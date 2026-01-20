Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie przypisuje von der Leyen obecnym wstrząsom geopolitycznym?

Jakie umowy handlowe planuje Unia Europejska zgodnie z wypowiedzią von der Leyen?

Jakie są działania UE w zakresie budowy wspólnego rynku kapitałowego i inwestycji w nowe technologie?

Jak von der Leyen odniosła się do sporu z USA o Grenlandię?

Co oznacza dążenie Europy do niezależności według von der Leyen?

– Wstrząsy geopolityczne mogą i powinny być wykorzystywane przez Europę jako szanse. Szanse na budowę nowej formy europejskiej niezależności – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Porównała obecną sytuację na świecie do tej z 1971 r., czyli z momentu, gdy odbyła się pierwsza konferencja w Davos. Był to rok, w którym amerykański prezydent Richard Nixon zerwał powiązanie kursowe dolara ze złotem, kończąc istnienie systemu walutowego z Bretton Woods. – Ten ruch, choć zakłócający, doprowadził do nowego porządku globalnego i był ostrą lekcją dla Europy, by zmniejszyła swoje zależności zewnętrzne. Świat może być dziś zupełnie inny niż wówczas, ale lekcja pozostaje ta sama: geopolityczne wstrząsy mogą i muszą być okazją do zmian – stwierdziła von der Leyen.

W swoim wystąpieniu położyła mocny nacisk na to, że Unia Europejska prowadzi coraz bardziej niezależną politykę, której przejawem jest choćby zawarcie, po 25 latach negocjacji, umowy o wolnym handlu z krajami grupy Mercosur. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała również, że w tym roku dojdzie do zawarcia szeregu innych umów handlowych, m.in. z Australią. Stwierdziła, że Unia jest bardzo bliska wypracowania porozumienia handlowego z Indiami. – Zostało jeszcze trochę pracy do zrobienia. Ale jesteśmy na progu historycznej umowy handlowej. Niektórzy nazywają ją matką wszystkich umów. Taką, która stworzyłaby rynek dwóch miliardów ludzi, odpowiadający prawie jednej czwartej globalnego PKB – ujawniła szefowa KE.

Jakie zmiany regulacyjne zapowiedziała UE?

– Musimy zmobilizować nasz potencjał i wykorzystać go w pełnym stopniu – mówiła von der Leyen. Przyznała, że jak na razie problemem dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej jest obowiązujący w niej skomplikowany reżim regulacyjny. – Zbyt wiele spółek musi szukać szans na rozwój za granicą. Po części dlatego, że musi co roku dostosować się do nowego zestawu regulacji – stwierdziła przewodnicząca KE.

Zapowiedziała też probiznesowe zmiany regulacyjne. Mają one doprowadzić m.in. do tego, by w dowolnym państwie UE można było w ciągu 48 godzin założyć firmę, załatwiając wszystkie formalności przez internet. Von der Leyen mówiła też o konieczności zbudowania wspólnego, europejskiego rynku kapitałowego. – Potrzebujemy dużego, płynnego rynku kapitałowego, który przyciąga okazje inwestycyjne – powiedziała szefowa KE.

Mówiła również o unijnych inwestycjach w bezpieczeństwo energetyczne i o tym, że tania, dostępna energia będzie jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego UE. Ma to umożliwić m.in. rozwój europejskiej branży sztucznej inteligencji. Von der Leyen stwierdziła również, że Europa przewodzi już w niektórych aspektach związanych z nowymi technologiami.

Jak von der Leyen odniosła się do sporu z USA o Grenlandię?

W przemówieniu szefowej KE znalazły się też fragmenty dotyczące relacji transatlantyckich oraz sporu dyplomatycznego z USA dotyczącego Grenlandii. – Bezpieczeństwo w Arktyce może zostać osiągnięte tylko wspólnie. Dlatego zaproponowane przez USA cła są wielkim błędem – zadeklarowała von der Leyen. Przypomniała, że w lipcu UE zdołała wynegocjować z USA umowę handlową, którą administracja Trumpa teraz chce naruszyć. – Umowa to umowa. Gdy przyjaciele podają sobie ręce, musi to coś znaczyć – mówiła von der Leyen.

Szefowa KE zapowiedziała również prace nad pakietem wzmacniającym bezpieczeństwo w Arktyce. Bezpieczeństwo i duńska suwerenność nad Grenlandią mają być nienegocjowalne. UE będzie jednak pracować wspólnie z USA nad bezpieczeństwem w Arktyce. Zwiększeniu bezpieczeństwa mają służyć m.in. inwestycje w lodołamacze. Ma też powstać pakiet inwestycyjny dla Grenlandii.

– Europa musi przyspieszyć swoje dążenia do niezależności. Będzie to robiła, prowadząc dialog z partnerami i sojusznikami, a, jak trzeba, też z przeciwnikami – stwierdziła von der Leyen.