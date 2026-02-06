Aktualizacja: 06.02.2026 06:52 Publikacja: 06.02.2026 05:50
Na stacjach benzynowych na Kubie zaczyna brakować paliwa
Przed tygodniem Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które wprowadziło stan nadzwyczajny w relacjach USA z Kubą. Kuba została w nim uznana za zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, w związku z czym USA zagroziły nałożeniem dodatkowych ceł (tzw. ceł wtórnych) na państwa, które dostarczają władzom wyspy ropę. Po interwencji wojskowej USA w Wenezueli głównym dostawcą ropy dla Kuby stał się Meksyk.
Teraz przedstawiciele władz Meksyku mają prowadzić rozmowy z administracją USA, aby uzyskać jasność co do zakresu ewentualnych ceł (w rozporządzeniu wykonawczym, o którym mowa wyżej, nie podano ich wysokości, Trump nakazał stworzenie mechanizmu pozwalającego nakładać takie cła). Latem 2025 roku Trump nałożył na Indie 25-procentowe cło wtórne za zakup rosyjskiej ropy, objętej sankcjami USA (w ostatnim czasie zapowiedział wycofanie się z niego w związku z porozumieniem handlowym, jakie uzgodnił z premierem Indii, Narendrą Modim).
Reuters zaznacza, że nie jest jasne, czy Meksykowi uda się znaleźć sposób dostarczania ropy Kubie i uniknięcia kroków odwetowych ze strony USA. W poniedziałek Donald Trump mówił dziennikarzom, że Meksyk zaprzestanie dostaw ropy na Kubę, nie rozwinął jednak tematu.
Departament Stanu USA i kancelaria prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum nie komentują sprawy.
Kuba jest uzależniona od importu ropy, który pokrywa 2/3 jej zapotrzebowania na energię. W ostatnim czasie kraj boryka się z coraz częstszymi przerwami w dostawach prądu, paliwa zaczyna brakować też na stacjach benzynowych. To konsekwencja interwencji militarnej USA w Wenezueli i odcięcia Kuby od dostaw ropy z tego kraju.
Claudia Sheinbaum, prezydent Meksyku
W połowie stycznia meksykański rząd wstrzymał dostawy ropy na Kubę, ze względu na presję administracji Trumpa. Cytowane przez agencję Reutera źródło z kręgu meksykańskich władz twierdzi, że rozmowy z Amerykanami na temat wznowienia przez Meksyk dostaw ropy na Kubę toczą się niemal każdego dnia. – Meksyk nie chce, by nałożono na niego cła, ale trwa też przy polityce wspierania Kubańczyków – mówi informator Reutera.
Tymczasem kubański rząd oświadczył w czwartek, że przygotowuje plan poradzenia sobie z „ostrym deficytem paliwa”. Szczegóły mają być znane w przyszłym tygodniu. Meksyk, a w szczególności rządząca krajem Partia Odrodzenia Narodowego, łączą z Kubą względy historyczne i ideologiczne. Prezydent Sheinbaum jest pod rosnącą presją własnego środowiska politycznego, by nie porzucać Hawany mimo gróźb Trumpa.
Trzy z czterech źródeł agencji Reutera twierdzą, że w rozmowach z USA doszło do postępów i jest nadzieja, że uda się znaleźć wyjście z sytuacji. W przypadku porozumienia z USA Meksyk w ciągu kilku dni mógłby wysłać na Kubę tankowiec z benzyną, a także żywność i inną pomoc humanitarną.
– Nakładanie ceł na kraje, które dostarczają ropę Kubie może wywołać kryzys humanitarny o dużej skali, który dotknie bezpośrednio szpitali, dostaw żywności i innych podstawowych usług dla Kubańczyków, to sytuacja, której trzeba uniknąć przez poszanowanie dla prawa międzynarodowego i dialog – mówiła przed tygodniem Sheinbaum.
Również sekretarz generalny ONZ António Guterres ostrzegał w tym tygodniu, że Kubie grozi katastrofa humanitarna, jeśli wyspa zostanie odcięta od dostaw ropy.
Tymczasem Departament Stanu USA ogłosił przekazanie Kubie wartej 6 mln dolarów pomocy humanitarnej, za pośrednictwem Caritasu. Jeremy Lewin, przedstawiciel Departamentu Stanu, informując o tym wsparciu, zaznaczył, że w jej dostawę nie jest zaangażowany bezpośrednio kubański rząd.
Lewin nie zgodził się jednocześnie z oceną, że odcięcie przez USA Kuby od dostaw ropy zwiększyło zapotrzebowanie Kubańczyków na pomoc humanitarną. Jego zdaniem wyspa wciąż odczuwa skutki uderzenia huraganu Melissa, a ropa – jak mówił – jest „gromadzona przez rządowy monopol” i służbę bezpieczeństwa.
Przedstawiciel Departamentu Stanu USA poinformował, że w ramach pomocy humanitarnej ze Stanów Zjednoczonych na Kubę trafi „tuńczyk w puszkach, ryż, makaron”, a także środki higieniczne oraz niewielkie lampy solarne, które umożliwiają również naładowanie telefonu.
We wtorek ambasada USA w Hawanie ostrzegła Amerykanów na wyspie, by przygotowali się na „przedłużające się przerwy w dostawach prądu”, zadbali o to, by mieli naładowane telefony oraz gromadzili „niepsującą się żywność i wodę”.
