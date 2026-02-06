Z tego artykułu się dowiesz: Czy jest szansa, że Meksyk i USA osiągną porozumienie ws. dostaw ropy na Kubę?

Dlaczego Kubie grozi kryzys humanitarny?

O jakiej pomocy dla Kuby poinformował Departament Stanu USA?

Przed tygodniem Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które wprowadziło stan nadzwyczajny w relacjach USA z Kubą. Kuba została w nim uznana za zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, w związku z czym USA zagroziły nałożeniem dodatkowych ceł (tzw. ceł wtórnych) na państwa, które dostarczają władzom wyspy ropę. Po interwencji wojskowej USA w Wenezueli głównym dostawcą ropy dla Kuby stał się Meksyk.

Kuba uzależniona od importu ropy i odcięta od dostaw z Wenezueli

Teraz przedstawiciele władz Meksyku mają prowadzić rozmowy z administracją USA, aby uzyskać jasność co do zakresu ewentualnych ceł (w rozporządzeniu wykonawczym, o którym mowa wyżej, nie podano ich wysokości, Trump nakazał stworzenie mechanizmu pozwalającego nakładać takie cła). Latem 2025 roku Trump nałożył na Indie 25-procentowe cło wtórne za zakup rosyjskiej ropy, objętej sankcjami USA (w ostatnim czasie zapowiedział wycofanie się z niego w związku z porozumieniem handlowym, jakie uzgodnił z premierem Indii, Narendrą Modim).

Reuters zaznacza, że nie jest jasne, czy Meksykowi uda się znaleźć sposób dostarczania ropy Kubie i uniknięcia kroków odwetowych ze strony USA. W poniedziałek Donald Trump mówił dziennikarzom, że Meksyk zaprzestanie dostaw ropy na Kubę, nie rozwinął jednak tematu.