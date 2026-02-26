Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
W czwartek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO) wygłosił w Sejmie 80-minutowe exposé, przedstawiając informację o priorytetach polskiej dyplomacji. Szef MSZ dużo czasu poświęcił wojnie Rosji z Ukrainą, przekonywał, że obecność w Unii Europejskiej jest dla Polski korzystna, mówił też o zmieniającej się Ameryce oraz tym, że w relacjach z USA „nie możemy być frajerami”.
Po wystąpieniu Sikorskiego i 45-minutowej przerwie w Sejmie rozpoczęła się debata, w której głos zabrał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz przedstawiciele klubów, m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau (PiS) oraz przewodniczący komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal (KO).
W imieniu Konfederacji exposé Sikorskiego krytycznie skomentował Krzysztof Bosak, jeden z liderów tej formacji, wicemarszałek Sejmu i członek komisji spraw zagranicznych.
– Konfederacja postuluje politykę realizacji racji stanu, interesu narodowego, politykę realistycznego odczytywania sytuacji na arenie międzynarodowej, przy czym ten realizm nie oznacza zgody na wszystko, co się dzieje, oznacza widzenie spraw takimi, jakimi one są, a nie jakimi chcielibyśmy je widzieć – powiedział.
– Konfederacja postuluje pokojową współpracę dla rozwoju gospodarczego, dla bezpieczeństwa i przedstawianie na forum międzynarodowym wizji porządku międzynarodowego, wizji współpracy opartej o nasze wspólne ideały, wypływające z chrześcijańskiej i polskiej tradycji naszego państwa, naszego narodu. To jest to, co uważamy, że dziś powinno być przedstawione. Tego w wystąpieniu wicepremiera Sikorskiego niestety nie było – oświadczył Krzysztof Bosak.
Dodał, że w exposé szefa MSZ było „mnóstwo polemiki o charakterze wewnętrznym z opozycją” oraz „przeniesienie na poziom polityki międzynarodowej naszych wewnętrznych sporów”. Lider Konfederacji przekonywał, że wewnętrzne spory nie powinny być częścią polityki międzynarodowej polskiego państwa. Wyraził pogląd, że nie ma żadnego powodu, by spór sprzed dwóch dekad o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej był kontynuowany w tej formie i by stał się „treścią polskiej polityki zagranicznej”. – To jest pomysł absurdalny – ocenił.
– Potrzebujemy dobrej jakości polityki europejskiej, ale pan, panie premierze, jej nie przedstawił – zwrócił się do Sikorskiego Bosak. Wicemarszałek krytykował exposé wicepremiera, podnosząc, że brak w nim było informacji o tym, „jaką politykę budżetową w Unii Europejskiej Polska zamierza zrealizować w najbliższych latach, jaką politykę klimatyczną, jaką politykę odzyskiwania konkurencyjności, reformy traktatów, rozszerzenia, suwerenności cyfrowej”. – My się tego nie dowiedzieliśmy – zaznaczył.
– Dowiedzieliśmy się natomiast, że dla pana wrogami są eurosceptycy, nacjonaliści, think tanki publikujące raporty z konkretnymi propozycjami reform instytucjonalnych w obszarze traktatowym albo polityki migracyjnej – kontynuował lider Konfederacji. Wyraził przy tym wątpliwość, czy Sikorski czytał raporty, które krytykował.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w imieniu klubu Konfederacji ocenił exposé Radosława Sikorskiego
– Jeden z raportów MCC i Ordo Iuris, opublikowany w sprawie polityki migracyjnej, jest zbieżny z tym, co sam pan deklaruje jeżeli chodzi o odzyskiwanie kontroli nad polityką migracyjną. Polecam lekturę najpierw, później krytykę – zwrócił się do ministra Bosak.
– Wprowadził pan w błąd Sejm w zakresie polityki europejskiej. Uważam, że to nie powinno mieć tu miejsca – kontynuował lider Konfederacji, ponownie zwracając się do Sikorskiego. – Powiedział pan, że jeżeli chcemy zmienić cele polityki klimatycznej to możemy je zmienić. To oczywiście nieprawda. To może być prawda wyłącznie formalnie, jeżeli pan mówi jako eurokrata, „my eurokraci możemy zmienić”. Wy, eurokraci, być może możecie, my, Polacy, nie możemy zmienić celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, są nam one narzucone, powiedzmy sobie to wprost, są narzucone wbrew naszym interesom – mówił.
– Ludzie w tej chwili płacą dwa razy więcej za prąd i za ciepło niż by musieli, bo tak wymyślili sobie anonimowi urzędnicy Unii Europejskiej, 60 tys., być może więcej, których pan w swoim wystąpieniu bronił. Polski minister spraw zagranicznych nie jest od tego, żeby bronić 60 tys. eurokratów, jest od tego, żeby stanąć po stronie obywateli, którzy płacą zawyżone rachunki – podkreślił Krzysztof Bosak.
Tekst jest aktualizowany
