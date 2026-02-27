Czy banki kupują za dużo rządowego długu? Nadzór przygląda się sytuacji

– Narodowy Bank Polski też o tym wspominał w swoim raporcie dotyczącym stabilności systemu finansowego. W ocenie NBP to ryzyko jest umiarkowane. My się z taką oceną zgadzamy, natomiast nie zmienia to faktu, że będziemy to poddawać szczególnie uważnej obserwacji – dodał, cytowany przez PAP.

Przewodniczący wyliczał, że Komisja będzie zwracać szczególną uwagę przede wszystkim na duration portfela skarbowych papierów wartościowych banków oraz na udział obligacji wycenianych rynkowo w tym portfelu. Oba wskaźniki odnoszą się w praktyce do ryzyka zmiany stóp procentowych i zmiany cen obligacji. Według szefa KNF średni termin zapadalności jest obecnie stosunkowo krótki, według szacunków NBP to obecnie ok. 2,2 roku, a w ostatnich kwartałach uległ on wydłużeniu. Z kolei udział papierów wycenianych rynkowo ma pozostawać relatywnie niski – według NBP wynosi 42 proc. i spada, ponieważ banki nabywają coraz więcej papierów o stałym kuponie.

Czy banki balansują na granicy ryzyka systemowego?

Zainteresowanie tematem zarówno ze strony KNF, jak i NBP oraz ZBP każe zadać pytanie, czy banki kupują zbyt dużo rządowych obligacji, balansując w ten sposób na granicy ryzyka systemowego – i czy istnieje możliwość, że tę granicę przekroczą. Tym bardziej że potrzeby pożyczkowe budżetu państwa są ogromne i w tym roku na rynek trafi kolejne ponad 400 mld zł papierów SP, z czego banki mogą nabyć nawet połowę.

– Naturalną rolą nadzoru jest obserwowanie tego, co się dzieje na rynku. Jeśli jakaś klasa aktywów zyskuje na znaczeniu, to dobrze, że KNF to monitoruje – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Niemniej moim zdaniem obecnie nie widać ryzyka, by ekspozycja banków na obligacje skarbowe była zbyt duża. Musiałby nastąpić szereg negatywnych zdarzeń, aby zaczęło to stanowić problem dla sektora lub poszczególnych banków – dodaje.

– Obecnie duży udział rządowego długu w aktywach banków wynika przede wszystkim z nadpłynności sektora – wyjaśnia Jańczak. – Depozyty rosną szybciej niż akcja kredytowa i gdzieś tę nadwyżkę banki muszą ulokować. Obligacje skarbowe, które nie rodzą ryzyka kredytowego, są tu „naturalnym” wyborem.