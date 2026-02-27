Donald Trump nie wyklucza „przyjaznego przejęcia” Kuby

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są cele administracji Donalda Trumpa wobec Kuby?

Dlaczego Trump wprowadził stan nadzwyczajny wobec Kuby?

Jakie są zarzuty USA wobec współpracy Kuby z Rosją i Chinami?

Jakie kroki podjęły Stany Zjednoczone w celu izolacji Kuby?

Pod koniec stycznia Trump podpisał rozporządzenie wprowadzające stan nadzwyczajny wobec Kuby, której władze, według prezydenta, „zapewniają wsparcie licznym wrogim USA państwom, a także międzynarodowym organizacjom terrorystycznym i innym podmiotom będącym przeciwnikami USA”.

Czytamy w rozporządzeniu, że na Kubie znajduje się m.in. największy zagraniczny rosyjski ośrodek wywiadu elektronicznego, którego celem jest zdobywanie niejawnych informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego USA. Ponadto Kuba – jak przekonuje Biały Dom – rozwija współpracę wywiadowczą i wojskową z Chinami. Biały Dom zarzuca też Kubie, że ta tworzy „bezpieczne środowisko” do działania dla Hezbollahu i Hamasu. Tym samym Kuba „próbuje udaremnić wysiłki USA mające na celu reagowanie na zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych stwarzane przez obce państwa, międzynarodowe grupy przestępcze i innych aktorów, m.in. na półkuli zachodniej”.

Trump odcina Kubę od wenezuelskiej ropy

Działania przeciwko władzom Kuby Trump zapowiadał krótko po operacji w Wenezueli, skutkującej wywiezieniem z kraju prezydenta Nicolása Maduro i postawieniem go przed sądem w USA. Prezydent USA mówił wtedy, że „kubański reżim jest gotowy, by upaść”, a Biały Dom wyjaśniał, że Trump „konsekwentnie stawia czoła reżimom, które zagrażają bezpieczeństwu i interesom USA, osiągając rezultaty tam, gdzie inni zawiedli”.