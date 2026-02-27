Problem Morawieckiego ma charakter systemowy

W to, na ile realne jest szersze ustanawianie zasad w PiS wpisuje się również zadawane coraz częściej pytanie, czy premier Morawiecki i jego ludzie wyjdą z PiS, czy tego chce prezes Kaczyński, czy do tego doprowadzi lub to zatrzyma. To pytanie tak naprawdę fundamentalne, bo daje także odpowiedź o to, jakie szanse ma PiS na zwycięstwo w 2027 r. Bez Morawieckiego prawdopodobieństwo stworzenia samodzielnego rządu spada niemal do zera, choć i tak były one iluzoryczne.

PiS nadal będzie jednak istnieć bez Morawieckiego, Michała Dworczyka i innych polityków zaliczanych do „harcerzy”. Co najwyżej będzie mieć niższe poparcie. Pojawia się jednak pytanie, czy po prawej stronie sceny politycznej taka gra rzeczywiście się toczy. Gra, w której warunki wyznacza ktoś inny niż Kaczyński.

Problem Morawieckiego ma więc charakter systemowy – i nie jest jasne, czy były premier rozumie sytuację. Rozgrywając, blokując, objeżdżając Polskę, spinując, Morawiecki gra w sposób i na polu prezesa – na razie w ramach jego własnego frakcyjnego systemu.

Dlatego też wciąż najważniejsze pytanie jest o to, którzy z czołowych polityków PiS są w stanie zakwestionować reguły Kaczyńskiego a nawet zacząć wyznaczać swoje standardy. Spór o to, czy kandydatem na premiera ma być Tobiasz Bocheński czy obecny prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny tego nie rozstrzygnie. Wymuszenie w tym niemal wirtualnym sporze przez Morawieckiego pod groźbą rozłamu innego niż „maślarz” kandydata, to po prostu dalszy ciąg tej samej gry. Giełda nazwisk, przecieki, spin – to nie jest przecież bunt przeciwko systemowi stworzonemu na Nowogrodzkiej. To efekt jego działania. Bunt wobec reguł oznacza przecież coś zupełnie innego.

Przykłady z historii partii PiS pokazują, że politycy tego ugrupowania wychodzą albo po to, by wrócić – jak Ziobro i jego ludzie – albo po to, by przejść na drugą stronę. Tak czy inaczej są elementami całego starcia zaprojektowanego na prawicy przez Kaczyńskiego. Chyba że były premier będzie potrafił wywrócić stolik, a nie tylko od niego odejść na chwilę i do stolika się odnosić z pewnej odległości.

Walka o to, kto tworzy reguły. Co z prezydentem Nawrockim?

Warto też zwrócić uwagę na to, że jeśli Kaczyński uzna, że ktoś poza nim może tworzyć partyjne zasady, otwiera dyskusję o sukcesji w partii. Być może będzie to prezydent Karol Nawrocki albo wspominany, walczący o większą autonomię Morawiecki.