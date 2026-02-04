Łotwa i Estonia proponują powołanie specjalnego wysłannika UE do rozmów z Rosją

Dyplomacja pod warunkiem utrzymania sankcji

Premier Łotwy Evika Siliņa wyjaśniła swoje stanowisko w sprawie dialogu z Moskwą. Polityk zaznaczyła, że rozmowy są niezbędne, ale nie mogą odbywać się kosztem izolacji i sankcji wobec Rosji.

– Należy prowadzić dyplomację. Zawsze trzeba rozmawiać, jednak musimy jednocześnie utrzymywać izolację i sankcje wobec Rosji. Powinniśmy zasiadać przy stole negocjacyjnym, ponieważ sami Ukraińcy rozpoczęli negocjacje. Dlaczego więc Europejczycy mieliby tego nie robić? – argumentowała Siliņa.

Parę lat temu obowiązywała nas zasada, że nie rozmawiamy z agresorami, a teraz martwimy się, że nie ma nas przy stole. Prezydent Estonii Alar Karis

Kandydaci do roli wysłannika

Zapytana o potencjalnych kandydatów na stanowisko specjalnego reprezentanta, szefowa łotewskiego rządu wskazała kilka możliwości. Wśród wymienionych przez nią polityków znaleźli się prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Polski Donald Tusk oraz szef brytyjskiego rządu Keir Starmer.

Siliņa nie wykluczyła również własnego zaangażowania w tę misję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podkreśliła jednocześnie, że najważniejszą rolę powinni odegrać liderzy największych państw europejskich. - Powinni zasiadać przy tym stole razem z Amerykanami, pomagając Ukrainie w tych bardzo trudnych negocjacjach – wyjaśniła premier Łotwy.