To jest to, co uważamy, że dziś powinno być przedstawione. Tego w wystąpieniu wicepremiera Sikorskiego niestety nie było – oświadczył Krzysztof Bosak.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki po exposé Radosława Sikorskiego. „Są rzeczy, które postrzegamy inaczej”

Dodał, że w exposé szefa MSZ było „mnóstwo polemiki o charakterze wewnętrznym z opozycją” oraz „przeniesienie na poziom polityki międzynarodowej naszych wewnętrznych sporów”. Lider Konfederacji przekonywał, że wewnętrzne spory nie powinny być częścią polityki międzynarodowej polskiego państwa. Wyraził pogląd, że nie ma żadnego powodu, by spór sprzed dwóch dekad o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej był kontynuowany w tej formie i by stał się „treścią polskiej polityki zagranicznej”. – To jest pomysł absurdalny – ocenił.

Krzysztof Bosak: Radosław Sikorski wprowadził Sejm w błąd

– Potrzebujemy dobrej jakości polityki europejskiej, ale pan, panie premierze, jej nie przedstawił – zwrócił się do Sikorskiego Bosak. Wicemarszałek krytykował exposé wicepremiera, podnosząc, że brak w nim było informacji o tym, „jaką politykę budżetową w Unii Europejskiej Polska zamierza zrealizować w najbliższych latach, jaką politykę klimatyczną, jaką politykę odzyskiwania konkurencyjności, reformy traktatów, rozszerzenia, suwerenności cyfrowej”. – My się tego nie dowiedzieliśmy – zaznaczył.

– Dowiedzieliśmy się natomiast, że dla pana wrogami są eurosceptycy, nacjonaliści, think tanki publikujące raporty z konkretnymi propozycjami reform instytucjonalnych w obszarze traktatowym albo polityki migracyjnej – kontynuował lider Konfederacji. Wyraził przy tym wątpliwość, czy Sikorski czytał raporty, które krytykował.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w imieniu klubu Konfederacji ocenił exposé Radosława Sikorskiego

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w imieniu klubu Konfederacji ocenił exposé Radosława Sikorskiego

Foto: PAP/Albert Zawada

Reklama
Reklama

– Jeden z raportów MCC i Ordo Iuris, opublikowany w sprawie polityki migracyjnej, jest zbieżny z tym, co sam pan deklaruje jeżeli chodzi o odzyskiwanie kontroli nad polityką migracyjną. Polecam lekturę najpierw, później krytykę – zwrócił się do ministra Bosak.

– Wprowadził pan w błąd Sejm w zakresie polityki europejskiej. Uważam, że to nie powinno mieć tu miejsca – kontynuował lider Konfederacji, ponownie zwracając się do Sikorskiego. – Powiedział pan, że jeżeli chcemy zmienić cele polityki klimatycznej to możemy je zmienić. To oczywiście nieprawda. To może być prawda wyłącznie formalnie, jeżeli pan mówi jako eurokrata, „my eurokraci możemy zmienić”. Wy, eurokraci, być może możecie, my, Polacy, nie możemy zmienić celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, są nam one narzucone, powiedzmy sobie to wprost, są narzucone wbrew naszym interesom – mówił.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki, Donald Tusk
Dyplomacja
Donald Tusk po exposé Radosława Sikorskiego: Rozpacz na twarzy prezydenta

– Ludzie w tej chwili płacą dwa razy więcej za prąd i za ciepło niż by musieli, bo tak wymyślili sobie anonimowi urzędnicy Unii Europejskiej, 60 tys., być może więcej, których pan w swoim wystąpieniu bronił. Polski minister spraw zagranicznych nie jest od tego, żeby bronić 60 tys. eurokratów, jest od tego, żeby stanąć po stronie obywateli, którzy płacą zawyżone rachunki – podkreślił Krzysztof Bosak.

Tekst jest aktualizowany

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Maciej Konieczny, przedstawiciel koła Razem
Polityka
Maciej Konieczny o wystąpieniu Sikorskiego. „Jedno się nie zmienia, silna Europa jest w naszym interesie”
Karol Nawrocki i Radosław Sikorski
Polityka
Nowy sondaż zaufania: Wicepremier dogania Karola Nawrockiego
Marcin Przydacz
Polityka
Debata po exposé Radosława Sikorskiego. Marcin Przydacz: brakuje pomysłu na politykę zagraniczną
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama