Keir Starmer, Wołodymyr Zełenski
– Amerykanie zostaną poinformowani, oczywiście, o wszystkim, ale oni już wiedzą. Komentarze są przekazywane obecnie wszystkimi kanałami. Mam nadzieję, że do Amerykanów to dotrze, ale przekażemy to w sposób jednoznaczny – oświadczył Uszakow.
Czytaj więcej
III wojna światowa została już rozpoczęta przez Władimira Putina - powiedział prezydent Ukrainy W...
Doradca Putina skomentował w ten sposób doniesienia Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, z których wynika, że Londyn i Paryż zamierzają przerzucić na Ukrainę broń atomową. Nie wiadomo, na czym Rosjanie opierają takie twierdzenia – ani przedstawiciele francuskich, ani brytyjskich władz nigdy nie przedstawiali propozycji, by na terytorium Ukrainy znalazła się broń atomowa.
Doniesienia rosyjskiego wywiadu skomentował wcześniej były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. W komentarzu dla RT stwierdził on, że użyje broni atomowej, w tym broni niestrategicznej, przeciw Ukrainie, jeśli Francja i Wielka Brytania przeniosą broń atomową nad Dniepr. Miedwiediew zagroził też, że Rosja może użyć broni atomowej również przeciw państwom, które dostarczą Ukrainie broń atomową.
Arsenał jądrowy na świecie (SIPRI, dane z 2025 r.)
Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił w czasie spotkania z dziennikarzami, że „to jawne naruszenie wszelkich norm i zasad prawa międzynarodowego”. – Z pewnością bierzemy te informacje pod uwagę jako czynnik w trwających negocjacjach, ponieważ jest potencjalnie skrajnie groźny – dodał. W późniejszej rozmowie z telewizją Rossija-1 Pieskow stwierdził, że rzekome plany Paryża i Londynu dotyczące dostarczenia Ukrainie broni atomowej „graniczą z szaleństwem”. – Fakt, że rozmawiamy o takich krokach, graniczy z szaleństwem i jest, oczywiście, poważną informacją. Mamy nadzieję, że przynajmniej opinia publiczna i parlamentarzyści w tych krajach wezmą tę informację pod uwagę – dodał.
Stanowisko w tej sprawie zajął też rosyjski MSZ. – Wszelkie kroki mające na celu pomóc Kijowowi w pozyskaniu potencjału nuklearnego będą postrzegane przez nas jako próba stworzenia bezpośredniego, egzystencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju i w sposób nieunikniony spotkają się z silnym odporem z naszej strony – oświadczyła Maria Zacharowa, rzeczniczka resortu dyplomacji Rosji.
– W kontekście antyrosyjskich wystąpień i działań podejmowanych przez przywódców pewnej liczby europejskich krajów, które zasilają podżeganą przez Zachód konfrontację związaną z ukraińskim kryzysem, po raz kolejny ostrzegamy przed ryzykiem bezpośredniego militarnego starcia między mocarstwami nuklearnymi i jego potencjalnie groźnymi konsekwencjami – dodała.
Do doniesień odniosły się już władze Wielkiej Brytanii, które stanowczo zaprzeczyły twierdzeniom Rosji. - Jest to wyraźna próba odwrócenia uwagi od potwornych działań Władimira Putina w Ukrainie. Nie ma w tym ani odrobiny prawdy – powiedział rzecznik premiera Keira Starmera. - Widzieliście zapewne słowa premiera dziś rano, który wyraził uznanie dla niesamowitej odporności Ukraińców. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju – dodał.
Sprawę skomentował także rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heorhij Tychyj, który podkreślił, że Moskwa kolejny raz „próbuje sfabrykować stare bzdury o »brudnej bombie«”. - Rosyjscy urzędnicy, znani ze swoich imponujących osiągnięć w zakresie kłamania, po raz kolejny próbują sfabrykować stare bzdury o „brudnej bombie” - powiedział w rozmowie z agencją Reutera. - Dla porządku: Ukraina wielokrotnie zaprzeczała już takim absurdalnym rosyjskim twierdzeniom i teraz ponownie oficjalnie je odrzucamy. Wzywamy społeczność międzynarodową do odrzucenia i potępienia brudnych bomb informacyjnych Rosji - dodał.
Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej w swoim raporcie podała, że Paryż i Londyn pracują nad rozwiązaniem kwestii związanych z dostarczeniem broni atomowej i środków jej przenoszenia Ukrainie. „Uważają, że Ukraina powinna być wyposażona w »Wunderwaffe«, aby Kijów był w stanie uzyskać bardziej korzystne warunki zakończenia działań militarnych w sytuacji, w której będzie posiadał bombę atomową lub przynajmniej brudną bombę” – czytamy w raporcie.
Doniesienia o rzekomych planach przekazania Ukrainie broni atomowej pojawiają się w momencie, gdy Rosja i Ukraina przygotowują się do czwartej rundy rozmów pokojowych w formacie trójstronnym (USA–Ukraina–Rosja). Wołodymyr Zełenski w wywiadach udzielonych z okazji czwartej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przestrzegał przed rosyjskimi „gierkami” w ramach negocjacji i podkreślał, że Rosji nie zależy obecnie na zakończeniu wojny, a zmusić ją można do przerwania walk jedynie wywierając na Moskwę silną presję.
Rosja pozostaje krajem, który dysponuje największą liczbą głowic atomowych. Francja i Wielka Brytania – według danych SIPRI – mają nieco ponad 200 (Wielka Brytania) i niespełna 300 (Francja) głowic atomowych. Rosja, dla porównania, ma ich niemal 5,5 tysiąca.
Odsetek Amerykanów, którzy odpowiadają „nie” na pytanie czy Donald Trump jest sprawny intelektualnie i zdolny do...
Cała Ukraina komentuje wypowiedzi byłego dowódcy armii gen. Wałerija Załużnego, który po raz pierwszy od początk...
Najnowsze dane MFW wskazują, że Polska pod względem dochodu przypadającego na mieszkańca, przy uwzględnieniu sił...
Ukraina nie zamierza dobrowolnie przekazywać Rosji swoich terytoriów - mówi „Rzeczpospolitej” Mychajło Podolak,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas