Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił w czasie spotkania z dziennikarzami, że „to jawne naruszenie wszelkich norm i zasad prawa międzynarodowego”. – Z pewnością bierzemy te informacje pod uwagę jako czynnik w trwających negocjacjach, ponieważ jest potencjalnie skrajnie groźny – dodał. W późniejszej rozmowie z telewizją Rossija-1 Pieskow stwierdził, że rzekome plany Paryża i Londynu dotyczące dostarczenia Ukrainie broni atomowej „graniczą z szaleństwem”. – Fakt, że rozmawiamy o takich krokach, graniczy z szaleństwem i jest, oczywiście, poważną informacją. Mamy nadzieję, że przynajmniej opinia publiczna i parlamentarzyści w tych krajach wezmą tę informację pod uwagę – dodał.

Stanowisko w tej sprawie zajął też rosyjski MSZ. – Wszelkie kroki mające na celu pomóc Kijowowi w pozyskaniu potencjału nuklearnego będą postrzegane przez nas jako próba stworzenia bezpośredniego, egzystencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju i w sposób nieunikniony spotkają się z silnym odporem z naszej strony – oświadczyła Maria Zacharowa, rzeczniczka resortu dyplomacji Rosji.

– W kontekście antyrosyjskich wystąpień i działań podejmowanych przez przywódców pewnej liczby europejskich krajów, które zasilają podżeganą przez Zachód konfrontację związaną z ukraińskim kryzysem, po raz kolejny ostrzegamy przed ryzykiem bezpośredniego militarnego starcia między mocarstwami nuklearnymi i jego potencjalnie groźnymi konsekwencjami – dodała.

Wielka Brytania zaprzecza. „Próba odwrócenia uwagi”

Do doniesień odniosły się już władze Wielkiej Brytanii, które stanowczo zaprzeczyły twierdzeniom Rosji. - Jest to wyraźna próba odwrócenia uwagi od potwornych działań Władimira Putina w Ukrainie. Nie ma w tym ani odrobiny prawdy – powiedział rzecznik premiera Keira Starmera. - Widzieliście zapewne słowa premiera dziś rano, który wyraził uznanie dla niesamowitej odporności Ukraińców. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju – dodał.

Sprawę skomentował także rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heorhij Tychyj, który podkreślił, że Moskwa kolejny raz „próbuje sfabrykować stare bzdury o »brudnej bombie«”. - Rosyjscy urzędnicy, znani ze swoich imponujących osiągnięć w zakresie kłamania, po raz kolejny próbują sfabrykować stare bzdury o „brudnej bombie” - powiedział w rozmowie z agencją Reutera. - Dla porządku: Ukraina wielokrotnie zaprzeczała już takim absurdalnym rosyjskim twierdzeniom i teraz ponownie oficjalnie je odrzucamy. Wzywamy społeczność międzynarodową do odrzucenia i potępienia brudnych bomb informacyjnych Rosji - dodał.