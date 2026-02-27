Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne bariery dla wspólnego rynku usług w Unii Europejskiej?

Co zakłada proponowana strategia „Jedna Europa, jeden rynek” w kontekście integracji rynków UE?

Jakie są przewidywane kroki w harmonogramie wdrożenia strategii UE?

W jaki sposób bariery na rynku usług wpływają na konkurencję wewnątrz Unii Europejskiej?

Wspólny rynek Unii Europejskiej pozostaje w dużej mierze fikcją, wynika z kolejnych raportów Europejskiego Banku Centralnego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Te renomowane instytucje przypominają, że przeszkody na rynku usług sięgają 95 proc. Atmosfera wokół barier wspólnego rynku robi się napięta, także dzięki wojnie celnej, która wymusza szukanie alternatyw dla rozwoju gospodarczego. Europa czeka na przełamanie tego impasu w marcu – Ursula von der Leyen zapowiada publikację nowej mapy drogowej Komisji „Jedna Europa, jednolity rynek”, której celem jest pełna integracja wspólnego rynku do końca 2027 r.

O co chodzi w strategii „Jedna Europa, jeden rynek”

Publikację w marcu nowej strategii, planu czy też „mapy drogowej” zapowiedziała Ursula von der Leyen podczas szczytu przywódców UE 12 lutego. Dzięki planowanemu przejściu od rynku najeżonego przeszkodami i kosztami dla konkurencji z innych krajów UE do „jednego rynku dla jednej Europy”, Komisja chce zmniejszyć lukę konkurencyjną względem USA i Chin.

– Jedna Europa, jeden rynek. Chcemy osiągnąć ten cel do końca 2027 r. – mówiła w lutym Ursula von der Leyen. Na Radzie Europejskiej w marcu szefowa Komisji przedstawi plan „Jedna Europa, jeden rynek”, który będzie zawierał harmonogram działań, cele i terminy realizacji. Dokument ma zostać przyjęty przez KE, Radę Europejską i Parlament. Pakt na rzecz jednego rynku ma się opierać na pięciu elementach składowych – w tym warte 15 mld euro zmniejszenie biurokracji, ukrócenie nadregulacji, która z jednego prawa europejskiego tworzy 27 różnych porządków prawnych, i właśnie – budowa rzeczywistego wspólnego rynku. – Firmy, które chcą się rozwijać na naszym rynku, napotykają trudności ze względu na fragmentację rynku 27 państw członkowskich. Dlatego zaproponujemy 28. system, który nazwaliśmy EU Inc. Zasadą jest, że niezależnie od tego, gdzie w Unii Europejskiej się znajdujesz, w ciągu 48 godzin możesz uzyskać dostęp do EU Inc. – mówiła von der Leyen. Do jego tworzenia potrzebna jest też unia oszczędności i inwestycji, czyli płynny rynek kapitałowy. Pierwszy etap tej unii ma być ukończony do czerwca.