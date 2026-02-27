Rzeczpospolita

Apartamenty premium to więcej niż astronomiczna cena

Na definicję premium składa się wiele czynników, a cena jest tylko lub aż ich pochodną i wcale nie decyduje, czy dana nieruchomość mieści się w tej definicji – mówi szefowa agencji stojącej za niedawną głośną transakcją.

Publikacja: 27.02.2026 04:04

Mieszkaniami z wysokiej półki interesują się nie tylko Polacy, ale też nabywcy zagraniczni.

Mieszkaniami z wysokiej półki interesują się nie tylko Polacy, ale też nabywcy zagraniczni. Apartamenty kupują też Polacy, którzy wyjechali z kraju.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Kiedy wiosną 2025 r. jeden z deweloperów krygował się, odpowiadając na pytania dziennikarzy, że nie myśli o tym, by w jego planowanym w ścisłym centrum Warszawy luksusowym apartamentowcu „pękło” 100 tys. zł za mkw., stawka ta wydawała się nieco abstrakcyjną. Ustawa o jawności cen pozwoliła zobaczyć, że w centrum stolicy firmy oczekują raczej około 50–60 tys. zł za mkw. Tymczasem kilka dni temu rynek obiegła wieść o kupnie apartamentu za blisko 90 tys. zł za mkw.

Ale czy rynek premium należy analizować tylko przez pryzmat rekordowych stawek?

Off market to sposób sprzedaży, gdzie kluczową rolę odgrywa indywidualne podejście do klienta
Off market a jawność cen. Jak pokazać mieszkaniowy luksus

Prestiż i lokata

– Na definicję nieruchomości premium składa się wiele czynników: jakość, lokalizacja, sąsiedztwo czy historia. Cena jest tylko lub aż ich pochodną i nie decyduje, czy dana nieruchomość mieści się w tej definicji – mówi Joanna Czapska, prezeska agencji Partners International, która stała za ostatnią głośną transakcją. – Kategoria premium bądź luxury w nieruchomości może łączyć też klasyczne kryteria – wysoką jakość wykończenia, nowoczesne technologie i inteligentne systemy zarządzania z rozwiązaniami wpływającymi na komfort i samopoczucie mieszkańców, coraz częściej określanymi jako neuroarchitektura: światłem, sztuką, materiałami wykończeniowymi, zielenią i przestrzeniami zewnętrznymi. To szczegóły, które tworzą pełne doświadczenie, a jego wartość rośnie wraz z dbałością o detale – dodaje.

Już od dawna deweloperzy nie oferują mieszkań, tylko apartamenty. Chętnie posługują się też pojęciem premium.

– Marketing nadużywa tych pojęć, wiele ofert nie spełnia kryteriów segmentu: ceny, lokalizacji i standardu wykończenia. Rynek premium broni się sam, stosując jasne standardy jakości, które pozwalają klientom odróżnić realną wartość od haseł reklamowych. Potwierdzają to dane: w 2024 r. segment premium i luksusowy w Polsce był wyceniany na około 3,5 mld zł, notując wzrost 6,7 proc. rok do roku, mimo spowolnienia gospodarczego i napięć geopolitycznych – mówi Czapska.

W Polsce nieruchomości premium z prawdziwego zdarzenia znajdziemy nie tylko w stolicy. W Krakowie liczą się odrestaurowane kamienice i historyczne lokalizacje, w Trójmieście – bliskość morza, rosnące zainteresowanie wyższą półką widać we Wrocławiu.

– W Warszawie i Trójmieście pojawiają się regularnie transakcje sięgające kilkudziesięciu milionów złotych, a ceny najbardziej prestiżowych nieruchomości są już porównywalne z rynkami Europy Zachodniej – mówi Czapska.

Czy nieruchomości premium traktowane są jak lokata kapitału? Czy lepiej chronią wartość?

– Segment ten często pełni funkcję ochrony lub dywersyfikacji kapitału. Ograniczona podaż, atrakcyjna lokalizacja i wysoka jakość wykończenia sprawiają, że luksusowe nieruchomości są mniej podatne na wahania rynku. Dla inwestorów szukających bezpieczeństwa najlepsze są rynki rozwinięte, bez ryzyk prawnych i z przewidywalną koniunkturą – komentuje Czapska. – Dodatkowo nieruchomość jest jedną z nielicznych inwestycji, w której historycznie Polacy czują się bezpiecznie: od pokoleń traktujemy ją jako sposób ochrony oszczędności i budowania poczucia stabilności. W przeciwieństwie do np. społeczeństwa niemieckiego, gdzie wynajem mieszkań jest bardzo popularny, my wolimy posiadać nieruchomości, co wpisane jest w nasze DNA i daje nam poczucie bezpieczeństwa – dodaje.

Apartamenty Gutenberga w Warszawie
Luksus? Mieszkanie tam, gdzie miasto jest na wyciągnięcie ręki
Kraj i zagranica

Ostatnio dużo słychać o kupowaniu nieruchomości za granicą. Czy w segmencie premium to duża konkurencja dla rynku polskiego?

– Nie stanowi to realnej konkurencji. Dla części zamożnych inwestorów zagranica jest istotną alternatywą – szczególnie tam, gdzie ceny nieruchomości premium są wyższe w stosunku do korzyści inwestycyjnych lub prestiżu. Polacy chętnie inwestują w Hiszpanii, Portugalii czy Dubaju, jednak dla wielu osób centrum życia pozostaje w Polsce. Zagraniczne inwestycje pełnią funkcję uzupełniającą – pozwalają na wypoczynek, wynajem czy dywersyfikację portfela, ale nie zastępują lokalnego rynku – mówi Czapska.

Apartamenty Murano w Warszawie – inwestycja z wysokiej półki firmy Profbud
Apartament za 100 mln zł? „To kwestia czasu”

Pro

A czy nabywcy zagraniczni interesują się nieruchomościami premium w Polsce?

– Coraz bardziej. Niższy próg wejścia względem wielu krajów Europy Zachodniej, ograniczona podaż oraz rosnące ceny w prestiżowych lokalizacjach sprawiają, że inwestycje stają się atrakcyjne. Polska oferuje stabilność prawną, przewidywalny system podatkowy oraz dynamicznie rosnącą i rozwijającą się gospodarkę. Coraz częściej obserwujemy trend powrotów do Polski osób, które wcześniej migrowały. Decydują się one na powrót właśnie z powodów inwestycyjnych, jakości życia i możliwości rozwoju oraz prowadzenia biznesu – tych samych czynników, które przyciągają zagranicznych nabywców – podsumowuje Czapska.

Drucianka Wschodnia, projekt z portfolio SGI.
Nieruchomości premium zazwyczaj wykazują większą odporność na wahania rynkowe
Siedmiokondygnacyjny hotel z jedną kondygnacją podziemną stanie przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku
