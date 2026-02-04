Łotwa i Estonia proponują powołanie specjalnego wysłannika UE do rozmów z Rosją

Aktualizacja: 04.02.2026 23:48 Publikacja: 04.02.2026 21:17
Premier Łotwy Evika Siliņa oraz prezydent Estonii Alar Karis
Foto: PAP/EPA, Oliver Matthys, Kimmo Brandt
Inicjatywa ta pojawia się w kontekście trwających poszukiwań dyplomatycznych rozwiązań konfliktu w Ukrainie.
Premier Łotwy Evika Siliņa oraz prezydent Estonii Alar Karis przedstawili swoją propozycję podczas rozmów na marginesie Światowego Szczytu Rządów w Dubaju. W komentarzu dla portalu Euronews politycy podkreślili konieczność zaangażowania Unii w proces negocjacyjny z Rosją.
Oboje liderzy zastrzegli jednak, że jakiekolwiek kontakty z Kremlem powinny odbywać się wyłącznie po konsultacjach z ukraińskimi władzami. Według nich przyszły wysłannik musi być osobą cieszącą się szerokim poparciem i uznaniem.
Premier Łotwy Evika Siliņa wyjaśniła swoje stanowisko w sprawie dialogu z Moskwą. Polityk zaznaczyła, że rozmowy są niezbędne, ale nie mogą odbywać się kosztem izolacji i sankcji wobec Rosji.
– Należy prowadzić dyplomację. Zawsze trzeba rozmawiać, jednak musimy jednocześnie utrzymywać izolację i sankcje wobec Rosji. Powinniśmy zasiadać przy stole negocjacyjnym, ponieważ sami Ukraińcy rozpoczęli negocjacje. Dlaczego więc Europejczycy mieliby tego nie robić? – argumentowała Siliņa.
Prezydent Estonii Alar Karis
Zapytana o potencjalnych kandydatów na stanowisko specjalnego reprezentanta, szefowa łotewskiego rządu wskazała kilka możliwości. Wśród wymienionych przez nią polityków znaleźli się prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Polski Donald Tusk oraz szef brytyjskiego rządu Keir Starmer.
Siliņa nie wykluczyła również własnego zaangażowania w tę misję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podkreśliła jednocześnie, że najważniejszą rolę powinni odegrać liderzy największych państw europejskich. - Powinni zasiadać przy tym stole razem z Amerykanami, pomagając Ukrainie w tych bardzo trudnych negocjacjach – wyjaśniła premier Łotwy.
Prezydent Estonii Alar Karis nie wskazał konkretnych nazwisk, ale określił kryteria, jakie powinien spełniać kandydat. Według niego przyszły wysłannik musi reprezentować jedno z większych państw europejskich i cieszyć się "wiarygodnością po obu stronach".
Estoński przywódca uzasadnił konieczność udziału Unii w rozmowach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Przypomniał o wieloletnim wsparciu, jakiego Europa udziela Kijowowi.
– Unia Europejska powinna uczestniczyć w tych dyskusjach. Choć nie walczymy z Rosją bezpośrednio, wspieramy Ukrainę od wielu lat i będziemy to kontynuować – stwierdził Karis.
Prezydent Estonii wyraził również pewien żal, że Europa nie podjęła inicjatywy dyplomatycznej wcześniej. Zwrócił uwagę na zmianę podejścia kontynentu do dialogu z agresorem.
– Również my powinniśmy mieć głos w tej sprawie, ale trochę się spóźniliśmy. Powinniśmy byli to rozpocząć wcześniej – może nie prezydent Trump, ale może Unia Europejska – także poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań. Parę lat temu obowiązywała nas zasada, że nie rozmawiamy z agresorami, a teraz martwimy się, że nie ma nas przy stole – podsumował Karis.
Źródło: rp.pl, Euronews
